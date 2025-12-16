Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση για κλιματισμό αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες, δημιουργώντας ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρόβλημα.

Κλιματισμός και Ηλεκτρική Κατανάλωση: Προβλέψεις και Τάσεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το Nature Communications, η παγκόσμια χρήση κλιματισμού θα μπορούσε να διπλασιαστεί σχεδόν έως το 2050, αυξάνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρισμού και τις σχετικές εκπομπές CO₂, αν δεν ληφθούν μέτρα αποδοτικότητας και περιορισμού της αύξησης της ζήτησης.

Η Greenpeace Ελλάδος σε σχετική αναφορά προβλέπει ότι η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος για κλιματισμό αναμένεται να αυξηθεί έως και 83% την περίοδο 2041-2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2011, αλλά και μέχρι 248% στα τέλη του αιώνα.

Στοιχεία της Eurostat (2022) ακόμη αναφέρουν ότι η ανάγκη για θέρμανση ενός κτιρίου έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, ενώ η ανάγκη για κλιματισμό αντιθέτως αυξήθηκε ραγδαία.

Ειδικότερα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τιμή των θερμικών ημερών θέρμανσης («heating degree days») μειώθηκε κατά 11% μεταξύ 1979 (3.510 θερμικές ημέρες) και 2021 (3.126). Αντίθετα, η τιμή των θερμικών ημερών ψύξης («cooling degree days») ήταν σχεδόν τριπλάσια το 2021 (100) σε σύγκριση με το 1979 (37), υποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για κλιματισμό σε ένα κτίριο αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Κατανάλωση Κλιματισμού στην Ευρώπη: Η θέση της Κύπρου

Οι υψηλότερες μέσες θερμικές ημέρες ψύξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούνται στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατέγραψε από τις υψηλότερες μέσες τιμές θερμικών ημερών ψύξης στην ΕΕ, με 577 ημερολογιακές μονάδες μεταξύ 1979 και 2021, υποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για κλιματισμό ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα σημαντική στο νησί.

Η Eurostat το 2023 ακόμη καταδεικνύει (στο «Energy consumed for space cooling (EU + extra EU)») ότι η Ιταλία είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής κλιματιστικών στην ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 9η θέση του πίνακα.

Πώς απαντά στην αύξηση το ColteraTREC:

Αυτές οι τάσεις υπογραμμίζουν την κεντρική πρόκληση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ColteraTREC: την ανάγκη για καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις ψύξης και κλιματισμού που να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση χωρίς να πολλαπλασιάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Το ColteraTREC είναι ένα ερευνητικό έργο που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (Αρ. Έργου 101161366) και συντονίζει το Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερου (LUH), με εταίρους την Voltera Βουλγαρίας, τον Εκδοτικό Οίκο ΔΙΑΣ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Clausthal (TU-CLAUSTHAL) στη Γερμανία και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Ελλάδα.

Το έργο επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η ψύξη, εξαλείφοντας τη χρήση κύκλων συμπίεσης ατμών και επιβλαβών ψυκτικών ουσιών, ενώ επιτυγχάνει ενεργειακή απόδοση κοντά στο θεωρητικό μέγιστο. Τα συστήματα ColteraTREC είναι ελαφριά, κατασκευασμένα από χαμηλού κόστους υλικά και δεν εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου:

https://coltera-trec.eu/ και στην σελίδα του έργου στο LinkedIn.