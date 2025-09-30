Στις δημοκρατίες, η ψήφος είναι το ισχυρότερο όπλο του πολίτη. Δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, είναι η στιγμή που ο καθένας μας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, της κοινωνίας και της ίδιας της ζωής μας. Είναι καθήκον όλων μας να ψηφίζουμε με λογική και συνείδηση.

Η ψήφος μας πρέπει να κατευθύνεται σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα εργάστηκαν, που στάθηκαν δίπλα στον πολίτη και έδωσαν λύσεις. Οφείλουμε να δούμε ποιος ήταν παρών στα προβλήματα της κοινωνίας, ποιος έδειξε ενδιαφέρον και ποιος άφησε το έργο του να μιλήσει αντί για αυτόν.

Η ψήφος μας δεν είναι επιβράβευση σε φιλίες, συγγένειες ή προσωπικές εξυπηρετήσεις. Είναι εντολή προς εκείνους που αποδείχτηκαν ικανοί να υπηρετήσουν το κοινό καλό.

Ένα από τα βασικά κριτήρια που πρέπει να βάζουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολιτικός αντιλαμβάνεται τον ρόλο του. Υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν την πολιτική σαν επάγγελμα, μια καριέρα με απολαβές, προνόμια και κύρος. Και υπάρχουν εκείνοι που την αντιμετωπίζουν ως λειτούργημα και ως μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Η διαφορά είναι καθοριστική, ο «επαγγελματίας» πολιτικός νοιάζεται κυρίως για τη θέση του, ο πολιτικός που αντιλαμβάνεται το έργο του ως λειτούργημα νοιάζεται για το πώς θα βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη. Σε εκείνον οφείλουμε να δίνουμε δύναμη.

Η πολιτική χάνει κάθε νόημα όταν ξεχνά τον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον νέο που ψάχνει προοπτική, τον γονιό που αγωνιά για την παιδεία των παιδιών του. Κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι το ποιος νοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους και όχι για μικροπολιτικά παιχνίδια.

Όταν ψηφίζουμε με λογική, βλέπουμε καθαρά ποιος έδρασε για το γενικό συμφέρον, ποιος πάλεψε για καλύτερη υγεία, για ουσιαστική παιδεία, για μια κοινωνία με δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι του λαού.

Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για το πολιτικό σύστημα αν εμείς οι ίδιοι δεν συμμετέχουμε σωστά σε αυτό. Η ευθύνη του πολίτη είναι τεράστια, πρέπει και οφείλει να ενημερώνεται, να κρίνει, να συγκρίνει λόγια και έργα και να μην παρασύρεται από εύκολες υποσχέσεις.

Η ψήφος μας είναι η φωνή μας και αυτή η φωνή πρέπει να είναι καθαρή, δίκαιη και λογική. Όταν επιλέγουμε σοβαρά, τότε δίνουμε και το σωστό μήνυμα: ότι απαιτούμε πολιτικούς με ήθος, έργο και υπευθυνότητα.

Για να ψηφίζουμε με λογική, χρειάζεται να βάζουμε κάποια βασικά ερωτήματα:

Τι έκανε ο υποψήφιος τα προηγούμενα χρόνια;

Έδωσε λύσεις ή έμεινε στα λόγια;

Στάθηκε δίπλα στους πολίτες όταν υπήρξαν δυσκολίες;

Έχει σχέδιο για το μέλλον ή απλώς υπόσχεται τα πάντα;

Δείχνει σεβασμό και ήθος στη δημόσια παρουσία του;

Αν απαντήσουμε με ειλικρίνεια σε αυτά τα ερωτήματα, η απόφασή μας γίνεται πιο καθαρή.

Η κοινωνία που θέλουμε δεν θα χτιστεί από μόνη της, χρειάζεται ενεργούς πολίτες που αποφασίζουν με υπευθυνότητα. Κάθε ψήφος είναι ένα μικρό λιθαράκι στο μεγάλο οικοδόμημα της δημοκρατίας μας. Αν όλοι ψηφίσουμε με λογική, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη πολιτική ζωή, με ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται για το κοινό καλό.

Ψηφίζουμε με λογική σημαίνει ότι ξεχωρίζουμε εκείνους που εργάστηκαν από εκείνους που περιορίζονται σε υποσχέσεις. Σημαίνει ότι στηρίζουμε αυτούς που αντιλαμβάνονται την πολιτική ως λειτούργημα και όχι ως επάγγελμα. Σημαίνει ότι δίνουμε δύναμη σε ανθρώπους που νοιάζονται για τον απλό πολίτη και όχι για την προσωπική τους καριέρα.

Η ψήφος μας είναι η φωνή μας, το όπλο μας, η ευθύνη μας. Ας την χρησιμοποιούμε με σοφία. Γιατί μόνο όταν ψηφίζουμε με λογική μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στις ανάγκες όλων μας.

Χρύσανθος Σαββίδης

Βουλευτής ΔΗΚΟ