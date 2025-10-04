Η πρόσφατη Σύνοδος στη Δανία, προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, είχε επίκεντρο την Ευρωάμυνα, το σπουδαιότερο εγχείρημα στην ΕΕ των τελευταίων δεκαετιών, που θα κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ατζέντα για πολλά χρόνια. Ταυτοχρόνως, πρόκειται για μια πρωτοφανή ευνοϊκή συγκυρία για τα εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου, που δεν εξυπηρετούνται όμως με την υιοθέτηση των μεροληπτικών προτάσεων της Ευρ. Επιτροπής, αλλά με πρόταξη δικών μας θέσεων με κόκκινες γραμμές.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος επικεντρώθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «τείχους κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης από τη Ρωσία και που υιοθετήθηκε ως γενικό σχέδιο. Οι όποιες επιφυλάξεις περιορίστηκαν στην φράση περί «συνολικής άμυνας 360 μοιρών» κι επειδή το αποτέλεσμα μετρά, αυτό αναδεικνύει την «τρύπα» στην Ευρωάμυνα όπως εξαρχής σκόπιμα σχεδιάστηκε, χωρίς σαφή απάντηση στο θεμελιακό ερώτημα: Τι θα προασπιστούμε ως ΕΕ; Έτσι εξυπηρετούνται οι επιδιώξεις συγκεκριμένων κρατών-μελών έναντι της ρωσικής απειλής, επωφελούνται δυσανάλογα βιομηχανίες κρατών και παρακάμπτονται τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό.

Καθώς λοιπόν ο τουρκικός επεκτατισμός ακολουθεί για δεκαετίες σταδιακή κλιμάκωση και ενίοτε «χαλάρωση» κατά που συμφέρει και εις βάρος Ελλάδας και Κύπρου, όπως πρόσφατα με τα «ήρεμα νερά», το δεδομένο είναι ότι ο ακήρυχτος πόλεμος εις βάρος του Ελληνισμού εντείνεται. Κάποτε οι παραβάσεις στον εναέριο χώρο ήταν «τεράστια πρόκληση» και φτάσαμε σήμερα με την Τουρκία να έχει παρέμβει με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο στην ανατ. Μεσόγειο, τις «γκρίζες ζώνες» στο μισό Αιγαίο, ΑΟΖ ως να μην υπάρχει η Κρήτη, ενώ στον ΟΗΕ απαιτεί δύο κράτη στην Κύπρο και … εμείς προσδοκούμε αλλαγή συμπεριφοράς! Ωστόσο, οι συγκυρίες είναι καμιά φορά τόσο αμείλιχτες, που ακόμη και οι εγχώριοι εξαρτώμενοι της ευρωπαϊκής ελίτ κι εξουσίας δυσκολεύονται να συγκαλύψουν την ωμή πραγματικότητα. Καθώς λοιπόν προγραμματιζόταν η Σύνοδος, η Τουρκία εξέδιδε νέα ναυτική οδηγία NAVTEX προαναγγέλλοντας έρευνες στο κέντρο του Αιγαίου, στις 4-14 Οκτωβρίου. Κι ενώ για δεκαετίες, τα τουρκικά αεροπλάνα, πλοία και drones παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία καθώς υπερίπτανται Ελληνικών νησιών και αφού τα τουρκικά στρατεύματα κατέχουν παράνομα έδαφος της Κύπρου, διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες κι αξιωματούχοι, αναφερόμενοι στην Ρωσία, ζήτησαν την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους ή παρεμποδίζουν την αεροπλοΐα. Για τις τουρκικές παραβιάσεις, δεν μίλησε κανένας, ούτε τα θύματα του τουρκικού επεκτατισμού. Εφόσον σχεδιάζεται «τείχος κατά των drones» στις χώρες της Βαλτικής και Πολωνίας, με την Δανία να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «συστηματική απειλή», ποιος έπρεπε να θέσει το ίδιο απέναντι στις αμέτρητες και για δεκαετίες τουρκικές παρανομίες και παραβιάσεις;

Ο σχεδιασμός για το «τείχος κατά των drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης υιοθετήθηκε στην Σύνοδο και θα δούμε αν θα γίνει πράξη. Αλλά, με τον ίδιο έντονο τρόπο έπρεπε να προωθείται και η Ευρωάμυνα στην ανατ. Μεσόγειο, όπως για χρόνια επέμενα ως Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο 2019-2024 κι όπως χιλιάδες σκεπτόμενοι πολίτες θα έκαναν στη θέση μου.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής, ΔΗΚΟ - S&D

