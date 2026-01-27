Συμπληρώνονται 68 χρόνια από τα γεγονότα της 27ης και 28ης Ιανουαρίου 1958 ένα κομβικό επεισόδιο βίαιων ταραχών και εξέγερσης Τουρκοκυπρίων κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας στην Κύπρο.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στις 27 Ιανουαρίου 1958 στη Λευκωσία, όταν οργανωμένες ομάδες Τουρκοκυπρίων, με αφορμή κινητοποίηση μαθητών και υπό το σύνθημα της διχοτόμησης («Taksim»), προχώρησαν σε εκτεταμένες ταραχές. Τα γεγονότα σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, με τον αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις συγκρούσεις γύρω από το μέλλον της Κύπρου να κλιμακώνονται.





Η κατάσταση εξελίχθηκε γρήγορα σε γενικευμένη αναταραχή, με επιθέσεις, οδομαχίες και σοβαρά επεισόδια, που οδήγησαν τη βρετανική αποικιακή διοίκηση στην επιβολή σκληρών μέτρων ασφαλείας. Οι ταραχές επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, κυρίως στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες μέσα σε δύο ημέρες έντονης βίας.





Η εξέγερση των Τ/κ του Ιανουαρίου 1958 θεωρείται από την ελληνοκυπριακή πλευρά ως σημείο καμπής, καθώς σηματοδότησε την οργανωμένη εμφάνιση της πολιτικής της διχοτόμησης εκ μέρουτς των Τουρκοκυπρίων.

Τα γεγονότα του 1958 άφησαν βαθύ αποτύπωμα στις διακοινοτικές σχέσεις και θεωρούνται πρόδρομος των μεταγενέστερων συγκρούσεων, που οδήγησαν στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και, τελικά, στη de facto διχοτόμηση του νησιού μετά και την εισβολή της Τουρκίας το 1974. Η επέτειος επαναφέρει κάθε χρόνο στο προσκήνιο τη μνήμη μιας κρίσιμης περιόδου, κατά την οποία η Κύπρος εισήλθε σε τροχιά βαθιάς πολιτικής και εθνοτικής πόλωσης.