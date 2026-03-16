Κύπρος κι Ελλάδα δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο στο Ιράν κι ούτε μπορούμε να τον τερματίσουμε. Όμως, αναδείξαμε την γεωπολιτική αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η Ελλάδα επέδειξε επιτέλους ισχύ στην Ανατ. Μεσόγειο, ενδυναμώνοντας τον πανεθνικό δεσμό, γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης για να προστρέξουν κι άλλα κράτη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, «αποκαλύψαμε» πως Κύπρος και Ελλάδα, μπορούμε να θέτουμε θέματα στην ΕΕ (π.χ. την λειτουργικότητα της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής), αλλά σε εμάς επαφίεται να αξιοποιούμε έμπρακτα κάθε ευκαιρία με γνώμονα την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού και κατοχή εδάφους στην Κύπρο.

Παράλληλα, αυτός ο πόλεμος απογύμνωσε διάφορους σε Κύπρο κι Ελλάδα, που βούλιαξαν στο ιδιοτελές, ατομικό ή κομματικό τους συμφέρον ειδικά ενόψει εκλογών. Συγκεκριμένα, ο πολύ περιορισμένος αριθμός όσων δεν επιθυμούσαν την παρουσία ελληνικών αεροναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο, οι οποίοι ασχημονούν δυσανάλογα προς το περιορισμένο πολιτικό τους βάρος, είναι οι πρώτοι που θα χαιρεκακούσαν, αν δεν υπήρχε η ελλαδική προστασία της Κύπρου. Από τη στιγμή όμως που η Ελλάδα δήλωσε παρούσα, μαζί με άλλα κράτη, οι αρνητές προβάλλουν άλλες μικρότητες και ειρωνείες π.χ. «δεν στάληκαν για την Κύπρο αλλά για τις αγγλικές βάσεις», «θα επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα», «θα κινηθούν εναντίον των Τούρκων ή ήρθαν για διακοπές;».

Οι αρνητές δεν επιθυμούν μόνιμη στάθμευση στην Κύπρο και ουδέποτε στήριξαν την πρόταση που για χρόνια προωθώ για μόνιμη εγκατάσταση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Μάλιστα, για να μειωθεί ο θετικός αντίκτυπος από την αεροναυτική παρουσία της Ελλάδας με υπερσύγχρονα μέσα, καταφεύγουν σε ψευδολογίες και «κουτσομπολιά» ξένων συμφερόντων. Για τη σύγχρονη έξαρση του «υβριδικού πολέμου», αναφέρουμε ότι το πλέον επιβλητικό ίσως κτίριο στην Άγκυρα ανήκει στην τουρκική υπηρεσία που λειτουργεί χιλιάδες ελεγχόμενους λογαριασμούς μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και «αθώες» ιστοσελίδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αρκετές με ελληνικά ονόματα, μέσω των οποίων διοχετεύονται μεθοδικά ψευδολογίες. Και είναι αξιοθρήνητη η προθυμία με την οποία διάφοροι σε Ελλάδα και Κύπρο, εργαλειοποιούνται ανακυκλώνοντας έκδηλες στρεβλώσεις.

Μια άλλη παράπλευρη εξέλιξη του πολέμου είναι η μεταστάθμευση έξι πολεμικών αεροσκαφών από την Τουρκία στα κατεχόμενα, που βεβαίως δεν αντισταθμίζει το ευρύτερο πανεθνικό και γεωπολιτικό κέρδος από την παρουσία των ελληνικών κι άλλων δυνάμεων. Είναι όμως ευκαιρία για δικές μας πρωτοβουλίες. Η μεταστάθμευσή τους παραβιάζει συγκεκριμένη νομοθεσία των ΗΠΑ, για τον αμερικανικό εξοπλισμό, γι’ αυτό ζήτησα ήδη συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο. Επιπλέον, προκύπτει ζήτημα για κυρώσεις /μέτρα από την ΕΕ. Αν Αθήνα και Λευκωσία επιστρέψουν στη θεωρία για «ήρεμα νερά» και σε «διμερείς διαφορές» αντί της ανάδειξης των τουρκικών παρανομιών, που έφεραν τον τουρκικό στόλο στο μισό Αιγαίο και την Κάσο να .. «κείται μακράν» ακυρώνοντας την πόντιση του καλωδίου σε διεθνή ύδατα, τα κέρδη θα εξαφανιστούν.

Καταληκτικά, οι ευνοϊκές συνθήκες που για χρόνια τεκμηρίωνα, ιδιαίτερα ως Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο, είναι μια πραγματικότητα για αξιοποίηση. Ταυτοχρόνως, Αθήνα και Λευκωσία είναι ενώπιον όσων για χρόνια προτείνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρώτιστο πρόβλημα, τον τουρκικό επεκτατισμό. Κι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αποτροπής του είναι η αμυντική μας ετοιμότητα.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D