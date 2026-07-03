Η Τουρκία δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, καθώς και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας.

Η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση των τριών αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετά τις μεταξύ τους συνομιλίες που έλαβαν χώρα προ ημερών στην Άγκυρα. Ουδείς θα ανέμενε να τηρήσει φραστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαφορετική θέση, σε μια ευαίσθητη για τη χώρα του και τον ίδιο χρονική συγκυρία.

Τώρα χρειάζεται η Τουρκία την Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ, έστω και αν ισχυρίζεται το αντίθετο, ότι δηλαδή είναι η Ευρώπη που έχει ανάγκη την Τουρκία. Τώρα θυμήθηκε και πάλι ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγικό στόχο της Άγκυρας.

Η στόχευση του Τούρκου Προέδρου για παραμονή στην προεδρία της χώρας στο διηνεκές, οι πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό από την κατάσταση της οικονομίας και από την τουρκική αντιπολίτευση ιδιαίτερα στα θέματα "εθνικού ενδιαφέροντος" για την Τουρκία, όπως οι επιδιώξεις στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό, αποτελούν τους βασικούς λόγους των προσπαθειών που καταβάλλει ο Ερντογάν για βελτίωση της εικόνας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για την προβολή της Τουρκίας ως ενός ισχυρού δρώντος στα τεκταινόμενα στη ρευστή περιοχή της Μέσης Ανατολής και αλλού.

Η σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα λάβει χώραν στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου 2026, προσφέρεται ως εφαλτήριο για τις επιδιώξεις του Τούρκου Προέδρου για αποδοχή της χώρας του ως σημαντικού εταίρου με αναβαθμισμένο ρόλο στo πλαίσιo της Συμμαχίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία χώρες μέλη της Συμμαχίας, περιλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θεωρούν την Τουρκία ως πλήρως αξιόπιστο σύμμαχο λόγω της σχέσης της με τη Ρωσία και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Παρ' όλα τούτα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόλαντ Τραμπ, προσέρχεται στη Σύνοδο κομίζοντας κινητήρες F110 για την παραγωγή των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου ΚΑΑΝ και υπόσχεση για απόκτηση των F35 με παράκαμψη του Νόμου CAATSA. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα θα ζητήσει να αρθούν οι περιορισμοί στην πώληση εξοπλιστικών συστημάτων από αριθμό χωρών μελών του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν διεκδικεί πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας μέσω ένταξής της στο πρόγραμμα SAFE. Απαίτηση η οποία ευρίσκει ερείσματα σε αριθμό χωρών της Ε.Ε., οι οποίες εκτιμούν ότι η Τουρκία ενέχει σημαντική στρατηγική αξία και, παρά τις διαφωνίες μαζί της σε ορισμένους τομείς, θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία σε θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος προωθεί τον εκσυγχρονισμό της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης και ζητά διευκολύνσεις θεωρήσεων διαβατηρίων για Τούρκους πολίτες. Πολλές οι αιτιάσεις της Αγκύρας και μεγάλες οι προσδοκίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Άγκυρας συνδέονται με τη στάση της στις νέες "ιδέες" των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Θα διαφανεί σύντομα το εάν θα υπάρξει "πάρε δώσε" στη νέα προσπάθεια. Σημειωτέον ότι, μετά τη δημοσιευθείσα κοινή δήλωση με τους αξιωματούχους της ΕΕ, ο Χακάν Φιντάν δεν παρέλειψε να επαναβεβαιώσει τη θέση τής Τουρκίας για λύση δύο κρατών με την εκ των προτέρων αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας των Τ/κ, υποστηρίζοντας ότι η τουρκικής επινόησης βάση λύσης ΔΔΟ είναι πλέον μη ρεαλιστική. Με υποστηρικτικές αντιδράσεις στην Άγκυρα και σχετικές κραυγές από τα τ/κ αντηχεία στα κατεχόμενα.

Υπό το φως των ανωτέρω διερωτάται ο καλόπιστος πολίτης πού βασίζει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν την πεποίθηση ότι "σήμερα υπάρχει ιστορική ευκαιρία" για επίλυση του Κυπριακού, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι Κύπριοι. Εκτός εάν η ίδια γνωρίζει κάτι περισσότερο απ’ όσα διέρρευσαν στον τουρκικό Τύπο για τις προθέσεις εκατέρωθεν. Ο λαός το μόνο που επιθυμεί είναι "ένα κανονικό κράτος", όπως τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες θα τυγχάνουν σεβασμού και θα είναι κατοχυρωμένα.

*Πρέσβης ε.τ.