Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες μια χώρα δεν κρίνεται από το γεωγραφικό της μέγεθος, αλλά από το πολιτικό βάρος που είναι διατεθειμένη και ικανή να σηκώσει. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την 1η Ιανουαρίου 2026, ήταν ακριβώς μια τέτοια στιγμή.

Ο πήχης είχε τεθεί ψηλά από την πρώτη στιγμή. Η Κύπρος ανέλαβε τα ηνία σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οικονομικής στενότητας και υψηλών κοινωνικών προσδοκιών, ενώ η θητεία της συνέπεσε με σύνθετες θεσμικές διαπραγματεύσεις, ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη χάραξη νέων ευρωπαϊκών κανονισμών σε κρίσιμους τομείς.

Παράλληλα, είχε ενώπιόν της την ανάγκη να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη θεσμική και διοικητική της επάρκεια, απαντώντας έμπρακτα στις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί δημόσια, εντός και εκτός συνόρων, ως προς την ικανότητά της να φέρει εις πέρας μια τόσο απαιτητική ευρωπαϊκή αποστολή. Η άσκηση της Προεδρίας αποτελούσε, συνεπώς, μια σημαντική δοκιμασία πολιτικής ωριμότητας, διαπραγματευτικής ικανότητας και προσήλωσης στην αποτελεσματική υπηρεσία του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Η πορεία του εξαμήνου έδωσε μια καθαρή απάντηση. Η Κυπριακή Προεδρία ανέπτυξε ενεργητική παρουσία, ανέλαβε δύσκολους φακέλους και λειτούργησε με σαφή προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η επιτυχία της στηρίχθηκε σε σχέδιο, σοβαρή προετοιμασία, διαρκή διαβούλευση και στην ικανότητα να μετατρέψει την πολιτική πολυπλοκότητα σε γόνιμη πρόοδο.

Η εργασία που παραδόθηκε στους πέντε βασικούς πυλώνες της Προεδρίας υπήρξε ουσιαστική: ασφάλεια και ετοιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, μια Ευρώπη ανοικτή στον κόσμο, κοινωνική συνοχή και αξίες, καθώς και ένα ισχυρότερο δημοσιονομικό πλαίσιο για το μέλλον της Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έναν από τους πλέον πολυσυζητημένους, σύνθετους και υψηλής προτεραιότητας φακέλους για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο λειτουργεί ως πολιτικός χάρτης της Ευρώπης των επόμενων ετών. Καθορίζει πού θα επενδύσει η Ένωση, με ποια εργαλεία θα στηρίξει την έρευνα, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και πώς θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις κρίσεις. Η πρόοδος που σημειώθηκε σε αυτόν τον κομβικό φάκελο ανέδειξε την ικανότητα της Κυπριακής Προεδρίας να συμβάλει ουσιαστικά σε μια συζήτηση με μακροπρόθεσμο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο.

Η κατάθεση ενός ώριμου διαπραγματευτικού πλαισίου με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τη συμφωνία σε βασικούς χρηματοδοτικούς κανονισμούς, είχε ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Σε ένα περιβάλλον όπου οι εθνικές προτεραιότητες και οι ευρωπαϊκές επιδιώξεις συχνά δοκιμάζουν τα όρια της συναίνεσης, η Κύπρος συνέβαλε στη μεταφορά της συζήτησης από την τεχνική προετοιμασία στην ουσιαστική πολιτική διαπραγμάτευση.

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η πρόοδος στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος SAFE, με την έγκριση χρηματοδοτικής στήριξης για δεκαοκτώ κράτη μέλη, προσέδωσε πρακτικό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής ετοιμότητας και της συλλογικής ασφάλειας. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων που συνδέουν τη χρηματοδοτική δυνατότητα με τη στρατηγική ανθεκτικότητα της Ένωσης.

Μια χώρα όπως η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν η αλληλεγγύη μεταφράζεται σε εφαρμόσιμες πολιτικές. Όταν η περιφέρεια διαθέτει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Όταν τα μικρότερα κράτη μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη συζήτηση για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διάσταση. Η χώρα λειτούργησε ως δημιουργικός διαμεσολαβητής, αξιόπιστος εταίρος και αποτελεσματικός διαπραγματευτής. Η δυνατότητά της να γεφυρώνει διαφορετικές προσεγγίσεις, να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να προωθεί συναινετικές λύσεις προσέδωσε στο εξάμηνο ουσιαστικό πολιτικό αποτύπωμα. Η πρόοδος σε θέματα διεύρυνσης, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ευρωπαϊκής ετοιμότητας συνθέτει την εικόνα μιας Προεδρίας με στρατηγική αντίληψη και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Ανάμεσα στα πεδία όπου αυτή η ευρωπαϊκή ευθύνη αποκτά ιδιαίτερα απτό και ανθρώπινο περιεχόμενο βρίσκεται η υγεία. Εκεί οι αποφάσεις των θεσμών μεταφράζονται άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών: στην πρόσβαση σε θεραπεία, στην έγκαιρη διάγνωση, στη διαθεσιμότητα φαρμάκων και στην ποιότητα της φροντίδας. Η σημασία που δόθηκε στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας αξίζει, επομένως, ιδιαίτερη αναφορά. Η υγεία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονομικής ανθεκτικότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας· συνιστά, παράλληλα, έναν από τους πιο άμεσους δείκτες του κατά πόσον η Ευρώπη ανταποκρίνεται με ουσία στις ανάγκες των πολιτών της.

