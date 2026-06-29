Υπάρχει μια εκδοχή της συζήτησης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που ακούγεται σχεδόν αποκλειστικά αισιόδοξη. Αλγόριθμοι που καθιστούν τις αγορές πιο προσιτές. Πλατφόρμες που προσφέρουν στους ιδιώτες επενδυτές εργαλεία τα οποία μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμα μόνο σε θεσμικούς επενδυτές. Εξατομικευμένες εμπειρίες που βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές τους και τις συνέπειές τους.

Αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα. Όμως το πιο ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά πώς επιλέγουν οι ίδιες οι εταιρείες να την αξιοποιήσουν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί μια τεχνολογία του μέλλοντος που περιμένουμε να φτάσει στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής. Είναι ήδη εδώ και διαμορφώνει την καθημερινότητα των επενδυτών εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν βρίσκεται μόνο στο εσωτερικό των πλατφορμών συναλλαγών, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον πληροφόρησης μέσα στο οποίο κινούνται οι επενδυτές κάθε μέρα. Αναλύσεις αγορών που παράγονται από προηγμένα γλωσσικά μοντέλα, ικανά να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων σε χρόνο που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί. Ενδείξεις και τάσεις που εντοπίζονται από αλγορίθμους οι οποίοι αναλύουν ταυτόχρονα χιλιάδες σημεία δεδομένων.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, οι εταιρείες καλούνται να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση: θα χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αυξήσουν τη δραστηριότητα των χρηστών ή για να βελτιώσουν την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι πελάτες τους;

Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει σήμερα η Κύπρος. Όχι αν μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη — αυτό ήδη συμβαίνει. Το ζητούμενο είναι ποιο πρότυπο θα επιλέξουν να ακολουθήσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και αν θα θελήσουν να το διαμορφώσουν συλλογικά.

Οι επιχειρήσεις με μακρόχρονη παρουσία στην Κύπρο γνωρίζουν καλά τι απαιτεί μια τέτοια προσπάθεια.

Η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια δεν περιορίστηκαν στην απόκτηση μιας άδειας λειτουργίας. Δημιούργησαν δομές διακυβέρνησης και μηχανισμούς ελέγχου παράλληλα με την ανάπτυξη των προϊόντων τους. Και αυτή η διαφορά αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα σημαντική.

Μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει τη σχέση της με τους πελάτες ως μακροχρόνια επένδυση λαμβάνει διαφορετικές αποφάσεις σχεδιασμού. Αναπτύσσει εργαλεία που ενθαρρύνουν τους χρήστες να σκέφτονται πριν ενεργήσουν. Εστιάζει σε όσα χρειάζονται πραγματικά οι πελάτες για να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και πιο ώριμες αποφάσεις, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ό,τι μπορεί να προσελκύσει την προσοχή τους εκείνη τη στιγμή. Θεωρεί τη σύνεση, τη διαφάνεια και τη σαφήνεια βασικές αρχές σχεδιασμού και όχι απλώς κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και το πλαίσιο MiCA για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έδωσαν πλέον θεσμική μορφή σε αυτή τη φιλοσοφία. Εισάγουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου και διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, οι εταιρείες που λειτουργούσαν ήδη με υπεύθυνο τρόπο δεν περίμεναν τη ρύθμιση για να αντιληφθούν τι σημαίνει ορθή πρακτική.

Η Capital.com δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017. Αυτό σημαίνει σχεδόν μία δεκαετία κατά την οποία οι αποφάσεις σχεδιασμού και οι αποφάσεις συμμόρφωσης αντιμετωπίζονταν ως δύο όψεις του ίδιου ερωτήματος: τι είδους πλατφόρμα θέλουμε να χτίσουμε για το μέλλον;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθά τους επενδυτές να σκέφτονται, όχι απλά να τους ωθεί σε περισσότερες κινήσεις.

Η ραγδαία αύξηση του χρηματοοικονομικού περιεχομένου που παράγεται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει διευρύνει εντυπωσιακά την πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών σε πληροφορίες, αναλύσεις και δεδομένα. Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη. Η πρόκληση, όμως, δεν είναι τεχνολογική. Είναι ζήτημα σχεδιασμού.

Όταν ένας επενδυτής έχει στη διάθεσή του περισσότερες πληροφορίες από ποτέ άλλοτε, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τον βοηθά να τις αξιολογήσει σωστά ή αν απλώς του προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο όγκο πληροφόρησης.

Στην Capital.com, αυτό είναι το ερώτημα που καθοδηγεί τη στρατηγική μας. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους και όχι απλώς να καταναλώνουν περισσότερες πληροφορίες. Δημιουργούμε λειτουργίες που προσφέρουν το απαραίτητο πλαίσιο γύρω από τα σήματα της αγοράς και διεπαφές που ενθαρρύνουν την επανεξέταση και τον προβληματισμό όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται γρήγορα. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων και όχι η αύξηση της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα.

Το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα των πελατών ή κυρίως για να ενθαρρύνει μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι ένα ερώτημα που οι χρήστες, οι αγορές και οι ρυθμιστικές αρχές θα θέτουν όλο και πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Και η απάντηση θα δοθεί όχι μέσα από δηλώσεις, αλλά μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέγουν να δημιουργήσουν οι ίδιες οι εταιρείες.

Πέρα από τις άδειες: τι χρειάζεται για έναν πραγματικό fintech hub

Ο όρος « fintech hub» κινδυνεύει συχνά να μετατραπεί σε συνώνυμο της εύκολης αδειοδότησης. Όμως η Κύπρος δεν θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο μέσω της αδειοδότησης.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ, εδώ και χρόνια γνωρίζουν τι σημαίνει υπεύθυνη πρακτική. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν να την αναδείξουν συλλογικά και να τη μετατρέψουν σε στοιχείο ταυτότητας του κυπριακού οικοσυστήματος ή αν θα περιοριστούν στην κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων.

Η απάντηση της Capital.com είναι ξεκάθαρη. Η κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει — μια Τεχνητή Νοημοσύνη που βοηθά τους πελάτες να προσανατολίζονται καλύτερα, να αξιολογούν ψύχραιμα τις επιλογές τους και να λαμβάνουν πιο ποιοτικές αποφάσεις — αντανακλά τη δική μας αντίληψη για το πώς πρέπει να οικοδομείται μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μια πλατφόρμα και τους πελάτες της.

Το είδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που θα συνδεθεί τελικά με το όνομα της Κύπρου είναι κάτι που θα κριθεί με την πάροδο του χρόνου. Η χώρα διαθέτει την απαιτούμενη θεσμική αξιοπιστία και μια ισχυρή συγκέντρωση έμπειρων εταιρειών για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πώς ακριβώς θα αξιοποιήσει αυτή τη θέση θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και από τις αξίες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν.

Ο Χριστόφορος Σούτζης είναι CEO Europe της Capital.com, ενός ομίλου με παγκόσμια παρουσία, ο οποίος αδειοδοτείται και εποπτεύεται από πολλαπλές χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).

Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας κεφαλαίου λόγω της μόχλευσης. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των CFDs και να αξιολογήσετε κατά πόσο μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.