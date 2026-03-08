Χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καταστραφεί η αξιοπρέπεια μιας γυναίκας στο διαδίκτυο. Όχι επειδή επέλεξε να μοιραστεί κάτι προσωπικό. Όχι επειδή εμπιστεύτηκε το λάθος άτομο. Αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να πληκτρολογήσει μια εντολή σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Μια συνηθισμένη φωτογραφία γυναίκας. Πλήρως ντυμένη. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας αλγόριθμος την «γδύνει», της προσδίδει σεξουαλικό χαρακτήρα και τη διανέμει σε εκατοντάδες χρήστες.

Δεν υπάρχει συναίνεση. Ούτε κάποια προειδοποίηση. Κανένας τρόπος να αποσυρθεί το υλικό όταν αρχίσει να διαδίδεται. Μέσα σε μόλις εννέα ημέρες, το chatbot Grok δημιούργησε και ανάρτησε 4,4 εκατομμύρια εικόνες, εκ των οποίων σχεδόν μία στις δύο ήταν σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών, αποδεικνύοντας τη διάχυτη φύση αυτής της παραβίασης.

Η μαρτυρία μιας γυναίκας που περιγράφει όσα ένιωσε συγκλονίζει. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα αισθάνθηκε «πως υποβιβάζεται η ανθρώπινη φύση της σε σεξουαλικό αντικείμενο» όταν το Grok αφαίρεσε ψηφιακά τα ρούχα της. Όπως είπε, «Αυτό που είδα έμοιαζε με εμένα και ένιωθα ότι ήμουν εγώ, και ένιωσα την ίδια παραβίαση, σαν να είχε κάποιος πραγματικά δημοσιεύσει μια γυμνή φωτογραφία μου». Ακόμη κι αν η εικόνα είναι ψεύτικη, η παραβίαση είναι πραγματική».

Οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να γίνει θύμα. Γυναίκες που εκφράζουν άποψη και κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως πολιτικοί, διευθύνουσες σύμβουλοι και επικεφαλής ΜΚΟ. Αναγνωρίσιμες γυναίκες, γυναίκες που δεν ανήκουν στη δημόσια σφαίρα, γυναίκες με βήμα. Όλες οι γυναίκες μπορούν να στοχοποιηθούν, γιατί η τεχνολογία δεν δημιούργησε το μίσος· απλώς έμαθε να το αυτοματοποιεί.

Δεν πρόκειται απλώς για μια παρενέργεια της νέας τεχνολογίας. Είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιασμός και βία κατά των γυναικών. Κάποιοι το αποκαλούν ψηφιακό βιασμό και αν αυτή η λέξη σας κάνει να νιώθετε άβολα, αυτός είναι ο σκοπός. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπορεί να καταστραφεί χωρίς να αγγίξει κανείς ένα σώμα.

Η ζημιά δεν σταματά στην εικόνα. Οι γυναίκες σιωπούν και αποσύρονται, διστάζοντας να δημοσιεύσουν, να μιλήσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Τα νεαρά κορίτσια μαθαίνουν από νωρίς ότι το να εκτίθενται μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία. Όταν ο φόβος διώχνει τις γυναίκες από τον δημόσιο χώρο, η κοινωνία μας δεν λυγίζει απλώς- ραγίζει. Χιλιάδες γυναίκες εγκαταλείπουν κάθε χρόνο τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή ηγετικούς ρόλους λόγω παρενόχλησης. Αυτό δεν φιμώνει μόνο μεμονωμένες φωνές, αλλά στερεί επίσης από την κοινωνία μας την πολυφωνία όπως επίσης και δυναμικές ηγετικές φιγούρες σε όλους τους τομείς.

Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η μόνη υπεύθυνη. Αυτή είναι μια εύκολη αλλά λανθασμένη δικαιολογία. Οι αλγόριθμοι δεν λειτουργούν από μόνοι τους. Οι πλατφόρμες αποκομίζουν κέρδη. Το Grok φέρεται να απέφερε 88 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025 και ενδέχεται να φτάσει σχεδόν τα 300 εκατομμύρια φέτος, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης. Η κακοποίηση εξαπλώνεται επειδή τα μέτρα προστασίας είναι ανεπαρκή, οι αντιδράσεις αργές και η ευθύνη διαρκώς μετατίθεται από τον έναν στον άλλον. Η Ευρώπη διαθέτει ψηφιακούς κανόνες, αλλά αν δεν εφαρμόζονται, παραμένουν στο κενό.

Ακόμη και η πολιτική της xAI απαγορεύει την απεικόνιση προσώπων «με πορνογραφικό τρόπο» χωρίς συναίνεση. Κι όμως, οι εικόνες αυτές κυκλοφορούν για μήνες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πλατφόρμες θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτή την κακοποίηση, αν πραγματικά το επιθυμούσαν. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κανόνων· είναι η μη εφαρμογή τους.

Η Ευρώπη δεν είναι ανίσχυρη, εκτός αν επιλέξει να είναι. Διαθέτουμε την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Γνωρίζουμε ότι τα deepfakes εξαπλώνονται ταχύτατα και ότι η διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση αυξάνεται, με τα παιδιά να βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι πλατφόρμες δεν είναι απλοί παρατηρητές· διαμορφώνουν τον ψηφιακό χώρο και αποκομίζουν κέρδη από αυτόν. Όταν εμφανίζεται παράνομο περιεχόμενο, η άμεση δράση δεν είναι επιλογή- είναι υποχρέωση.

Η δημιουργία ή κοινοποίηση μη συναινετικών προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών deepfakes που δημιουργούνται με ΤΝ, είναι ήδη παράνομη. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει νόμος, αλλά αν τον εφαρμόζουμε.

Συχνά, η ανάληψη δράσης έρχεται μόνο μετά από δημόσια κατακραυγή. Το περιεχόμενο αφαιρείται αφού έχει ήδη προκληθεί η βλάβη. Όμως η διαγραφή μιας εικόνας δεν σβήνει την ταπείνωση, δεν αποκαθιστά την ασφάλεια, ούτε εξαφανίζει τον φόβο. Η πρόληψη πρέπει να προηγείται της ζημιάς, όχι να έρχεται εκ των υστέρων, όταν είναι ήδη πολύ αργά.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) μάς υποχρεώνει να αντικρίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αν τα δικαιώματα των γυναικών σταματούν στα ψηφιακά σύνορα, τότε η ισότητα είναι υπό όρους. Αν η συναίνεση μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο διαδίκτυο, τότε το ίδιο θα συμβεί και με την αξιοπρέπεια. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν εξαφανίζονται επειδή οι κακοποιητές χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία.

Έχουμε την επιλογή. Μπορούμε να απαιτήσουμε την άμεση αφαίρεση παράνομου υλικού deepfake και πραγματικές κυρώσεις για τις πλατφόρμες, ή να αποδεχθούμε ότι το ψηφιακό μέλλον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σώμα των γυναικών ως παράπλευρη απώλεια. Είτε η Ευρώπη θα ηγηθεί στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είτε θα αποδεχθεί σιωπηρά ένα σύστημα που τρέφεται από την ταπείνωση.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα τέτοιο μέλλον.

Η ουδετερότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Όταν η ανάληψη δράσης καθυστερεί, οι θύτες κερδίζουν. Όταν οι πλατφόρμες διστάζουν, η ζημιά μεγαλώνει. Όταν αποστρέφουμε το βλέμμα, η βία κανονικοποιείται. Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει να είναι θαρραλέα και όχι θεατής. Ας δράσουμε τώρα.

Της:

Ελεονώρας Μελέτη, Συντονίστριας της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Λουκά Φουρλά, ευρωβουλευτής, Ομάδα ΕΛΚ Επικεφαλής Κυπριακής Αντιπροσωπίας, Μέλος Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ευρωβουλευτής, Ομάδα ΕΛΚ