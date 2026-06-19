Ένα ιστορικό σιδηροδρομικό βαγόνι ηλικίας 117 ετών, που φέρει το όνομα «Cyprus», αποκτήθηκε από τον αμερικανικό σιδηρόδρομο Colebrookdale Railroad και μεταφέρθηκε αυτή την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στην Πενσυλβάνια, όπου θα υποβληθεί σε πολυετή διαδικασία αποκατάστασης.

Το βαγόνι, κατασκευασμένο το 1909 από την Pullman Company, αποτελούσε για δεκαετίες μέρος του εστιατορίου Essex House στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου παρέμενε σταθερά τοποθετημένο από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Το «Cyprus» ήταν ένα από τα δύο ιδιωτικά επιχειρηματικά βαγόνια που κατασκευάστηκαν για τον μεγιστάνα των ορυχείων και σιδηροδρόμων Daniel Cowan Jackling, τον άνθρωπο που συνδέθηκε με την ανάπτυξη των μεγάλων ορυχείων χαλκού του Bingham Canyon στη Γιούτα.









Από πολυτελές βαγόνι σε εστιατόριο

Μετά την κατασκευή ενός νεότερου βαγονιού με το ίδιο όνομα το 1913, το αρχικό «Cyprus» μετονομάστηκε σε «Mather» και αργότερα σε «Middleneck», όταν αποκτήθηκε από τον επιχειρηματία Julius Fleischmann της γνωστής εταιρείας Fleischmann Yeast.

Στη συνέχεια πέρασε από διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, μέχρι την οριστική απόσυρσή του το 1967 και την πώλησή του στο εστιατόριο του Νιου Τζέρσεϊ, όπου παρέμεινε για περισσότερο από μισό αιώνα.

Η πανδημία της COVID-19 οδήγησε στο κλείσιμο του Essex House το 2020, αφήνοντας το ιστορικό βαγόνι χωρίς συντήρηση και φροντίδα.





Στόχος η πλήρης αποκατάσταση

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Colebrookdale Railroad Preservation Trust, Nathaniel Guest, δήλωσε ότι στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και επαναφορά του βαγονιού σε λειτουργική κατάσταση.

«Οι επιβάτες θα μπορούν και πάλι να ταξιδεύουν σε αυτό το πανέμορφο βικτωριανό βαγόνι και να απολαμβάνουν το γεύμα τους όπως γινόταν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα», ανέφερε.

Η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ωστόσο η χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω δωρεάς της επιχειρηματία Suzanne Biesecker από το Boyertown της Πενσυλβάνια.

Ένα μοναδικό κομμάτι σιδηροδρομικής ιστορίας

Το «Cyprus» θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο, καθώς κατασκευάστηκε σε μια μεταβατική περίοδο για την Pullman Company, όταν η εταιρεία περνούσε από τα ξύλινα στα ατσάλινα βαγόνια.

Διαθέτει χαλύβδινο σκελετό με ξύλινο αμάξωμα, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο ταξίδευαν οι ισχυροί επιχειρηματίες και σιδηροδρομικοί παράγοντες στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η οικογένεια Μαρκούρη, ιδιοκτήτρια του εστιατορίου για δεκαετίες, δήλωσε ότι είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις για το βαγόνι, αλλά επέλεξε τον Colebrookdale Railroad επειδή προσέφερε τις καλύτερες εγγυήσεις για τη διάσωση και αξιοποίησή του.

«Είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε να διατηρήσουμε το βαγόνι σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να αποτελέσουμε τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του», ανέφερε ο Tony Markouris.