Η νέα χρονιά βρίσκει τον Δήμο Λεμεσού ενώπιον νέων προκλήσεων και ευκαιριών. Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, με ουσιαστικές δράσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες. Τα προβλήματα της πόλης μας είναι γνωστά και συγκεκριμένα. Γι’ αυτό και το βάρος της προσπάθειάς μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπισή τους. Το 2026 θέτουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας στην πρώτη γραμμή. Ταυτόχρονα, προωθούμε μεθοδικά τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των έργων που η πόλη μας έχει πραγματική ανάγκη. Και όσο σημαντικά είναι τα μεγάλα έργα υποδομής, άλλο τόσο είναι και εκείνα που μπορεί να θεωρούνται μικρότερης κλίμακας, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η καθημερινότητα μπροστά

§ Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, προχωρούμε με περισσότερες μονοδρομήσεις ενώ στόχος μας είναι η διεύρυνση του καινοτόμου προγράμματος WeeDrive, το οποίο ήδη αγκαλιάστηκε από τους συμπολίτες μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης του οδικού δικτύου. Το κονδύλι για επιστρώσεις οδών αυξάνεται σημαντικά: Από €1,6 εκ το 2024 και €4,3 εκ το 2025, σε €8.2 εκ το 2026. Αντίστοιχα το κονδύλι για αποκατάσταση πεζοδρομίων αυξάνεται από €2,6 εκ το 2024 και €3,5 εκ το 2025, σε €5,5 εκ. το 2026. Συνεχίζουμε ακόμη τις απαλλοτριώσεις, κυρίως για τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Και εδώ το κονδύλι αυξάνεται αισθητά από €240 χιλ. το 2025 σε €6,1 εκ. το 2026. Επιπλέον, υπάρχουν και οι πρόσφατες δεσμεύσεις του ΠτΔ για την κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτήριου, την προώθηση σχεδιασμού ανάπλασης της οδού Αγ. Φυλάξεως και Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρόθεσή μας είναι να ασκήσουμε πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση ώστε να ξεκινήσουν τα συγκεκριμένα έργα.

§ Στον τομέα της καθαριότητας, το 2025 μαζεύτηκαν συνολικά περίπου 14.000 τόνοι απορριμμάτων. Έμφαση δόθηκε στην οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, υλοποιήθηκαν εκστρατείες καθαριότητας σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, μεγάλα οικόπεδα και στην Ακταία, ενώ βελτιώθηκε η διαδικασία περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων και εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων. Περαιτέρω, ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας με πιο σύγχρονα οχήματα και εξοπλισμό, πολιτική που θα συνεχιστεί και το 2026. Ενδεικτικά, το κονδύλι αυξήθηκε από €400 χιλ. το 2024 και €2 εκ το 2025 σε €4 εκ. το 2026. Στόχος μας είναι εντός της χρονιάς να προχωρήσουμε και με πιο δραστικές παρεμβάσεις καθαριότητας σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου μας.

§ Η αύξηση του πρασίνου παραμένει προτεραιότητά μας. Υπογράφηκαν συμβόλαια με μελετητές για επανασχεδιασμό 25 πάρκων. Αναβαθμίστηκαν πάρκα με κονδύλια ύψους €1,4 εκ. Προχώρησαν έργα αναβάθμισης στην Ακτή Ολυμπίων, ενώ ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός έξι πάρκων στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε συστηματική βάση πραγματοποιούνται δενδροφυτεύσεις σε δημόσιους χώρους, π.χ. στις οδούς Ομήρου, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αποστόλου Βαρνάβα και Ακταίας. Μια πρακτική που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Έργα σε εξέλιξη

Σημαντικά έργα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2026. Στον τομέα της στέγασης, μπήκε ο θεμέλιος λίθος για το 1ο Οικιστικό Συγκρότημα Προσιτής Κατοικίας, με 138 διαμερίσματα για την Α’ Φάση, αυξάνοντας το ποσοστό αντιπαροχής από το 28% στο 32% περίπου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για 80 φοιτητικές εστίες και προχωρούν οι συμβάσεις μελετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάπλαση της Ακταίας Οδού, με την πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί και τον σχεδιασμό της ολικής αναβάθμισης της περιοχής να προωθείται μέσω προκήρυξης διαγωνισμού.

Σχεδιασμός νέων έργων

Λόγω έλλειψης ώριμων έργων, έμφαση δόθηκε στην ετοιμασία μελετών. Προκηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν συμβόλαια υπηρεσιών άνω των €2 εκ. για τις πράσινες διαδρομές μήκους 20 km, την ανάπλαση της οδού Ανεξαρτησίας, τις υποδομές στη Χονδρική Αγορά, την επανάχρηση του τ/κ κινηματογράφου, το περίπτερο Πολυδωρίδη και την προετοιμασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Στέγη Πολιτισμού.

Συγχρόνως, προωθείται η ανάπτυξη δημοτικών υποδομών που σχετίζονται με τον πολιτισμό (Οικία Παπαδοπούλου, Μουσείο Λαϊκή Τέχνης, Δημοτική Πινακοθήκη / Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), η ανέγερση συγκροτήματος προσιτής στέγης στην οδό Γκαίτε, καθώς και μια σειρά από στρατηγικές αναπλάσεις και master plans για την περιοχή του δημόσιου κήπου και την ενοποίηση της περιοχής του παλαιού νοσοκομείου, αστυνομίας και υδατόπυργου. Προωθούνται επίσης διαγωνισμοί για το πρόγραμμα Προσιτή Στέγη, στον Άγιο Ιωάννη, Άγιο Νικόλαο και Απόστολο Ανδρέα σε δημοτικά τεμάχια.

Εντός του 2025 προκηρύχθηκαν 101 διαγωνισμοί, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη βούλησή μας για προώθηση έργων. Το κονδύλι για μελέτες αυξάνεται από €300 χιλ. το 2024 και €800 χιλ. το 2025, σε €4 εκ. το 2026, ώστε η πόλη να είναι έτοιμη να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις και να επιταχύνει την υλοποίησή τους. Εντός του 2026 ξεκινούν έργα όπως η Βιβλιοθήκη στο κτίριο ΓΕΒΟ, η ανάπλαση της οδού Αγίας Σοφίας και χώροι στάθμευσης στο ΕΦΚΑΦ και στο ΓΣΟ.

Με βασικό πυλώνα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο οδικός χάρτης του Δήμου Λεμεσού για το 2026 εστιάζει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, κρατώντας την ίδια ώρα σε πορεία προόδου τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ουσίας.

*Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού