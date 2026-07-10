Ολοκληρώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2026, οι εργασίες του τελευταίου υπό την Κυπριακή Προεδρία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δικαίως θα έλεγε κανείς, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αισθάνεται περήφανος για το τόσο σημαντικό εγχείρημα για τον τόπο μας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, ανέφερε ότι η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρξε μοναδική τιμή και αποστολή για την Κύπρο, γεγονός αδιαμφισβήτητο.

Η προσπάθεια προώθησης του οράματος να δοθεί σαφές περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία, αποτελεί ιστορικό γεγονός για την Ένωση. Προεδρία που πραγματοποιήθηκε σε δύσκολη αλλά και απαιτητική περίοδο τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια της επιτεύχθηκε πρόοδος σε βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως η διαδικασία διεύρυνσης, η ανταγωνιστικότητα, η απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η προώθηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών.

Η ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μας κάνει όλους περήφανους για το κράτος μας και τη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεισφορά της στη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Αποδείξαμε ότι η Κύπρος, αποτελεί αξιόπιστο κράτος και εταίρο που τάσσεται σθεναρά υπέρ της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, λόγω και των σχέσεων της με τις ΗΠΑ. Η Κυπριακή Προεδρία κατόρθωσε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα/παραδοτέα σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια.

Αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, παράλληλα με την επίτευξη προόδου στις σχέσεις της Ένωσης με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό για άνοιγμα προς τα δυτικά βαλκάνια. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΕΕ, ήλθε πιο κοντά και στη Μ. Ανατολή. Συζητήθηκαν θέματα όπως τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών έναντι των αεροπορικών εταιριών, το συνταξιοδοτικό, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Επιτεύχθηκε επί της αρχής, συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αρχιτεκτονική του νέου προϋπολογισμού της Ένωσης την κρίσιμη περίοδο 2028 - 2034. Αδιαμφισβήτητα το αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας, υπήρξε σημαντικό, καθοριστικό και ισχυρό για την Ευρώπη του μέλλοντος και τον κόσμο.

Η διαδρομή που διανύσαμε μέσα από την προσπάθεια για επιτυχή προεδρία, μας έφερε πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αξιωματούχους. Στους οποίους αποδείξαμε ότι η Κύπρος μπορεί γιατί αποτελεί σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος. Γεγονός που θα συμβάλλει θετικά και στο ρόλο/εμπλοκή της Ένωσης στο κυπριακό πρόβλημα. Προσπάθεια που αρχίζει και ευελπιστούμε ότι θα έχει αποτέλεσμα.

Στην προσπάθεια αυτή καθοριστική υπήρξε η συμβολή της πολιτείας, των θεσμών αλλά και δεκάδων δημόσιων λειτουργών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έφεραν σε πέρας σημαντικό έργο που αθροιστικά/εξελικτικά, μας οδήγησε στην επιτυχία και οι οποίοι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Για τον καθένα από αυτούς, η επιτυχία έγινε προσωπική υπόθεση/στοίχημα γιατί πάνω από όλα έθεσαν την Κύπρο. Αποτελεί πρόκληση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η αξιοποίηση της συσσωρευμένης αυτής εμπειρίας, γνώσης και υποδομών προς όφελος του κράτους και της κοινωνίας.

Η εμπειρία της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρξε μοναδική και ανεπανάληπτη και για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τα δεκάδες στελέχη του. Το ΡΙΚ ως ο επίσημος τηλεοπτικός φορέας της Προεδρίας, όπως αυτό ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανταποκρίθηκε στο ακέραιο στις αυξημένες απαιτήσεις σύγχρονων και απαιτητικών τηλεοπτικών παραγωγών και μεταδόσεων. Απόδειξη της επιχειρησιακής επάρκειας του Οργανισμού. Σε πολλές δε περιπτώσεις, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εξάλλου η εικόνα δεν διαψεύδεται. Η υπέροχη αυτή πρόκληση/διαδρομή που διήρκεσε δυο χρόνια, σε λίγα εικοσιτετράωρα φθάνει στο τέλος της.

Δεν ήμασταν μόνοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, για το λόγο αυτό ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Υπουργό, τον Γενικό Διευθυντή και τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Κυβερνητικό και αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, και την επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ευχαριστίες και στην Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά και την ομάδα της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, στους συναδέλφους μου στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, για την προσπάθεια τους, το ΡΙΚ να φανεί αντάξιο της ιστορίας, των προκλήσεων και της μοναδικότητας του εγχειρήματος.

*Γενικού Διευθυντή