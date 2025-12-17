Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2004, η αγορά της Λάρνακας κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς. Οι δρόμοι που άλλοτε γέμιζαν με κόσμο, φώτα και αγοραστική ζωντάνια, καταγράφονται σχεδόν ήσυχοι, με τους εμπόρους να περιμένουν την τελευταία στιγμή για μια μικρή ανάσα κίνησης που δυσκόλευε και το τσουχτερό κρύο.

Το ρετρό οπτικό υλικό θυμίζει μια διαφορετική εποχή: βιτρίνες λιτές, πεζοί χωρίς βιασύνη, μια πόλη που ζούσε τα Χριστούγεννα πιο συγκρατημένα, μα με τη δική της αυθεντική ατμόσφαιρα. Ήταν τα χρόνια πριν από τα social media, πριν από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες να αλλάξουν οριστικά το τοπίο της αγοράς.

Ένα μικρό παράθυρο στο παρελθόν της Λάρνακας, που ξυπνά μνήμες και συγκρίνεται αναπόφευκτα με το σήμερα.

Παραγωγή: FOTO LARKO Digital Studio

Ψηφιοποίηση: Videoscope Studio