Για τους ασθενείς, ιδιαίτερα για όσους ζουν με χρόνια, σπάνια ή σύνθετα νοσήματα, η ευρωπαϊκή πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα μέσα από την έγκαιρη διάγνωση, τη διαθεσιμότητα της κατάλληλης θεραπείας, την πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και τη σιγουριά ότι το απαραίτητο φάρμακο θα βρίσκεται διαθέσιμο όταν χρειάζεται. Αποκτά, επίσης, ουσία μέσα από την ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία, ανεξαρτήτως του μεγέθους μιας αγοράς ή της γεωγραφικής θέσης ενός κράτους μέλους.

Υπό αυτή την οπτική, η προσωρινή πολιτική συμφωνία για τον νέο Κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων αποτελεί ένα εξαιρετικά αξιόλογο βήμα. Η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, η διαφοροποίηση των αλυσίδων παραγωγής, η δυνατότητα κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών και η ενδυνάμωση της παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης απαντούν σε ένα πρόβλημα που οι ασθενείς γνωρίζουν πολύ καλά. Η έλλειψη ενός φαρμάκου μεταφράζεται σε αγωνία, ανασφάλεια και, σε αρκετές περιπτώσεις, σε πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή και τη συνέχεια της θεραπείας.

Η σημασία του συγκεκριμένου Κανονισμού είναι ακόμη μεγαλύτερη για χώρες με μικρότερες αγορές, όπως η Κύπρος. Η συνεργασία στις προμήθειες, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης μπορούν να περιορίσουν τις ανισότητες που συχνά επηρεάζουν την πρόσβαση σε κρίσιμα προϊόντα υγείας. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αποκτά μετρήσιμη αξία όταν δημιουργεί μηχανισμούς προστασίας για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν.

Η ίδια λογική ισότιμης πρόσβασης αποτυπώνεται και στις πρόνοιες του νέου Κανονισμού για τα κρίσιμα φάρμακα (Critical Medicines Act), ο οποίος διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει, σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς, και τα ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα. Για τις κοινότητες ασθενών με σπάνια νοσήματα, αλλά και για τις μικρές αγορές των κρατών μελών, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν πιο ελπιδοφόρο ορίζοντα. Παραμένουν, βεβαίως, σημαντικές προκλήσεις σε θέματα πρόσβασης, τιμολόγησης και αποζημίωσης. Ωστόσο, η κατεύθυνση είναι σαφής και θετική: η θεραπευτική ανάγκη αναγνωρίζεται ως κεντρικό κριτήριο, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την εμπορική ελκυστικότητα μιας πληθυσμιακής ομάδας.

Σημαντική είναι επίσης η πρόοδος στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με τη διαμόρφωση θέσης του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πράξη Βιοτεχνολογίας (European Biotech Act I). Η καινοτομία αποτελεί τη γέφυρα που συνδέει την επιστημονική γνώση με καλύτερες θεραπείες, ασφαλέστερες διαδικασίες και περισσότερες επιλογές για τους ασθενείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοτεχνολογικής ικανότητας έχει σημασία τόσο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης όσο και για την ταχύτερη αξιοποίηση νέων, αξιόπιστων και ποιοτικών θεραπευτικών εργαλείων προς όφελος των πολιτών

Τέλος, η πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Κλινικής Αριστείας για τα Φάρμακα, καθώς και η έμφαση στη διαλειτουργικότητα των δεδομένων υγείας, δείχνουν ότι η Κύπρος προσέγγισε την υγεία ως πεδίο εμπιστοσύνης, τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, ισότιμης πρόσβασης και υπεύθυνης καινοτομίας. Η ιδέα ενός τέτοιου Κέντρου, με έμφαση στην ποιότητα των κλινικών αξιολογήσεων και στη συνεκτικότητα των αποφάσεων, μπορεί να ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στη διεθνή φαρμακευτική πολιτική και να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτό είναι, ίσως, το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας: η ευρωπαϊκή αυτονομία αγκαλιάζει την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την υγεία.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρει τη σφραγίδα μιας συλλογικής προσπάθειας: της Κυβέρνησης, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, των αρμόδιων Υπουργείων, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, των δημόσιων λειτουργών, των εμπειρογνωμόνων και όλων όσοι εργάστηκαν με επιμονή, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης για έναν στόχο ταυτόχρονα εθνικό και ευρωπαϊκό.

Οι έπαινοι που έλαβε η Κύπρος αντανακλούν την αναγνώριση μιας Προεδρίας που εργάστηκε συστηματικά, ανέλαβε ευθύνη και παρέδωσε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αντανακλούν, επίσης, την εμπιστοσύνη που κέρδισε η χώρα ως σταθερός και αξιόπιστος ευρωπαϊκός εταίρος σε μια περίοδο όπου η σοβαρότητα, ο συντονισμός και η ικανότητα σύνθεσης έχουν ιδιαίτερη αξία.

Η Κύπρος απέδειξε ότι διαθέτει φωνή, κρίση, εμπειρία και ικανότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος. Μπορεί να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται, να γεφυρώνει και να προτείνει λύσεις με αυτοπεποίθηση και θεσμική συνέπεια.

Γι’ αυτό, η Κυπριακή Προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2026 αξίζει θερμά συγχαρητήρια. Για τα απτά αποτελέσματα που παρήγαγε, για τον τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το ευρωπαϊκό εγχείρημα και για την υπενθύμιση ότι η Κύπρος μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε φορά που η περίσταση το απαιτεί.

*Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου

BSC, MSc, PhD

Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Πρώην Επικεφαλής του Κέντρου Αναφοράς Ιογενών Παθήσεων του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου

Πρώην Διευθύντρια του Συνεργαζόμενου Κέντρου Θαλασσαιμίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην Κύπρο

Πρώην Πρόεδρος Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων