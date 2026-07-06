Η στιγμή που ένα δοκίμιο φτάνει στα χέρια των μαθητών δεν είναι απλώς μια διαδικαστική πράξη αξιολόγησης· είναι η συμπύκνωση ολόκληρης της διδακτικής φιλοσοφίας που προηγήθηκε. Κάθε ερώτηση λειτουργεί ως καθρέφτης των προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος. Κι όμως, η κατασκευή γραπτών δοκιμίων παραμένει συχνά εγκλωβισμένη σε μια στενή αντίληψη «δυσκολίας», παραγνωρίζοντας ότι η ουσιαστική ποιότητά τους κρίνεται αλλού: στη σαφήνεια των στόχων, στη δικαιοσύνη της αξιολόγησης και στη συνέπεια με τις παιδαγωγικές αρχές που οφείλουν να τα διέπουν.

Ένα καλά σχεδιασμένο δοκίμιο δεν επιδιώκει να αιφνιδιάσει τον μαθητή ούτε να επιβεβαιώσει στερεότυπα. Αντίθετα, οφείλει να αναδεικνύει τι έχει πραγματικά κατανοήσει, πώς σκέφτεται και με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμόσει τη γνώση του. Στο σημείο αυτό, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Σε πολλά μαθήματα υπάρχει η εμμονή στην ορθοδοξία. Στο μάθημα της Φυσικής που γνωρίζω λόγω εμπειριας, για παράδειγμα, συνυπάρχουν η εννοιολογική κατανόηση, η μαθηματική δεξιότητα και η ερμηνευτική ικανότητα. Ο τρόπος με τον οποίο δομούνται τα θέματα δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα, είναι πρωτίστως βαθιά παιδαγωγική επιλογή.

Η επικρατούσα και ιδιαίτερα δημοφιλής προσέγγιση είναι εκείνη κατά την οποία κάθε θέμα «χτίζει» σταδιακά το θεωρητικό πλαίσιο πριν οδηγήσει τον μαθητή στο τελικό ερώτημα. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που συχνά συνοδεύεται από πλήρες σενάριο: περιγραφή φαινομένου, παράθεση δεδομένων, καθοδήγηση και σταδιακή αποκάλυψη των εννοιών που απαιτούνται για την απάντηση.

Η προσέγγιση αυτή έχει αναμφίβολα αρετές. Μπορεί να αναδείξει τη γοητεία της Φυσικής, να εντάξει τον μαθητή σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο και να μειώσει το άγχος της άμεσης αντιπαράθεσης με το άγνωστο. Ωστόσο, όταν παγιώνεται ως η μόνη «σωστή» μέθοδος, κινδυνεύει να μετατραπεί σε παραδοσιακή φόρμουλα που αναπαράγει τη γνωστή δομή χωρίς να ενισχύει ουσιαστικά τη σκέψη. Η εποχή των ριζικών αλλαγών στη διδακτική δεν μπορεί να αφήνει ανέπαφες ορισμένες παιδαγωγικές ορθοδοξίες.

Ο κίνδυνος του μονολιθισμου και η υπέρβαση του: Μια επιτακτική τομή στην κυπριακή Παιδεία

Το πρόβλημα προκύπτει όταν η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται αυτονόητα ανώτερη και σχεδόν αποκλειστικά ορθή. Η άκριτη αποδοχή της οδηγεί σε έναν παιδαγωγικό μονολιθισμό, όπου η αξιολόγηση μετατρέπεται σε διαδικασία αναπαραγωγής καθοδηγούμενων βημάτων αντί σε πεδίο αυθεντικής σκέψης.

Ο μαθητής συνηθίζει τότε να αναγνωρίζει μοτίβα αντί να κατανοεί έννοιες. Και όσο κι αν αυτό παρουσιάζεται ως μέτρο τάξης και αντικειμενικότητας, στην πράξη περιορίζει τη μαθησιακή αυτονομία και αποδυναμώνει τη δημιουργική σχέση του μαθητή με τη γνώση.

Όταν η αξιολόγηση στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε προδιαγεγραμμένα σχήματα, το σχολείο παύει να καλλιεργεί κρίση και αρχίζει να παράγει συμμόρφωση.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η ταξινομία του Bloom

Αντίθετα, άλλες προσεγγίσεις, όπως στην περίπτωση της Φυσικής η άμεση ερώτηση χωρίς εκτενές σενάριο ή τα θέματα διπλού σκοπού, που ταυτόχρονα ελέγχουν γνώση και λειτουργούν ως επανάληψη ή οικοδόμηση θεωρίας, συχνά αντιμετωπίζονται ως «αιρετικές». Η απουσία καθοδήγησης εκλαμβάνεται ως δυσκολία ή ακόμη και ως αδικία.

Κι όμως, τέτοιες μορφές αξιολόγησης μπορούν να αποκαλύψουν ουσιαστικά επίπεδα κατανόησης: την ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να συνδέει και να εφαρμόζει τη γνώση χωρίς στηρίγματα. Η δαιμονοποίηση αυτών των μεθόδων στερεί από τον εκπαιδευτικό ένα πολύτιμο φάσμα εργαλείων.

Η αξιολόγηση δεν μπορεί να υπηρετεί έναν μόνο στόχο. Οφείλει άλλοτε να καθοδηγεί, άλλοτε να προκαλεί, άλλοτε να επιβεβαιώνει και άλλοτε να αποκαλύπτει κενά.

Σε αυτό το σημείο, η αναφορά στην ταξινομία του Bloom είναι αναπόφευκτη. Οι αρχές της, από την απλή ανάκληση γνώσης μέχρι την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση, προσφέρουν ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό δοκιμίων.

Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή τους σπάνια είναι ισορροπημένη. Συχνά υπερτονίζεται είτε το χαμηλό επίπεδο, δηλαδή η απομνημόνευση και η εφαρμογή τύπων, είτε το υψηλό, δηλαδή τα σύνθετα προβλήματα χωρίς επαρκή στήριξη. Εκεί ακριβώς χρειάζεται η γέφυρα που συνδέει τα επίπεδα και δίνει συνοχή στην αξιολόγηση.

Επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση μαθητων και το ζητουμενο

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η ανάδειξη μιας «ορθόδοξης» μεθόδου, αλλά η συνειδητή εναλλαγή προσεγγίσεων. Ένα ποιοτικό δοκίμιο γραπτής αξιολόγησης δεν χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, αλλά από ισορροπία: ανάμεσα στην καθοδήγηση και την αυτονομία, ανάμεσα στη θεωρία και την εφαρμογή, ανάμεσα στην ασφάλεια και την πρόκληση.

Το μάθημα δεν είναι ούτε αφήγηση χωρίς σκέψη ούτε γρίφος χωρίς πλαίσιο. Είναι μια διαρκής πρόσκληση κατανόησης. Και η αξιολόγηση οφείλει να το αντικατοπτρίζει, με διαφορετικά εργαλεία αλλά με το ίδιο παιδαγωγικό ζητούμενο. Και το ζητούμενο δεν είναι η ανάδειξη μιας «ορθόδοξης» μεθόδου αλλά η συνειδητή εναλλαγή προσεγγίσεων.

*Φιλ. Αυξεντίου Εκπαιδευτικός Φυσικής Μέσης, Μaster Educational Leadership