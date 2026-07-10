Τουρκικής κατασκευής αντίγραφο του περίφημου αμερικανικού εξάσφαιρου περιστρόφου Python 0.357 magnum, που πρωτοκατασκεύασε το 1955 η ξακουστή οπλοβιομηχανία Colt’s Manufacturing των ΗΠΑ, έκανε δώρο - έκπληξη ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε κάθε μία και κάθε ένα των συμμετασχόντων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ και θεσμών της ΕΕ, με τη λήξη της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα 7 & 8 Ιουλίου.

Προκαλώντας και απορίες... σαστιμάρας πολλών εξ όσων παρέλαβαν, μέσα σε ξύλινο κουτί πολυτελείας, το περίστροφο με χαραγμένο κατά μήκος της κάνης του, τ’ όνομα τού παραλήπτη και στο επάνω μεταλλικό μέρος της λαβής του, το τουρκικό αστροφέγγαρο, μαζί με έτοιμα προς χρήση φυσίγγια 9Χ33 χιλιοστών, πολύ μεγαλύτερα και με περισσότερη γόμωση από τα φυσίγγια 9Χ19 χλστ. των συνηθισμένων εν χρήσει πιστολιών...

Τι έκαναν με το δώρο - έκπληξη, εκείνες και εκείνοι που τα παρέλαβαν, έχει ήδη δημοσιευθεί μόλις αναχώρησαν 9η Ιουλίου, από τα πρακτορεία ειδήσεων και στο διαδίκτυο.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ όμως δημοσιευθεί ακόμη μια κάποια εξιχνίαση τού τι ακριβώς ήθελε να δείξει με το συγκεκριμένο δώρο - περίστροφο, ο οικοδεσπότης των ΝΑΤΟϊκών ηγετών, Τούρκος Ερντογάν, στη Σύνοδο τής οποίας ηγείτο παρών, ο Πρόεδρος της υπερδύναμης των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

- Και ποιά, άραγε, συμβολική σχέση «μηνύματος», έχει το τουρκικό αντίγραφο του αμερικανικού Python 0.357 magnum του Ερντογάν, με τον Τραμπ και τον επιδεικνυώμενο ανά την οικουμένη... «Τραμπισμό»;

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ δεν τους δώρησε ένα κάποιο τουρκικού σχεδιασμού και πατρότητας πιστόλι, περίστροφο, ντουφέκι, ή έστω από μια χαντζάρα, σαν αυτές των παρατεταγμένων στις υποδοχές Ασκεριών του με τις οθωμανικές στολές των Γενιτσάρων. Ούτε κι όποιας άλλης προέλευσης, με «ιστορική» ή άλλη ας πούμε σημασία.

- Τον ξακουστό «Πύθωνα» USA της περηφανευόμενης για τα πρωτεία της, αμερικανικής... οπλομανίας, με σφραγίδα το τουρκικό αστροφέγγαρο τούς έδωσε...

- Σε μία, πολεμικών συρράξεων, εποχή, όπου η Αυτού Πλανηταρχική Υπερ-Μεγαλειότης Ντόναλντ Τραμπ, με παγκόσμιας προβολής επίδειξη τής επί παντός δικής του «Πολιτικής των Εξάσφαιρων Ρεβόλβερς του Φαρ Γουέστ» υπεράνω των παράλυτων κανόνων Διεθνούς Δικαίου και των συμμαχικών υποχρεώσεων, στον «σούπερ-σερίφη» Τραμπ και σ’ όλους τους άλλους συμμάχους και μη, πιθανότατα, θέλησε με αυτό το «περίστροφο - μήνυμα», να επιδειχθεί ως ικανότατος «βοηθός σερίφης», ο τής Τουρκίας επί 23 συναπτά έτη Μονοκράτωρ και οραματιζόμενος ρόλο ισότιμης παγκοσμίως Νεο-Οθωμανικής υπερδύναμης, «παγκόσμιας εμβέλειας σκακιστής», Ερντογάν.

Είναι κι αυτό μια κάποια εξήγηση. Συνάδουσα, ίσως ακριβέστερα, με τον... τουρκικό τρόπο σκέψης!