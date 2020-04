NHS: Το νοσοκομείο - προέκταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βρετανία

Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Ηνωμένο Βασίλειο με την συμβολική ονομασία «NIGHTINGALE HOSPITAL» χωρητικότητας 4,000 κρεβατιών.

Η βρετανική κυβέρνηση μετέτρεψε τον τεράστιο εκθεσιακό χώρο Excel, στα Royal Docks, London E16 1XL, στο πρότυπο του νοσοκομείου στο Wuhan της Κίνας χωρητικότητας 1,000 κρεβατιών, σε προσωρινό νοσοκομείο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες στο Λονδίνο λόγω του θανατηφόρου ιού Covid-19. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα με την άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή του στρατού, 20,000 στρατιώτες αποσπάστηκαν από τα καθήκοντά τους για να βοηθήσουν τα νοσοκομεία αλλά και να φέρουν εις πέρας μέσα δύο εβδομάδες το νέο νοσοκομείο. Το οποίο αναμένεται να δεχθεί τους πρώτους ασθενείς προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Το νοσοκομείο αποτελεί προέκταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (NHS - NATIONAL HEALTH SERVICE).

Συμβολική η ονομασία του, από το όνομα της αγγλίδας νοσηλεύτριας/νοσοκόμας Florence Nightingale. Η οποία θεωρείται ως η ιδρύτρια της νεότερης νοσηλευτικής. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε το 1910 και αναγνωρίστηκε καθώς υπηρέτησε στον πόλεμο της Κριμαίας βοηθώντας πληγωμένους στρατιώτες και έβαλε τα θεμέλια για την επαγγελματική νοσηλευτική στο νοσοκομείο St. Thomas στο Λονδίνο, που ήταν η πρώτη τέτοια παγκοσμίως…

Θα επανδρωθεί από τις χιλιάδες νοσοκόμες και γιατρούς που στο κάλεσμα της κυβέρνησης να επιστρέψουν να βοηθήσουν το NHS όσοι είχαν αποχωρήσει ή αφυπηρετήσει, εντός 24 ωρών οι ανταποκρίσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με χιλιάδες… Συγκεκριμένα θα χρειάζεται 16,000 προσωπικό όταν θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Η γέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1948 με στόχο να προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε όλο το λαό και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν τα λεφτά. Το εγκαινίασε ο Εργατικός Υπουργός Υγείας Aneurin Bevan στην μεταπολεμική κυβέρνηση του Clement Attlee, στο Νοσοκομείο Park στο Μάντσεστερ. Η δημιουργία του ΕΣΥ το 1948 ήταν αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλά άτομα που έβλεπαν ότι το σύστημα υγείας ήταν ανεπαρκές και χρειαζόταν επανασύσταση.

Ο Aneurin Bevan γεννήθηκε το 1897 και πέθανε τον Ιούλιο του 1960. Ήταν Ουαλλός Εργατικός πολιτικός από τη νότια Ουαλλία, γιός ανθρακωρύχου. Εγκατέλειψε το σχολείο στην ηλικία των 13 χρόνων και εργάστηκε και εκείνος σε μεταλλείο και από εκεί αναμείχθηκε στις τοπικές συντεχνίες και πολιτική…

To 1960 ο θάνατος του οδήγησε σε εθνικό πένθος. Αλλά χρειάστηκαν 44 χρόνια να περάσουν για να περιληφθεί σε ένα κατάλογο 100 Ουαλλών ηρώων, αφού αναγνώρισαν την προσφορά του στην ίδρυση του κράτους πρόνοιας, στο Ηνωμένο Βασίλειο (welfare state).

Ήταν ο Aneurin Bevan συγκεκριμένα που ανέλαβε την καμπάνια να φέρει εις πέρας το ΕΣΥ υπό τη μορφή που όλοι το γνωρίσαμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όπως διαβάζουμε, βασιζόταν πάνω σε τρείς ιδέες, τις οποίες ο Bevan εξέφρασε στις 5 Ιουλίου 1948. Αυτές ήσαν α) οι υπηρεσίες να βοηθούν όλους, β) η ιατρική περίθαλψη να είναι δωρεάν και γ) η περίθαλψη να προσφέρεται βάση την ανάγκη όχι την ικανότητα ένας να πληρώνει.

