Αν πιστέψει κανείς όσα κυκλοφορούν κάθε τόσο στο διαδίκτυο, ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει σχεδόν τα πάντα.

Τον Ναπολέοντα.

Τον Χίτλερ.

Την 11η Σεπτεμβρίου.

Τον κορωνοϊό.

Τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

…Για το Μουντιάλ 2026;

«Εκ της νήσου της ομίχλης εις τους τέσσαρας θα φθάσουν,

ήδη τας πτήσεις προς Λονδίνον θα κλείσουν.

“It’s Coming Home” θα ψάλλουν εις κάθε παμπ με φόρα…

κι ύστερα θα το ξαναπούν για άλλη μια τετραετία.»

Πιθανόν και το πότε θα χαλάσει το κλιματιστικό σας, αρκεί να βρεθεί κάποιος να μεταφράσει σωστά ένα από τα δυσνόητα τετράστιχά του.

Για την Κύπρο, όμως, ούτε λέξη.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα.

Ο Michel de Nostredame δημοσίευσε την πρώτη έκδοση των περίφημων Les Prophéties το 1555. Εκείνη την εποχή η Κύπρος βρισκόταν ήδη υπό την κυριαρχία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, η οποία είχε αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του νησιού από το 1489. Η βενετική κυριαρχία διήρκεσε μέχρι το 1571, συνολικά δηλαδή 82 χρόνια.

Κι όμως, μόλις δεκαέξι χρόνια μετά την έκδοση των προφητειών του, η Κύπρος θα γνώριζε ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια της ιστορίας της.

Το 1570 οι Οθωμανοί εισέβαλαν στο νησί.

Η Λευκωσία έπεσε.

Η Αμμόχωστος αντιστάθηκε επί μήνες.

Το 1571 παραδόθηκε και η βενετική κυριαρχία τερματίστηκε οριστικά.

Δηλαδή ο Νοστράδαμος, ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι έβλεπε γεγονότα πέντε αιώνες αργότερα, δεν κατάφερε να διακρίνει μια τεράστια οθωμανική εκστρατεία που θα ξεκινούσε μόλις λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του και θα άλλαζε ολόκληρο τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ούτε ένα:

«Από την Ανατολή μεγάλος στόλος θα φανεί,

και το νησί της Αφροδίτης θα χαθεί».

Τίποτε.

Ούτε Λευκωσία.

Ούτε Αμμόχωστος.

Ούτε Βενετοί.

Ούτε Οθωμανοί.

Ούτε καν μια αόριστη αναφορά σε «νησί όπου γεννήθηκε η θεά και όπου όλοι θα τσακώνονται για το ποιος παρκάρει μπροστά από το σπίτι τους».

Η Κύπρος ήταν κυριολεκτικά μπροστά του

Το πιο διασκεδαστικό είναι ότι η οθωμανική απειλή κατά της Κύπρου δεν ήταν κάποια μυστική πληροφορία που χρειαζόταν υπερφυσικές δυνάμεις για να προβλεφθεί.

Οι Βενετοί γνώριζαν πολύ καλά ότι το νησί ήταν ευάλωτο. Ενίσχυαν τις οχυρώσεις της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου, παρακολουθούσαν την οθωμανική επέκταση και αντιλαμβάνονταν ότι η Κύπρος αποτελούσε πολύτιμο αλλά επικίνδυνα απομονωμένο κτήμα.

Δεν χρειαζόταν, λοιπόν, να είσαι προφήτης.

Αρκούσε να διαβάζεις τις εφημερίδες της εποχής. Αν υπήρχαν.

Κι όμως, ο Νοστράδαμος μάς άφησε στίχους τόσο ασαφείς ώστε μπορούν να ερμηνευθούν για οποιοδήποτε γεγονός, από την πτώση μιας αυτοκρατορίας μέχρι την ήττα της Αγγλίας στα πέναλτι.

