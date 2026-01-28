Συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από την μέρα που η Ελλάδα ήταν έτοιμη να μπεί σε πόλεμο με την Τουρκία. Αφορμή ήταν αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στις βραχονησίδες Ίμια.

Η ελληνοτουρκική κρίση άρχισε να εκδηλώνεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 1995, όταν το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσέγγιζε τα ύδατα κοντά στην Ανατολική Ίμια και εξέπεμπε σήμα κινδύνου. Ο πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια από το Ελληνικό Λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και ότι οι μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές της χώρας του.

Λίγες μέρες αργότερα στις 29 Δεκεμβρίου 1995, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εκμεταλλεύεται την κατάσταση και επιδίδει ρηματική διακοίνωση στο αντίστοιχο ελληνικό, στην οποία αναφέρεται ότι «οι βραχονησίδες Ίμια είναι καταχωρισμένες στο κτηματολόγιο Μουγκλά του νομού Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και ανήκουν στην Τουρκία».

Εν τω μεταξύ, στις 15 Ιανουάριου 1996 παραιτείται ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος νοσηλευόταν στο «Ωνάσειο». Ενώ η κρίση των Ιμίων βρίσκονταν σε εξέλιξη, αναλαμβάνει Πρωθυπουργός ο Σημίτης, με Υπουργούς Εξωτερικών τον Θ. Πάγκαλο και Εθνικής Άμυνας τον Γεράσιμο Αρσένη.

Η ένταση αρχίζει να κορυφώνεται στις 27 Ιανουαρίου 1996, όταν Τούρκοι δημοσιογράφοι της «Χουριέτ» μετέβησαν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη Μεγάλη Ίμια και υπέστειλαν την ελληνική σημαία και στην θέση της ύψωσαν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της Χουριέτ.

Το επεισόδιο αναδείχθηκε έντονα από τον κυπριακό τύπο. Δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για τελεσίγραφο από μεριάς Τουρκίας, στο οποίο αμφισβητήθηκε έντονα η ελληνική κυριαρχία των νησιών, με Τούρκους προβοκάτορες να υποστέλλουν την ελληνική σημαία, υψώνοντας την τουρκική.

