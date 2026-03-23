Υπάρχουν στιγμές που ο ερευνητής του παρελθόντος δεν αναζητά απλώς γεγονότα, αλλά σκιές. Σκιές ανθρώπων, βλέμματα που πάγωσαν στον χρόνο, μικρές αγγελίες που έκρυβαν μεγάλες φιλοδοξίες. Τέτοιες στιγμές αναδύονται μέσα από τις κιτρινισμένες σελίδες των περιοδικών της Κύπρου του περασμένου αιώνα, εκεί όπου η καθημερινότητα συναντούσε το όνειρο.

Στις σελίδες των «Καιρών της Κύπρου», ένα τεύχος που φέρει ακόμα τη μυρωδιά μιας άλλης εποχής, ξεδιπλώνεται μια κοινωνία σε μετάβαση. Από τη μια, η συλλογικότητα, άντρες μαζεμένοι, πρόσωπα αυστηρά αλλά και γεμάτα ζωή, μια κοινωνία που στηρίζεται στη συντροφικότητα και την ιεραρχία. Από την άλλη, μια διακριτική αλλά ισχυρή αναδυόμενη επιθυμία: η ατομική ανάδειξη.

Και τότε εμφανίζεται κάτι σχεδόν αναπάντεχο: ο διαγωνισμός της «Κινηματογραφικής ΣΕΒΕΝΘ ΑΡΤ».





Μια πρόσκληση. Όχι απλώς για συμμετοχή, αλλά για μεταμόρφωση. Νεαροί άνδρες από τη Μόρφου, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, την Πάφο, τη Λεμεσό, πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, αλλά με βλέμμα που διεκδικεί. Κοιτούν τον φακό όχι σαν απλοί πολίτες, αλλά σαν εν δυνάμει ηθοποιοί. Σαν να έχουν ήδη φανταστεί τον εαυτό τους αλλού. Σε μια οθόνη. Σε μια άλλη ζωή.

Είναι ίσως η πρώτη μαζική αποτύπωση ενός νέου κυπριακού φαινομένου: της επιθυμίας για έξοδο από το τοπικό στο παγκόσμιο.

Ο κινηματογράφος, ακόμη μακρινός και σχεδόν μυθικός, λειτουργεί ως υπόσχεση. Υπόσχεση φυγής, αναγνώρισης, ίσως και κοινωνικής ανόδου. Και το περιοδικό γίνεται ο μεσολαβητής, όχι απλώς καταγραφέας, αλλά ενεργός διαμορφωτής προσδοκιών.

Δεν πρόκειται για απλή φωτογραφική δημοσίευση. Είναι μια πράξη πολιτισμικής μετάβασης. Η Κύπρος εκείνης της εποχής δεν έχει ακόμα πλήρως αστικοποιηθεί. Δεν έχει ακόμη εισέλθει στην εποχή της εικόνας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Και όμως, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, διαφαίνεται καθαρά η είσοδος σε μια νέα συνθήκη: την κοινωνία της προβολής. Οι νέοι αυτοί άνδρες δεν φωτογραφίζονται απλώς. Αυτό -σκηνοθετούνται. Η στάση τους, το ντύσιμό τους, το βλέμμα τους όλα μαρτυρούν μια συνειδητή προσπάθεια να ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο από τον τόπο τους. Είναι η στιγμή που ο «Κύπριος νέος» παύει να είναι μόνο αγρότης, τεχνίτης ή υπάλληλος και αρχίζει να οραματίζεται τον εαυτό του ως εικόνα.



Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστοριοδιφικής ανάγνωσης: Δεν κοιτάμε απλώς ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάμε τι ήθελαν να γίνουν.

Οι σελίδες αυτές, φαινομενικά απλές, αποκαλύπτουν μια κοινωνία που ανοίγεται. Που δοκιμάζει. Που πειραματίζεται με τα όρια της. Και το κάνει μέσα από το πιο ισχυρό εργαλείο του 20ού αιώνα: το έντυπο.

Σήμερα, στην εποχή της υπερπληροφόρησης και της στιγμιαίας εικόνας, αυτά τα τεκμήρια αποκτούν μια σχεδόν ποιητική βαρύτητα. Μας υπενθυμίζουν ότι πριν από τα social media, πριν από την ψηφιακή ταυτότητα, υπήρξε μια εποχή όπου το να εμφανιστείς σε μια σελίδα περιοδικού ήταν ήδη ένα μικρό πέρασμα προς την αθανασία.





Και ίσως, κάπου ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, να υπήρχαν όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ή, ακόμα πιο ενδιαφέρον, όνειρα που άλλαξαν μορφή και ενσωματώθηκαν σιωπηλά στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Ο ιστοριοδίφης δεν ψάχνει μόνο τα μεγάλα γεγονότα. Ψάχνει αυτά τα μικρά, σχεδόν ασήμαντα αποτυπώματα που τελικά λένε την αλήθεια. Γιατί εκεί, σε μια σελίδα με πρόσωπα και ονόματα, κρύβεται μια Κύπρος που ετοιμαζόταν να αλλάξει.

*Ιστοριοδίφη της Συλλογικής Μνήμης του Εφημεριδικού Τύπου