Για την Κύπρο του 1571, όμως, δεν άφησε τίποτε σαφές.

Η μέθοδος ήταν απλή

Ο Νοστράδαμος έγραφε για φωτιές, αίματα, βασιλιάδες, άστρα, θάλασσες, αετούς, λιοντάρια και καταστροφές.

Αν γράψεις αρκετές φορές ότι «μεγάλη φωτιά θα πέσει από τον ουρανό» ή ότι «ένας ισχυρός άρχοντας θα ανατραπεί», αργά ή γρήγορα κάτι παρόμοιο θα συμβεί.

Στη συνέχεια έρχονται οι μεταγενέστεροι ερμηνευτές και εξηγούν ότι το «λιοντάρι» ήταν η Αγγλία, ο «αετός» η Γερμανία, η «φωτιά» ένας πύραυλος και η «θάλασσα» το Twitter.

Με αυτή τη μέθοδο μπορεί κανείς να αποδείξει ότι ο Νοστράδαμος προέβλεψε ακόμη και την τιμή του καφέ στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Αρκεί να μεταφράσει αρκετά ελεύθερα.

Η μεγάλη προφητική αδικία

Η Κύπρος βρισκόταν υπό βενετική κατοχή επί δεκαετίες, στο κέντρο της αντιπαράθεσης Βενετίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πτώση της το 1571 υπήρξε γεγονός τεράστιας στρατηγικής και ιστορικής σημασίας.

Κι όμως, ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι είδε τον κόσμο του 2026 δεν είδε ούτε όσα επρόκειτο να συμβούν το 1571.

Ίσως είχε κακή λήψη.

Ίσως η κρυστάλλινη σφαίρα δεν κάλυπτε Ανατολική Μεσόγειο.

Ίσως η Κύπρος δεν περιλαμβανόταν στο πακέτο περιαγωγής.

Ή ίσως, πολύ απλούστερα, ο Νοστράδαμος δεν προέβλεψε ποτέ συγκεκριμένα γεγονότα και οι «επιτυχίες» του κατασκευάστηκαν εκ των υστέρων από ανθρώπους που γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί.

Το τελικό συμπέρασμα

Αν ο Νοστράδαμος είχε πράγματι τη δυνατότητα να δει το μέλλον, τότε η Κύπρος του 1571 θα έπρεπε να ήταν από τις ευκολότερες προβλέψεις του.

Το γεγονός απείχε μόλις δεκαέξι χρόνια από την πρώτη έκδοση των Προφητειών του.

Το νησί βρισκόταν ήδη επί 66 χρόνια υπό βενετική κυριαρχία όταν εκδόθηκε το βιβλίο το 1555, και η οθωμανική πίεση στην περιοχή ήταν ήδη εμφανής.

Κι όμως, δεν έγραψε τίποτε σαφές.

Προφανώς ήταν ευκολότερο να προβλέψει το Μουντιάλ του 2026 παρά την πτώση της Αμμοχώστου το 1571.

Και αυτή ίσως είναι η μοναδική πραγματικά εντυπωσιακή προφητεία του Νοστράδαμου: ότι πεντακόσια χρόνια αργότερα θα εξακολουθούσαμε να του αποδίδουμε πράγματα που ουδέποτε είπε.

Ο Κρίστοφερ Πιτσιλλίδης είναι ιστοριοδίφης της συλλογικής μνήμης του κυπριακού εφημεριδικού Τύπου και ερευνητής ιστορικών τεκμηρίων της Κύπρου.

Πηγές: Encyclopaedia Britannica / Nostradamus / Encyclopaedia Britannica / Cyprus: The Venetian Period / Encyclopaedia Britannica / Cyprus: Ottoman Rule / Les Prophéties (1555) / Sir George Hill, A History of Cyprus, Vol. III / Benjamin Arbel, Cyprus, the Franks and Venice, 13th–16th Centuries / George Boustronios, Διήγησις Κρονίκας Κύπρου.