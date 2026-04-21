Οι ενδοκυπριακες συνομιλίες δεν έχουν πιθανότητα λύσης του προβλήματος διότι οι Τούρκοι με σύμμαχο τον χρόνο και τον πάνοπλο στρατό που διατηρούν στην Κύπρο νιώθουν παντοδύναμοι με αποτέλεσμα να αγνοούν τους πάντες και να εκμεταλλεύονται την δική μας δειλία που δεν μας αφήνει να αναζητήσουμε νέους δρόμους αλλά ούτε και να ξεφύγουμε από την άνεση των ψευδαισθήσεων ότι η διεθνής κοινότητα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσουν να το λύσουμε .

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική . Η διεθνής κοινότητα δεν υπάρχει σαν σώμα αλλά και να υπήρχε θα ασχολείτο με άλλα πιο σημαντικά θέματα - εκεί όπου άνθρωποι σκοτώνονται . Τα Ηνωμένα Έθνη ως μέρος αυτής της κοινότητας έχουν τα μέσα αν θέλουν να αναγκάσουν την Τουρκία να αλλάξει.Αλλά άλλα συμφέροντα δεν τα αφήνουν να κάνουν αυτό που πρέπει και έτσι κατήντησαν εν πολλοίς ουδέτερος παρατηρητής .

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στην οποία ακουμπήσαμε είναι απρόθυμη έως αδιάφορη ωσάν το πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου να μην την ενδιαφέρει πέραν από κάποιες ανούσιες και αναποτελεσματικές δηλώσεις . Πιέζει η Γερμανία την Τουρκία για την λύση του Κυπριακού ή την αποχώρηση του Τουρκικού στρατού ; Η Ιταλία ; Ή Ισπανία; Ή Αγγλία που είναι και εγγυήτρια μήπως ; Αντίθετα της πωλούν και πολεμικά αεροσκάφη χωρίς καν να ζητούν την άρση της κατοχής ενός μέλους των . Η Γαλλία η πιο φιλελεύθερη Ευρωπαϊκή χώρα από μόνη της αδυνατεί - δεν φτάνει . Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεκτει την κατοχή και καμία δεν είναι διαθετιμένει να πιέσει αποτεσλματικά την Τουρκία . Ούτε για να αρχίσει συνομιλίες επίλυσης του προβλήματος δεν την πιέζουν . Άλλο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και άλλο της Τουρκίας στην Κύπρο! Δεν είναι πρόθυμες να τρίξουν τα δόντια στον δικό μας εισβολέα . Δεν τους ενδιαφέρει αληθινά αν θέλουμε να δούμε που η στάση τους τόσα χρόνια οδηγεί έστω και αν η κατάληξη είναι δυσάρεστη . Αποδέχονται το Status Quo . Θα ήταν καλό να λύνετο το Κυπριακό αλλά αν δεν λυθεί δεν πολυενοχλούνται. Αυτά τα βλέπουν οι Τούρκοι γιαυτό δεν μετακινούνται από τις θέσεις τους . Και ξέρουν αν προχωρήσουν προς κατάληψη όλης της Κύπρου κανένας Ευρωπαίος δεν θα χάσει τον ύπνο του ή θα τρέξει σε βοήθεια μας . Θα αντιδράσουν όπως και το 1453. Μετά από μερικούς μήνες θλίψης θα ξεκινήσουν κανονικά τις σχέσεις τους με την Τουρκία . Δεν χρειάζεται μεγάλη εξυπνάδα κάποιος να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί η πολιτική ηγεσία της Κύπρου και της Ελλάδος δεν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με ξεπερνά .

Αν είχαμε το θάρρος να διαβάζαμε σωστά τις σημερινές εξελίξεις και το κουράγιο να καταλήγαμε στα φυσιολογικά συμπεράσματα θα μετατρέπαμε τους τωρινούς δύσκολους καιρούς σε ευκαιρίες για την Κύπρο μας .

