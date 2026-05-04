Ενώ κάποιοι δημοσιογράφοι ταξιδεύουν σε εμπόλεμες ζώνες για να καλύψουν συγκρούσεις, ολοένα και περισσότεροι διαπιστώνουν ότι η πραγματική μάχη δίνεται στην ίδια τους τη χώρα. Οι δολοφονίες της Daphne Caruana Galizia, του Peter R. de Vries, του Ján Kuciak και της μνηστής του δεν ήταν μεμονωμένα εγκλήματα – αποτελούν συμπτώματα μιας βαθύτερης κρίσης. Η ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη· βρίσκεται υπό διαρκή πίεση.

Οι επιθέσεις αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά συγκεκριμένων προσώπων. Στοχεύουν στον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατίας. Οι δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και τις καταχρήσεις εξουσίας – και ακριβώς γι’ αυτό γίνονται στόχος. Όταν οι δημοσιογράφοι εκφοβίζονται, σύρονται στα δικαστήρια ή δολοφονούνται, το μήνυμα είναι σαφές: η αλήθεια γίνεται επικίνδυνη.

Η δολοφονία καθίσταται η πιο ακραία μορφή βίας, όμως η καταστολή σπάνια ξεκινά με βία. Αρχίζει με τη σιωπή – με πιο ύπουλες πιέσεις, νομικούς χειρισμούς και προσπάθειες απαξίωσης. Γι’ αυτό ακριβώς η πολιτική ευθύνη δεν πρέπει να είναι μόνο διακηρυκτική, αλλά ουσιαστική και αποφασιστική.

Η Ομάδα του ΕΛΚ ενεργεί με αυτή τη κατανόηση. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας κατά των καταχρηστικών αγωγών (Anti-SLAPP), στείλαμε ένα σαφές μήνυμα: το νομικό σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο φίμωσης των επικριτικών φωνών. Όσοι καταχρώνται τα δικαστήρια για να πλήξουν το δημόσιο συμφέρον πρέπει να υφίστανται συνέπειες. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για τον εκφοβισμό όσων λένε την αλήθεια.

Ταυτόχρονα, ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δημοκρατικού μας συστήματος. Προστατεύει την εκδοτική ανεξαρτησία, διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχύει τον πλουραλισμό. Τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πολυτέλεια – είναι θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου δεν αρκεί να περιοριζόμαστε σε επετειακές αναφορές. Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθεται: είναι οι δημοσιογράφοι ασφαλείς σήμερα; Μπορούν να εργάζονται χωρίς φόβο, πολιτικές πιέσεις ή οικονομικό εξαναγκασμό; Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει.

Η ελευθερία των μέσων είναι εύθραυστη - ακόμη και στις δημοκρατίες. Εξαρτάται από την πολιτική βούληση, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές αξίες που διαμορφώνουμε καθημερινά. Γι’ αυτό είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όσους υπερασπίζονται την αλήθεια.

Σήμερα τιμούμε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα. Το θάρρος τους μας δεσμεύει. Γιατί όταν η αλήθεια γίνεται στόχος, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Η πρώτη γραμμή της δημοκρατίας είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε - και εναπόκειται σε όλους μας να την προστατεύσουμε.

Των

Sunčana Glavak συντονίστρια του ΕΛΚ, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT)

Λουκά Φουρλά επικεφαλής Κυπριακής αντιπροσωπείας, μέλος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT)