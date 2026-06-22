H ιστορία του Christian Dragenberg αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές και αμφιλεγόμενες βιογραφίες της σκανδιναβικής ναυτικής παράδοσης. Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι που εντόπισε πηγές της εποχής, ο Νορβηγός ναυτικός γεννήθηκε το 1626 και φέρεται να έζησε έως το 1772, φτάνοντας την εκπληκτική ηλικία των 145 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, πολέμησε σε πολέμους, επέζησε ναυαγίων, αιχμαλωτίστηκε από πειρατές της Βόρειας Αφρικής και πέρασε δεκαπέντε χρόνια ως σκλάβος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στο πιο κατω άρθρο που εντοπίστηκε από 1926-05-17 στην εφημερίδα Elfsborg Läns tidning ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεσή του με την Κύπρο. Για πέντε χρόνια εργάστηκε ως σκλάβος σε αμπελώνα του νησιού, βιώνοντας τις δύσκολες συνθήκες της οθωμανικής περιόδου. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Χαλέπι, πριν καταφέρει τελικά να αποδράσει μαζί με άλλους Ευρωπαίους αιχμαλώτους και να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Είτε ο θρύλος της υπερβολικά μακράς ζωής του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είτε όχι, η ζωή του Ντράκενμπεργκ παραμένει ένα μοναδικό μίγμα ιστορίας, ναυτικών περιπετειών και λαϊκής παράδοσης. Το ακόλουθο δημοσίευμα παρουσιάζει την εντυπωσιακή διαδρομή ενός ανθρώπου που συνδέθηκε, έστω και μέσα από τις περιπέτειές του, με την ιστορία της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράξενοι άνθρωποι-Christian Dragberg- Elfsborgs Läns tidning 1926-05-17

Πριν από ακριβώς 300 χρόνια γεννήθηκε σε ένα αγρόκτημα στο Μπούχουσλεν, που τότε ανήκε στη Νορβηγία, ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Επιπλέον, κατέχει μια εντελώς ξεχωριστή φήμη ως ο γηραιότερος άνθρωπος της Σκανδιναβίας κατά τους ιστορικούς χρόνους.

Ο εορταζόμενος της επετείου είναι ο ναυτικός και πολεμιστής Κρίστιαν Ντράκενμπεργκ, ο οποίος, αφού περιπλανήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και έζησε αμέτρητες περιπέτειες, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Άαρχους, όπου πέθανε σε ηλικία σχεδόν 146 ετών.

Ο Christian Dragenberg γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1626 στο αγρόκτημα Blomsholm στο Bohuslän του θαλασσοπόρου Ιάκωβ Ντράκενμπεργκ. Ήδη από την ηλικία των οκτώ ετών εγκατέλειψε το σπίτι του, πήγε σε έναν θείο του στην Ολλανδία και στα δεκατρία του χρόνια έγινε ναυτικός, επάγγελμα στο οποίο παρέμεινε πιστός σε όλη τη μακρόχρονη ζωή του.

Ταξίδεψε στη Γροιλανδία, την Ισπανία, τις επαρχίες της Βαλτικής και την Αγγλία, αλλά το 1657 επέστρεψε στη Νορβηγία, όπου έγινε υπαξιωματικός του ναυτικού και έλαβε μέρος στον πόλεμο εναντίον της Σουηδίας κατά τα έτη 1657–1660.

Μετά την ειρήνη ξαναβγήκε στη θάλασσα, όμως την περίοδο 1675–1679 βρέθηκε πάλι στην πατρίδα του και πολέμησε εκ νέου τους Σουηδούς. Στη συνέχεια η δίψα του για ταξίδια και περιπέτειες τον οδήγησε ξανά μακριά από το σπίτι του και, σε ηλικία 68 ετών, βίωσε τη δυσκολότερη και πιο δυσάρεστη περιπέτεια της ζωής του.

Ενώ υπηρετούσε σε αγγλικό πλοίο, αιχμαλωτίστηκε από Αλγερινούς πειρατές και πουλήθηκε ως σκλάβος σε έναν Τούρκο στην Τρίπολη. Η αιχμαλωσία αυτή διήρκεσε συνολικά δεκαπέντε χρόνια.

Στην αρχή ο ίδιος και οι σύντροφοί του ζούσαν σχετικά υποφερτά, αλλά μετά από πέντε χρόνια ο αφέντης τους πέθανε και ο Ντράκενμπεργκ μεταφέρθηκε στην Κύπρο, όπου υπέφερε πολύ δουλεύοντας σε αμπελώνα. Ούτε αργότερα βελτιώθηκε η κατάστασή του. Μαζί με έναν Νορβηγό, δύο Δανούς, έναν Ιταλό και έναν Ολλανδό, πουλήθηκαν ύστερα από άλλα πέντε χρόνια σε έναν πλούσιο Εβραίο στο Χαλέπι.

Παρά τα βάσανά τους δεν εγκατέλειψαν ποτέ την ελπίδα της απόδρασης. Τελικά τα κατάφεραν χάρη στη βοήθεια ενός Σουηδού και ενός Άγγλου. Εξασφάλισαν μια μικρή βάρκα και, εφοδιασμένοι με τρόφιμα από τον Άγγλο, έφτασαν ύστερα από έντεκα ημέρες κωπηλασίας στη Μάλτα, όπου έγιναν δεκτοί με καλοσύνη.