Μία χώρα αναδυκνιεται πρωτεργάτης των εξελίξεων είτε ειρηνοποιώντας την Γάζα είτε πολεμώντας το Ιράν . Σε αυτή την χώρα πρέπει να προσδεθούμε. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής . Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να επηρεάσει την Τουρκία είτε να λύση το Κυπριακό είτε να την σταματήσει από μια νέα επεκτατική κίνηση της . Η ΕΕ ούτε θέλει ούτε επιθυμεί να δυσαρεστήσει την Τουρκία . Εδώ δεν θέλει ούτε να την πιέσει έστω για την έναρξη των συνομιλιών . Τι πιο εύκολο να έπαιρνα μιαν απόφαση λχ να απαγορευτεί στις Τουρκικές Αερογραμμές να πετούν στις πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ μέχρι την λύση του Κυπριακού ή την αποχώρηση του κατοχικού στρατού ; Μπορούν αλλά δεν θέλουν . Γιατι λοιπόν η κυβέρνηση μας ακόμη να δει την πραγματικότητα και μένει προσκολλημένη σε ψεύτικο δρόμο;

Με την Αμερική που έχει ένα Πρόεδρο που σκέφτεται και πράττει πρωτίστως με το συναίσθημα και όχι με τις οδηγίες του State Department , το οποίο τον ακολουθεί αντί να τον καθοδηγεί για μας είναι μια ευκαιρία . Η Αμερική και ο Τραμπ είναι οι ΜΟΝΟΙ που μπορούν να τιθασεύσουν την Τουρκία . Η Ευρώπη δεν θέλει και μας το φωνάζει καθημερινώς .

Οφείλουμε να μπούμε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα μάλιστα ως μόνιμο μέλος ! Τι είναι $1 δις μπροστά στην συνεργασία με τον Πρόεδρο της Αμερικής , τον αντιπρόεδρο του , τον Υπουργό Εξωτερικών του , τον γαμπρό του κα ; Πότε είχαμε ξανά τέτοια ευκαιρία και την αφήσαμε να φύγει από τα χέρια μας ; Τι είναι $ 1δις όταν πληρώνουμε για την δημόσια υπηρεσία €4-5 δις ΕΤΗΣΙΩΣ; Μπορεί όταν είμαστε εκεί να κάνει οτιδήποτε ανόητο η Τουρκία στην ξηρά ή στην θάλασσα της Κύπρου ; Σκεφτήτε το.

Οσο για τον από αέρος πόλεμο με το Ιράν οφείλαμε να δίναμε στην Αμερική ελεύθερη χρήση της βάσης Παπανδρέου στην Πάφο αλλά και να μην βάζαμε πολιτικά προσκόμματα στην χρήση των βάσεων της Βρετανίας στην Κύπρο από τους Αμερικανούς. Θα το κάνουμε αυτό όχι από εχθρότητα προς την Περσία αλλά στήριξη προς τις ΗΠΑ . Αν μας κτυπήσει το Ιράν το όφελος που θα έχουμε θα είναι πολύ περισσότερο από το κόστος .

Η υπέρ ΗΠΑ εμπλοκή μας θα μας τσιμέντονε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ σε μια πραγματική τριμερή συμμαχία βάθους χρόνου και όχι εφήμερη . Αυτο μπορεί να οδηγήσει την Αμερική σε μια ουσιαστική εμπλοκή για επίλυση του Κυπριακού ή αποχώρηση του Τουρκικού στρατού . Η ένταξη μας στο ΝΑΤΟ θα ήταν σοβαρό αντίδωρο και καμία Τουρκία δεν μπορεί να το αποτρέψει όταν το επιζητά η Αμερική .

Μονο όφελος θα είχαμε αν συμπαραστεκόμασταν στον Πρόεδρο της Αμερικής τώρα που οι «σύμμαχοι» μας στην Ευρώπη του γυρίζουν την πλάτη . Αν κάνουμε το μεγάλο άλμα θα έχουμε 3 χρόνια να λύσουμε το Κυπριακό διαφορετικά δεν θα λυθεί αφού κανείς δεν θα ενδιαφέρεται πραγματικά. Έτσι θα λυθεί όπως το θέλει η Τουρκία και μετά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κατάληψη όλης της νήσου . Ειναι τόσο καθαρά τα πράγματα! Θέλει θάρρος να χαράξει κάποιος καινούργιο δρόμο . Δεν θέλει να συνεχίσει στον ίδιο που του άφησαν οι προγενέστεροι του . Είναι και το πιο εύκολο έστω και αν οδηγεί στην καταστροφή.