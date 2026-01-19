Στην Αθήνα ταξίδεψαν για να πουν το τελευταίο αντίο στην Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και Δανίας η Βασίλισσα Σοφία, ο Βασιλιάς Φελίπε, η Βασίλισσα Λετίθια, καθώς και οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους, τιμώντας τη μνήμη μιας προσωπικότητας που συνδέθηκε όχι μόνο με την ελληνική βασιλική οικογένεια αλλά και με ιστορικές στιγμές του ελληνισμού.

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη κατέχει ξεχωριστή θέση και στη συλλογική μνήμη της Κύπρου. Στις 10 Οκτωβρίου 1962, επισκέφθηκε το νησί, αποτελώντας το πρώτο μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας που μετέβη στην Κύπρο μετά την ανεξαρτησία του 1960. Η επίσκεψη εκείνη θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, σε μια περίοδο κατά την οποία εδραιώνονταν οι σχέσεις της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα.

Η τότε 20χρονη πριγκίπισσα, αδελφή του Διαδόχου Κωνσταντίνου και της Πριγκίπισσας Σοφίας, είχε προσκληθεί προσωπικά από τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄', και συμμετείχε σε επίσημες εκδηλώσεις και περιοδείες σε κοινότητες του νησιού.





Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Θερμή υποδοχή από τον κυπριακό λαό

Η άφιξή της στη Λευκωσία συνοδεύτηκε από ενθουσιώδη υποδοχή. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο, κρατώντας ελληνικές και κυπριακές σημαίες, ενώ θερμές εκδηλώσεις αγάπης καταγράφηκαν και κατά τις επισκέψεις της στην ύπαιθρο. Στην Καλαβασό, οι κάτοικοι την υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές και παραδοσιακά τραγούδια, εικόνες που έμειναν χαραγμένες στη δημόσια μνήμη.

Ιδιαίτερη εντύπωση είχε προκαλέσει τότε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις της: ένα αμερικανικό κάμπριο Ford Skyliner του 1959, το μοναδικό του είδους του στην Κύπρο εκείνη την εποχή, το οποίο είχε παραχωρηθεί από ντόπιο κάτοικο.





Μια μορφή απλότητας και κοινωνικής ευαισθησίας

Η Πριγκίπισσα Ειρήνη είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις για την απλότητά της και την άνεσή της στην επαφή με τον κόσμο. Συζητούσε με κατοίκους, συμμετείχε σε τοπικές δραστηριότητες και εξέφραζε τον θαυμασμό της για την ομορφιά του νησιού και τη φιλοξενία των Κυπρίων, δηλώνοντας την πρόθεσή της να συμβάλει στην ενίσχυση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών.