Βίντεο αποτυπώνει ένα ταξίδι χιλιάδων ετών, στο οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία της Κύπρου, δηλαδή, από τους πρώτους νεολιθικούς οικισμούς του 7000 π.Χ. μέχρι και τη σύγχρονη εποχή του 2026.



Το συγκεκριμένο βίντεο της σελίδας History For Everyone λειτουργεί ως ένα χρονολόγιο για τη νήσο Κύπρο, η οποία αναντίλεκτα βρέθηκε από τα βάθη των αιώνων στο σταυροδρόμι πολιτισμών, αυτοκρατοριών και γεωπολιτικών αναμετρήσεων.

Η απεικόνιση ξεκινά από την προϊστορική περίοδο, όταν οι πρώτοι νεολιθικοί οικισμοί έκαναν την εμφάνισή τους στην Κύπρο, θέτοντας τα θεμέλια για έναν από τους αρχαιότερους συνεχώς κατοικημένους τόπους της Μεσογείου.

Η εξέλιξη των πρώτων κοινωνιών, η καλλιέργεια της γης και η ανάπτυξη πρωτογενών μορφών πολιτισμού παρουσιάζονται ως η απαρχή μιας μακράς ιστορικής συνέχειας.

Στη συνέχεια, το βίντεο περνά στις ιστορικές περιόδους της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού και εμπορικού κόμβου.

Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση σε γεγονότα του 20ού αιώνα, με τη φωτιά στο Κυβερνείο ή αλλιώς «Οκτωβριανά», τον αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ, την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και την τουρκική εισβολή του 1974, καθώς αποτελούν καθοριστικές τομές στη σύγχρονη ιστορία του νησιού.



Όπως θα δείτε πιο κάτω, η απεικόνιση δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν, αλλά εκτείνεται και στο παρόν, παρουσιάζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή, την πορεία της Κύπρου στον 21ο αιώνα, τις προκλήσεις της διαίρεσης, αλλά και τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.



Δείτε το βίντεο:







Διαβάστε επίσης: Ευχάριστα νέα για τα παρατημένα τσιουάουα στη Λευκωσία - Υπό φροντίδα κτηνιάτρου