Αργότερα ταξίδεψαν πεζή μέσω της Ιταλίας και της Γαλλίας. Στο Μπορντό ο Ντράκενμπεργκ αποχωρίστηκε τους συντρόφους του και επέστρεψε στη Νορβηγία.

Τότε ήταν 85 ετών.

Παρά την ηλικία του, σύντομα ήταν έτοιμος για νέες περιπέτειες. Ταξίδεψε στην Ισπανία και έπεσε ξανά στα χέρια πειρατών, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να σωθεί. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, συμμετείχε στον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ήρθε σε σύγκρουση με τον περίφημο Δανονορβηγό ναυτικό ήρωα Πέτερ Βέσελ (Τόρντενσκιολντ). Ο καβγάς τους έληξε όταν ο Ντράκενμπεργκ πέταξε το ξίφος του Βέσελ πάνω από τη στέγη ενός σπιτιού και τιμωρήθηκε με κράτηση.

Αργότερα αποστρατεύτηκε, αλλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη ζωή της στεριάς. Προσλήφθηκε σε ολλανδικό πλοίο, το οποίο ναυάγησε ανήμερα τα Χριστούγεννα μέσα σε φοβερή καταιγίδα. Ο ίδιος διασώθηκε, αλλά το ναυάγιο αυτό έβαλε τέλος στη ναυτική του καριέρα.

Είχε περάσει συνολικά ογδόντα χρόνια στη θάλασσα και είχε επισκεφθεί σχεδόν όλα τα λιμάνια του κόσμου.

Τα επόμενα είκοσι χρόνια τα πέρασε σε διάφορα μέρη της Δανίας και της Σουηδίας. Όταν ήταν 109 ετών, έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον βασιλιά Χριστιανό ΣΤ΄ στο Φρέντενσμποργκ. Κατά την αποχώρησή του, ο βασιλιάς τού χορήγησε ισόβια σύνταξη ως ανώτερου ναύτη. Πιθανότατα ο μονάρχης δεν φανταζόταν ότι η σύνταξη αυτή θα καταβαλλόταν για ακόμη 36 χρόνια.

Ο ηλικιωμένος θαλασσοπόρος ενδιαφερόταν πάντοτε για τις γυναίκες, αλλά παρέμενε εργένης. Τελικά αποφάσισε να παντρευτεί και, σε ηλικία 111 ετών, τέλεσε με μεγάλες τιμές και επισημότητα τον γάμο του με μια εξηντάχρονη χήρα ναυτικού από το Άαρχους.

Ο γάμος όμως δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από λίγα χρόνια η σύζυγός του πέθανε και ο Ντράκενμπεργκ ξανάρχισε την περιπλανώμενη ζωή του. Περιόδευε ως φιλοξενούμενος σε αρχοντικά της Γιουτλάνδης, μέχρι που, σε ηλικία 132 ετών, εγκαταστάθηκε οριστικά στο Άαρχους, όπου έγινε το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης.

Εκεί πέθανε στις 9 Οκτωβρίου 1772, σε ηλικία 145 ετών, 10 μηνών και 26 ημερών, σύμφωνα με τον θρύλο.

Η κηδεία του έγινε με εξαιρετικές τιμές και οι καμπάνες χτυπούσαν και στις δύο εκκλησίες της πόλης. Για πολλά χρόνια πλήθη ανθρώπων επισκέπτονταν το φέρετρό του, το οποίο παρέμενε πάνω από το έδαφος.

Το πιο παράξενο ήταν ότι, αν και δεν είχε ταριχευθεί, το σώμα του δεν έδειχνε κανένα σημάδι αποσύνθεσης και διατηρούνταν αναλλοίωτο. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να το εκθέτουν επί πληρωμή σε πανηγύρια και αγορές, μέχρι που με βασιλική διαταγή το φέρετρο θάφτηκε οριστικά.

Ο Ντράκενμπεργκ περιγράφεται ως άνδρας μέτριου αναστήματος αλλά πολύ γεροδεμένος, με μακριά ασημόγκριζη γενειάδα στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η σωματική του δύναμη θεωρούνταν εξαιρετική και για τα κατορθώματά του κυκλοφορούσαν πολλές ιστορίες.

Όταν τον ρωτούσαν πώς κατάφερε να ζήσει τόσο πολύ, φέρεται να απαντούσε:

«Τα τελευταία εκατό χρόνια δεν πήγα ούτε ένα βράδυ για ύπνο νηφάλιος.»

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια της ζωής του έχασε τη γεύση του για την μπίρα και το δυνατό ποτό και προτίμησε το τσάι και το κρασί.

Οι περιπέτειές του καταγράφηκαν σε πολλά λαϊκά βιβλία και φυλλάδια. Μάλιστα, ακόμη και κατά την 300ή επέτειο της γέννησής του εκδόθηκε μια νέα βιογραφία του. Και ίσως δικαιολογημένα, αφού η ζωή ενός ανθρώπου που, σύμφωνα με την παράδοση, έζησε 146 χρόνια ήταν αρκετή για να γεμίσει πολλές σελίδες ιστορίας.