‘Εκτοτε, το NHS μας, πέρασε από χίλια κύματα, αλλαγών, αναπροσαρμογών, «εκμοντερνισμού» και ανελέητων περικοπών στη χρηματοδότησή του. Και όμως, κρατήθηκε. Πέρασε τις φουρτούνες και τις περνούσε και πριν λίγους μήνες πριν μας επιτεθεί ο θανατηφόρος υιός. Πρωτοστάτησε με πολλές επιτυχίες σε θεραπείες, με αξιόλογους επιστήμονες και ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλη τη χώρα. Αντιμετώπισε αλλαγές επί Margaret Thatcher και Tony Blair , προσπάθειες να το υποβαθμίσουν, για να προωθηθούν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές ασφάλειες, είδε την αντικατάσταση των Matron του που ήταν το παραδοσιακό καμάρι και σύμβολο πειθαρχίας του, με οικονομικούς… Managers (!), και όμως άντεξε.

Άντεξε σε τέτοιο σημείο που ειρωνικά σήμερα , μαζί με τις χιλιάδες των επιστημόνων του, γιατρών και νοσηλευτών του - και των χιλιάδων των εθελοντών όπως ακριβώς τον καιρό του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου- δίνει ΜΟΝΟ την μεγάλη μάχη εναντίον του κορωνοιού από τη Κίνα Covid-19.

Υπέρ της σωτηρίας ενός λαού 66 εκατομμυρίων. Kόντρα στις ανικανότητες, ανευθυνότητες και όχι μόνο, της ηγεσίας της χώρας να το βοηθήσει, να είναι έτοιμο για μια τέτοια πανδημία γιατί είχε άλλα σχέδια, «αγέλης ανοησίας»…

“Exercise Cygnus” Οκτώβριος 2016

Αποκαλυπτική η εφημερίδα “DailyTelegraph” 28.3.2020 ότι πριν τρία χρόνια σε μια εξάσκηση ετοιμότητας η οποία ονομάστηκε “Exercise Cygnus” που έγινε τον Οκτώβριο του 2016 για να δοκιμαστούν οι αντοχές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας γρίπης/πανδημίας, με τα ίδια στατιστικά θανάτων όπως σήμερα με το Covid-19, βρήκαν ότι δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. ‘Έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Αλλά οι υπουργοί όχι μόνο το κράτησαν μυστικό, αλλά εγκληματικά το αγνόησαν και όταν κτύπησε ο ιός το 2020, υιοθέτησαν καταρχήν την καταστροφική «πολιτική» της «αγέλης ανοσίας» (ανοησίας)…

«Exclusive: Ministers were warned that the NHS could not cope with a pandemic three years ago but 'terrifying' results were kept secret»

«Αποκλειστικό: Οι υπουργοί προειδοποιήθηκαν πριν τρία χρόνια ότι το NHS δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει με μια πανδημία με ‘τρομερά’ αποτελέσματα αλλά το κράτησαν μυστικό».

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/28/exclusive-ministers-warned-nhs-could-not-cope-pandemic-three/?WT.mc_id=e_DM1226686&WT.tsrc=email&etype=Edi_Edi_New_Reg&utmsource=email&utm_medium=Edi_Edi_New_Reg20200330&utm_campaign=DM1226686

Θα πρέπει να τρίζουν τα κόκκαλα του Aneurin Bevan στο τάφο αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και περήφανος για το δημιούργημά του που άντεξε και αντέχει και αυτή την τρομερή και πρωτοφανή «πολεμική» δοκιμασία. Προσφέροντας ιατρική περίθαλψη σε όλο το λαό όπως είχε καθοριστεί ο ρόλος του από τον δημιουργό του…

Την ευγνωμοσύνη μου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μας, από το οποίο όλοι λίγο ή πολύ, άλλοι με ελαφρά και άλλοι με σοβαρότερα προβλήματα περάσαμε από κοντά του όλα αυτά τα χρόνια και εξυπηρετηθήκαμε ως πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Λονδίνο 1.4.2020