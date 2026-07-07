Η Αγία Νάπα της δεκαετίας του 1980 ήταν ήδη ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για Σκανδιναβούς τουρίστες. Ένα δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Expressen που εντόπισε το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1987, αποτυπώνει με χιουμοριστικό και συχνά υπερβολικό τρόπο το φαινόμενο των λεγόμενων «καμακιών» – νεαρών Κυπρίων που επιδίωκαν να γνωρίσουν τις Σουηδές παραθερίστριες στα νυχτερινά κέντρα της Αγίας Νάπας.

Στο ρεπορτάζ παρουσιάζονται ιστορίες νεαρών Κυπρίων, όπως ο «Ανδρέας», ο οποίος εργάζεται σε επιχείρηση ενοικίασης μοτοσικλετών και τα βράδια συχνάζει στα νυχτερινά κέντρα της περιοχής, αλλά και άλλων εργαζομένων που περιγράφονται ως ιδιαίτερα επιτυχημένοι στις γνωριμίες με τουρίστριες. Η εφημερίδα χρησιμοποιεί τον όρο «καμάκι», εξηγώντας ότι προέρχεται από το εργαλείο ψαρέματος με καμάκι, για να περιγράψει τους επίμονους γυναικοκατακτητές της εποχής.

Το δημοσίευμα περιγράφει μια Αγία Νάπα γεμάτη ντισκοτέκ, μουσική, λουλούδια και αυθόρμητα φλερτ, σε μια εποχή πριν από τα κινητά τηλέφωνα και τις εφαρμογές γνωριμιών, όταν η πρώτη προσέγγιση ξεκινούσε με ένα απλό «Θέλεις να χορέψουμε;».

Παράλληλα, καταγράφει και τις αντιλήψεις της εποχής γύρω από τις σχέσεις μεταξύ ντόπιων και τουριστών, μέσα από δηλώσεις που σήμερα αντανακλούν διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Διαβάζοντας το άρθρο σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, αποτελεί περισσότερο ένα ιστορικό στιγμιότυπο της τουριστικής Κύπρου των 80s, παρά μια αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας.



