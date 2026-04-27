Ως ατυχής κρίνεται η δημοσίευση του άρθρου «Εθνική Φρουρά: Στο στόχαστρο άρματα μάχης LEOPARD 1A5 από την Ελλάδα – Τα δεδομένα και οι αριθμοί – Προχωρούν οι συνομιλίες για εργοστάσιο της ελληνικής ΕΟDΗ στην Κύπρο», σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και ασταθή περίοδο στην Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν οι τουρκοϊσραηλινές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ, η Τουρκία θέτει το ζήτημα των στρατηγικών σχέσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ως απειλή, ο πρώην υπουργός εθνικής άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ αναγγέλλει ότι «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για το Πάσχα … θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», και οι κατοχικές δυνάμεις αναπτύσσουν προκλητικά μηχανοκίνητο λόχο τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) ZMA-15T1 στα όρια της ουδετέρας ζώνης στον κρίσιμο τομέα της Πύλας.

Η υποτιθέμενα «αποκαλυπτική» δημοσίευση, η οποία αναδημοσιεύτηκε ευρέως στα ελλαδικά και κυπριακά ΜΜΕ αλλά και στον ξένο τύπο, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αλλά έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εκτός της διόγκωσης της αναληθούς είδησης από τα τουρκικά ΜΜΕ, η Άγκυρα εκμεταλλεύτηκε τη δημοσίευση για τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων εις βάρος της Δημοκρατίας και την παραπληροφόρηση της διεθνούς κοινής γνώμης. Σε δύσκολη θέση βρέθηκε και το Υπουργείο Άμυνας του οποίου πάγια πολιτική είναι η αποφυγή επιβεβαίωσης ή διάψευσης οποιονδήποτε ειδήσεων που αφορούν ευαίσθητα θέματα όπως τα εξοπλιστικά. Επιπλέον, δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για τις προθέσεις και τις σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με τρίτες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ισραήλ.

Το ζήτημα της αξιοποίησης οποιονδήποτε οπλικών συστημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο, αφορά αποκλειστικά τις Κυβερνήσεις τις Ελλάδας και της Κύπρου και κανένα άλλο. Ουδείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου με ανακριβή και εσφαλμένα δημοσιεύματα στον Τύπο για την απόκτηση πρόσκαιρου οφέλους, είτε δημοσιογραφικού είτε επιχειρηματικού.

Η δημόσια εξαγγελία της ελληνικής εταιρείας EODH, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Βattlefield Redefined 2026 στη Λευκωσία (26-27 Φεβρουαρίου 2026), της πρόθεσης ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο, με την ονομασία EODH Dynamics Cyprus, για την παραγωγή και την αναβάθμιση τεθωρακισμένων οχημάτων, σχολιάστηκε θετικά διότι πρόκειται για ένα αξιόλογο ελληνικό αμυντικό οργανισμό που παράγει εγκεκριμένο βιομηχανικό έργο για τη γερμανική εταιρεία KNDS που κατασκευάζει τα Leopard 2. Οι προτάσεις της εταιρείας για τον εργοστασιακό εκσυγχρονισμό των ΤΟΜΠ Λεωνίδας στο επίπεδο ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300 και των αρμάτων Leopard 1A5 στο επίπεδο Leopard 1HEL είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και ελκυστικές, αλλά οποιαδήποτε απόφαση επαφίεται αποκλειστικά στις Κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας. Η μονομερής εξαγγελία της εταιρείας είχε προκαλέσει ορισμένα ερωτηματικά όσον αφορά την σκοπιμότητα της, διότι θα είχε νόημα μόνο αν είχε προηγηθεί επίσημη συμφωνία μεταξύ των δυο κυβερνήσεων και κρατική απόφαση ανάθεσης έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Η πρόσφατη επαναφορά του θέματος με τη συμπερίληψη υποτιθέμενων αριθμών και άλλων στοιχείων, εκτός του γεγονότος ότι δεν επιβεβαιώνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο, παραπέμπει σε προσπάθεια δημιουργίας «θορύβου» γύρω από το θέμα, με σκοπό την δημόσια άσκηση πίεσης, κυρίως στη Λευκωσία, για την εκμαίευση απόφασης. Αυτό αποτελεί απαράδεκτη πρακτική διότι, ανεξαρτήτως της ελκυστικότητας των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού, την ευθύνη της ασφάλειας των δυο χωρών έχουν αποκλειστικά η Αθήνα και η Λευκωσία.

Ακαδημαϊκός, αναλυτής γεωπολιτικής, άμυνας και ασφάλειας.