Μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, οι εικόνες που εκτυλίσσονται στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ επαναλαμβάνονται: ουρές ασθενών και συγγενών τους που περιμένουν επί ώρες να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Ένα φαινόμενο που προκαλεί αγανάκτηση, όχι μόνο γιατί διαρκεί ήδη πέντε χρόνια, αλλά και γιατί αφορά άτομα με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι αντί να υποστηρίζονται, ταλαιπωρούνται διπλά.

Θα περίμενε κανείς ότι ένα σύστημα υγείας θα στεκόταν δίπλα στους πιο ευάλωτους. Δυστυχώς, στη χώρα μας συμβαίνει το αντίθετο. Αντί να διευκολύνουμε τη ζωή των χρονίως πασχόντων, την κάνουμε πιο δύσκολη – λες και τους τιμωρούμε επειδή αρρώστησαν.

Από το ΓεΣΥ στην «κυπριακή πατέντα»

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτέλεσε μια τομή στην υγεία. Ένα από τα μεγαλύτερα του επιτεύγματα ήταν η πρόσβαση των ασθενών στα φαρμακεία της γειτονιάς τους, τερματίζοντας το παλιό καθεστώς όπου η πλειοψηφία των πολιτών συνωστιζόταν στα κρατικά φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί, μάλιστα, ήταν από τους πρώτους επαγγελματίες που στήριξαν το νέο σύστημα, προσφέροντας στους πολίτες άμεση εξυπηρέτηση, επιλογή φαρμάκου και αξιοπρέπεια.

Κι όμως, στην πορεία εφαρμόστηκε η «κυπριακή πατέντα»: τα λεγόμενα «ακριβά» ή «καινοτόμα» φάρμακα παραμένουν αποκλειστικά στα κρατικά φαρμακεία. Έτσι, οι χρόνιοι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το παράλογο: μια φορά τον μήνα να επισκέπτονται το ιδιωτικό φαρμακείο για τα περισσότερα φάρμακά τους και άλλη μια φορά τον μήνα το κρατικό φαρμακείο για τα υπόλοιπα.

Τι προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός

Αξίζει να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, τα νοσηλευτήρια θα ήταν υπόχρεα να διατηρούν νοσοκομειακά φαρμακεία μόνο για τα φάρμακα των ασθενών που λαμβάνουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα. Δεν θα τους επιτρεπόταν να παραχωρούν φάρμακα σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Με λίγα λόγια, οι ουρές στα φαρμακεία των νοσοκομείων δεν θα έπρεπε καν να υφίστανται σήμερα.

Η προσθήκη των ΜΗΣΥΦΑ: επιπλέον εμπόδιο

Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν συμφωνήθηκε να παραχωρούνται τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) σε χρόνιους ασθενείς, αυτά τελικά προστέθηκαν και πάλι στα κρατικά φαρμακεία. Αποτέλεσμα; Ακόμα μεγαλύτερες ουρές, περισσότερη ταλαιπωρία και περισσότερες επισκέψεις. Οι ασθενείς καταλήγουν να τρέχουν τρεις και τέσσερις φορές τον μήνα απλώς για να προμηθευτούν τα αναγκαία φάρμακά τους.

Το ανθρώπινο κόστος

Πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι που δεν έχουν την ευχέρεια να λείπουν συχνά από τη δουλειά τους. Άλλοι είναι ηλικιωμένοι σε αγροτικές ή ορεινές περιοχές που χρειάζονται δύο και τρία λεωφορεία για να φτάσουν σε νοσοκομείο – συχνά για ένα απλό συμπλήρωμα, όπως η βιταμίνη D. Αυτό δεν είναι φροντίδα υγείας. Είναι εμπαιγμός.

Οι προτάσεις που αγνοούνται

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) έχει καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις:

· Να μεταφερθούν όλα τα ΜΗΣΥΦΑ στα ιδιωτικά φαρμακεία.

· Να παραχωρούνται οι ποσότητες φαρμάκων για δύο ή τρεις μήνες, ώστε να μειωθούν οι άσκοπες επισκέψεις.

Παρά τις δεσμεύσεις, η εφαρμογή παραμένει ελλιπής.

Χρειάζεται ενσυναίσθηση

Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογιστικές λογικές ή με γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Χρειάζεται ενσυναίσθηση. Χρειάζεται η πολιτεία και ο ΟΑΥ να σκεφτούν όχι πώς βολεύεται το σύστημα, αλλά πώς ανακουφίζονται οι ασθενείς.

Ως κοινωνία έχουμε χρέος να στηρίζουμε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Αν δεν μπορούμε να δείξουμε ενσυναίσθηση στα θέματα υγείας, τότε πού;

Οι πολίτες αυτής της χώρας αξίζουν καλύτερη μεταχείριση. Όχι ουρές, όχι ταλαιπωρία, όχι «πατέντες» εις βάρος της υγείας τους.

Αναμένουμε, λοιπόν, όχι άλλες δικαιολογίες, αλλά πράξεις. Η λύση είναι μπροστά μας και είναι απλή: τα φάρμακα να δίνονται από τα φαρμακεία της γειτονιάς, όπως προνοούσε εξαρχής το ΓεΣΥ. Αυτό είναι το αυτονόητο και αυτό πρέπει να γίνει πράξη.

*Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΣΑΚ