Σε συνέδριο νέων ήταν ομιλητής σήμερα ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με διοργανωτή την οργάνωση νεολαίας «Υouth Dynamics» και με συμμετοχή 50 νέων από 6 Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Κ. Μαυρίδης αφού συνεχάρη θερμά την «Υouth Dynamics» για τη διοργάνωση, παρουσίασε αρχικά την σημασία των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται οι δεσμευτικές αξίες της ΕΕ για όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους πολίτες. Στη συνέχεια εξήγησε τους διάφορους θεσμούς/όργανα της ΕΕ, την σχέση μεταξύ τους, τις αρμοδιότητες και πολιτική τους δύναμη. Τέλος, έθεσε το όραμα της ΕΕ για ειρήνη κι ευημερία των λαών, το οποίο μετεξελίχθηκε στην σημερινή ΕΕ με κοινές αξίες πολιτισμού. Τέλος, αναφέρθηκε στο υπό εξέλιξη εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας κι Ασφάλειας, επισημαίνοντας τις διαφορετικές επιδιώξεις και συμφέροντα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, εξηγώντας ότι αυτές οι διαφορές είναι ο λόγος που προχωράμε σε κοινή άμυνα κι ασφάλεια, χωρίς όμως ακόμη να απαντάμε «τι είναι εκείνο που θα προασπιστούμε, όπως τα κοινά μας εξωτερικά σύνορα». Συνέχισε παραθέτοντας τις προτεραιότητες κάποιων κρατών-μελών κι ειδικά της Προέδρου της Κομισιόν που βολεύονται επικεντρώνοντας την Ευρωπαϊκή Άμυνα στις απειλές από Ρωσία, παραμερίζοντας έτσι την νέο-οθωμανική Τουρκία, η οποία κατέχει ήδη έδαφος της ΕΕ στην Κύπρο, παραβιάζει ωμά τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ακολουθεί πολιτική επεκτατισμού στην περιοχή.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση με ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής έκλεισε την συνάντηση προτρέποντας τους νέους να είναι ενεργοί πολίτες για να συνδιαμορφώσουν το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, κάνοντας ειδική αναφορά «στον σπουδαιότερο πολιτικό λόγο όλων των εποχών, τον Επιτάφιο του Περικλή όπως τον διέσωσε ο ιστορικός Θουκυδίδης: Στο δημοκρατικό μας πολίτευμα εκείνον ο οποίος νοιάζεται μόνο για τις ιδιωτικές του υποθέσεις και όχι για τα κοινά (τα της πόλεως), δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο πολίτη (ιδιώτη=idiot)».