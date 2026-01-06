Ήταν 6 Ιανουαρίου 1974. Η Κύπρος γιόρταζε τα Άγια Θεοφάνεια και η Αμμόχωστος, όπως και η Κερύνεια, φορούσαν τα γιορτινά τους. Στην παρουσία του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', τελούνταν μια από τις πιο λαμπρές θρησκευτικές τελετές της χρονιάς.

Στην Κερύνεια, η ιερή πομπή κατευθύνονταν από την Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το αγιασμένο νερό, ύστερα από τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού, χάριζε ευλογία στους ναυτικούς και τους ψαράδες για γαλήνιες θάλασσες και ασφαλή ταξίδια. Παράλληλα θεωρούνταν καλός οιωνός για την οικονομική ευημερία και την έναρξη μιας νέας, αποδοτικής τουριστικής περιόδου. Πολλοί Κερυνειώτες ζούσαν από τη θάλασσα. Περίμεναν, ο Αγιασμός των υδάτων να «γαληνέψει τις άγριες τραμουντάνες».

Ο αγιασμός των υδάτων συμβολίζει την εξαγνιστική δύναμη που αγκαλιάζει τα πάντα, άλλωστε ήδη από την Αρχαία Ελλάδα, η θάλασσα κατείχε ιδιαίτερο συμβολισμό ως μέσο κάθαρσης πραγμάτων και καταστάσεων. Αυτή την κάθαρση εξακολουθούν να ποθούν και σήμερα οι πρόσφυγες της Κερύνειας, που ελπίζουν στην απελευθέρωση της κατεχόμενης πόλης τους, η οποία στέκει περήφανη μέσα στη σκιά της εισβολής.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, παραμένουν πάντα πρόθυμοι να ανακαλέσουν μνήμες του παρελθόντος και να μεταδώσουν σε εμάς τους νεότερους στιγμές ζεστασιάς, ανεμελιάς και συλλογικής χαράς.

Θεοφάνεια στην Αμμόχωστο

Η Αμμόχωστος υποδέχθηκε με ιδιαίτερη επισημότητα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ', στο πλαίσιο των εορτασμών των Αγίων Θεοφανείων. Εκείνη την ημέρα τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα, καθώς κυκλοφορούσαν πληροφορίες και φόβοι για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου. Το γεγονός αυτό καταγράφεται και σε ρεπορτάζ του Associated Press, μέσα από έγχρωμο οπτικό υλικό της εποχής.

Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτά θα ήταν τα τελευταία Θεοφάνεια που θα γιορταζόταν στην Αμμόχωστο. Έξι μήνες αργότερα θα ακολουθούσε η βίαιη εισβολή του Αττίλα στο νησί και έπειτα… σιωπή. Η πόλη θα μετατρεπόταν σε μια έρημη πολιτεία.

Ολόκληρη η Αμμόχωστος συμμετείχε στη γιορτή των Φώτων. Η φιλαρμονική του Δήμου συνόδευε τη μεγάλη πομπή χιλιάδων πιστών από τον ναό της Αγίας Τριάδας μέχρι την παραλία της «Γλώσσας», όπου πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Εκεί, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άφησε ελεύθερο ένα περιστέρι στον ουρανό της πόλης, ως μήνυμα ειρήνης.

Δυστυχώς, λίγους μήνες αργότερα, η ειρήνη αυτή θα χανόταν, δίνοντας τη θέση της στον πόλεμο, τον θάνατο και την προσφυγιά.