Η σπατάλη τροφίμων συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, και η Κύπρος καλείται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα πιεστική πραγματικότητα. Παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη μείωση της υγειονομικής ταφής, η χώρα εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 76,8% των αποβλήτων οδηγείται σε ταφή, ενώ την ίδια στιγμή η Κύπρος καλείται να μειώσει δραστικά το ποσοστό αυτό, ώστε να επιτύχει τον ευρωπαϊκό στόχο του 10% έως το 2035.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ» (ΠΟΠ), το οποίο προωθείται σταδιακά στην Κύπρο. Το σύστημα αυτό συνδέει το κόστος διαχείρισης αποβλήτων με την ποσότητα που παράγει ο ρυπαίνων (νοικοκυριό ή επιχείρηση), δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή.

Ωστόσο, παρά τις νομοθετικές πιέσεις και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά σπατάλης τροφίμων ανά άτομο στην Ευρώπη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικό και οικονομικό, καθώς αντικατοπτρίζει έναν μη βιώσιμο τρόπο κατανάλωσης.

Τα νοικοκυριά αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας σπατάλης τροφίμων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερο από το 50% της σπατάλης προέρχεται από τα σπίτια, γεγονός που δείχνει ότι οι καθημερινές μας επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων είναι η οικιακή κομποστοποίηση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα υπολείμματα τροφίμων (όπως φλούδες φρούτων, λαχανικών και άλλα οργανικά υλικά) μετατρέπονται σε φυσικό λίπασμα. Στα πλαίσια του έργου Life Foodprint έχει ετοιμαστεί σχετικός οδηγός όπου μπορεί κανείς, να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να κάνει κομποστοποίηση στο σπίτι: https://www.foodprintcy.eu/wp-content/uploads/diadikasia-kompostopoiisis.pdf .

Η κομποστοποίηση μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους ταφής, στη μείωση των εκπομπών μεθανίου, στη δημιουργία φυσικού λιπάσματος και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Σε συνδυασμό με το ΠΟΠ, μπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τα νοικοκυριά, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων όσο και του σχετικού κόστους.

Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής∙ είναι και θέμα καθημερινών επιλογών. Κάθε νοικοκυριό στην Κύπρο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και αξιοποιώντας τα οργανικά του απόβλητα μέσω της κομποστοποίησης. Σε ένα περιβάλλον όπου το ΠΟΠ συνδέει άμεσα την ποσότητα απορριμμάτων με το κόστος, η αλλαγή συμπεριφοράς δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική ευθύνη, αλλά και πρακτικό όφελος.

Μαρία Ττάκκα

Assistant Manager

K.Parpounas Sustainability Consultants Limited