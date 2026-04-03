Στο τεύχος Αυγούστου 1978 της Οικονομικής Κύπρου διασώζεται μια μικρή, αλλά αποκαλυπτική, στιγμή της αστικής ιστορίας της Λευκωσίας. Η Εταιρεία Λεωφορείων Λευκωσίας διαφημίζει τότε «20 νέα γιγαντιαία λεωφορεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών», με αυτόματο σύστημα ταχυτήτων, που έρχονται να συμπληρώσουν τα 71 κανονικά λεωφορεία της. Το μήνυμα είναι σχεδόν πατρικό: περιορίστε τη χρήση του αυτοκινήτου σας, αφήστε να σας μεταφέρουν τα αστικά λεωφορεία. Στην ίδια σελίδα, ένας χάρτης αστικών διαδρομών αποτυπώνει τη Λευκωσία όχι ως άθροισμα συνοικιών, αλλά ως πλέγμα καθημερινών μετακινήσεων, ως μια πόλη που επιχειρεί να ξαναβρεί ρυθμό, συνοχή και κανονικότητα.





Εκεί βρίσκεται και η βαθύτερη αξία του τεκμηρίου. Το λεωφορείο του 1978 δεν είναι απλώς όχημα· είναι υπόσχεση εκσυγχρονισμού. Η λέξη «υπερμοντέρνο» δεν αφορά μόνο τη μηχανή· αφορά την ίδια την ιδέα ότι η πόλη μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά, ότι ο δρόμος δεν ανήκει αποκλειστικά στον ιδιώτη οδηγό, ότι η μετακίνηση είναι δημόσιο αγαθό. Ακόμη και η διαφημιστική γλώσσα της εποχής —«πιο φθηνό, άνετο και γρήγορο», «για δική σας οικονομία και οικονομία του τόπου μας»— μαρτυρεί μια αντίληψη όπου το λεωφορείο υπηρετεί ταυτόχρονα τον πολίτη και το κοινό συμφέρον.





Σήμερα, σχεδόν μισόν αιώνα μετά, η γλώσσα του ίδιου συστήματος έχει αλλάξει. Δεν μιλά κυρίως για «γίγαντες» και «ευρωπαϊκές προδιαγραφές», αλλά για ψηφιακή πληροφόρηση, διαδραστικούς χάρτες, έξυπνες κάρτες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή Pame App δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τα λεωφορεία και την άφιξή τους σε κάθε στάση, προσφέρει διαδραστικό χάρτη, πληροφορίες διαδρομών και δυνατότητα φόρτισης της Motion Travel Card. Παράλληλα, το σημερινό δίκτυο προβάλλεται ψηφιακά, με κατηγορίες αστικών, αγροτικών/feeder, νυχτερινών και assisting διαδρομών, με αναζήτηση ανά γραμμή και στάση.

Ανάλογα έχει μεταβληθεί και η λογική του κομίστρου. Από 1 Μαρτίου 2026, στις αστικές διαδρομές, το απλό εισιτήριο κοστίζει €2,40 σε μετρητά και €1,80 με πλαστική κάρτα Motion, ενώ για δικαιούχους έκπτωσης πέφτει στα €0,90. Το σύστημα λειτουργεί με e-wallet και «tap & cap», ενώ για δύο μετεπιβιβάσεις εντός 60 λεπτών η μέγιστη χρέωση παραμένει €1,80 για κανονική κάρτα και €0,90 για εκπτωτική. Με άλλα λόγια, εκεί όπου το 1978 ο επιβάτης αγόραζε κυρίως μια θέση στο όχημα, σήμερα αγοράζει πρόσβαση σε ένα πιο σύνθετο, ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης.





Η ίδια η φυσιογνωμία του στόλου αποκαλύπτει επίσης τη μετάβαση. Η Cyprus Public Transport αναφέρει ότι τα λεωφορεία της είναι κλιματιζόμενα, με 143 οχήματα προδιαγραφών Euro 6 και τα υπόλοιπα Euro 5, ενώ διαθέτουν προβλέψεις για αμαξίδια, καροτσάκια και ράμπες πρόσβασης. Στις σχολικές μεταφορές, μάλιστα, η εφαρμογή BeeMate επιτρέπει στους γονείς να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται το λεωφορείο του παιδιού τους, πότε επιβιβάστηκε και πότε αποβιβάστηκε. Το «σύγχρονο», λοιπόν, δεν μετριέται πια μόνο σε ίππους και κιβώτια ταχυτήτων, αλλά σε προσβασιμότητα, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και περιβαλλοντική απόδοση.

Κι όμως, πίσω από αυτή τη θεαματική τεχνολογική αναβάθμιση, η πιο παλιά εκκρεμότητα επιμένει: η κοινωνική νίκη του λεωφορείου απέναντι στο ιδιωτικό αυτοκίνητο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η Eurostat κατέγραψε ότι το 2024 το 85% των κατοίκων της Κύπρου δεν χρησιμοποίησε καθόλου δημόσιες συγκοινωνίες, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 50,6%. Στην ίδια κατεύθυνση, επίσημο υλικό της κυπριακής πρωτοβουλίας Sustainable Mobility μιλά για ισχυρή εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο για όλα τα είδη διαδρομών, ιδιαίτερα για τις σύντομες μετακινήσεις.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ιστορική ειρωνεία. Το 1978, το κράτος και οι φορείς έλεγαν στον πολίτη: «Άφησε το αυτοκίνητο και μπες στο λεωφορείο». Το ίδιο, στην ουσία, του λένε και σήμερα, μόνο που τώρα το λένε με app, QR, e-wallet και live tracking. Η πολιτική επιδίωξη δεν άλλαξε. Εκείνο που άλλαξε είναι το επίπεδο του προβλήματος. Τότε, το ζητούμενο ήταν να αποκτηθεί ένας σύγχρονος στόλος. Σήμερα, το ζητούμενο είναι πολύ πιο απαιτητικό: συχνότητα δρομολογίων, χαμηλά headways, αξιοπιστία, προτεραιότητα στο οδόστρωμα, άνετες μετεπιβιβάσεις, καλή χωρική κάλυψη και αίσθημα εμπιστοσύνης ότι το λεωφορείο δεν είναι λύση ανάγκης, αλλά πρώτη επιλογή.

Γι’ αυτό, όποιος διαβάζει σήμερα εκείνη τη σελίδα της Οικονομικής Κύπρου δεν βλέπει απλώς μια νοσταλγική φωτογραφία ενός παλιού μπλε λεωφορείου. Βλέπει μια ανοιχτή συνομιλία της Λευκωσίας με τον εαυτό της. Τότε, η νεωτερικότητα είχε τη μορφή του «υπερμοντέρνου» οχήματος. Σήμερα, έχει τη μορφή του «έξυπνου» συστήματος. Αλλά η αληθινή πρόοδος θα κριθεί αλλού: στη μέρα που ο Κύπριος θα αφήσει το αυτοκίνητο όχι επειδή του το ζητά μια διαφήμιση, αλλά επειδή το λεωφορείο θα είναι αντικειμενικά η καλύτερη επιλογή.

Ιστοριοδίφης της συλλογικής μνήμης του εφημεριδικού Τύπου

Πηγή: Οικονομική Κύπρος, Αύγουστος 1978, και σύγχρονα επίσημα στοιχεία για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο.