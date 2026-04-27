Στις 1η Απριλίου 1955, δύο νεαροί μαθητές, ο Μάκης Σαββίδης και ο Λάκης Παπαταύρου (μαζί με τον Σαββάκη Ξενοφώντος), ύψωσα την ελληνική σημαία στο σχολείο τους στον Άγιο Αντώνιο.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία εκείνης της ημέρας έχει γίνει πλέον ιστορική.

Εβδομήντα ένα χρόνια αργότερα, οι δύο φίλοι, πλέον με λευκά μαλλιά και πλούσια εμπειρία ζωής, αναπαρήγαν τη φωτογραφία.



Η συγκινητική σύγκριση «τότε και τώρα» δημοσιεύθηκε από την Skyra Vassas και γρήγορα συγκίνησε όσους την είδαν,







Αξίζει να σημειωθεί πως η επετειακη σημαία της ΕΟΚΑ παρουσιάστηκε πέρσι από το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια που την έναρξη του αγώνα.







Αναπαράσταση της σκηνής έγινε στην περσινή επετειακή εκδήλωση της ΕΟΚΑ.

