Το Δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη μελλοντική πορεία της Πατρίδας μας. Είναι απλά μαθηματικά: οι γεννήσεις μειώνονται, η μετανάστευση αυξάνεται, και σε λίγα χρόνια θα κινδυνεύουμε να γίνουμε μειονότητα μέσα στον ίδιο μας τον τόπο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που συζητείται σήμερα, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πολιτικές, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία παρακμής.

Ως ΕΛΑΜ, έχουμε αναδείξει ως κορυφαία προτεραιότητα τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων. Και αυτό το αποδείξαμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, που έχουν ως βασική αρχή τη δικαιότερη κατανομή των φοροελαφρύνσεων, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών.

Από τη δική μας οπτική, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν μπορούν να είναι εμπόδιο για επιδόματα, κίνητρα και ελαφρύνσεις. Οι γεννήσεις δεν είναι έξοδο για το κράτος, είναι επένδυση στο μέλλον και οι γονείς που παίρνουν τη γενναία απόφαση να κάνουν παιδιά πρέπει να επιβραβεύονται.

Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι οι ανάγκες ενός νοικοκυριού με παιδιά είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες ενός νοικοκυριού χωρίς παιδιά – ακόμη κι αν τα εισοδήματα είναι ίδια.

Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που δείχνουν το δρόμο. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, προσφέρει πλήρη φορολογική απαλλαγή σε πολύτεκνες μητέρες. Αυτά είναι μέτρα που δείχνουν πολιτική βούληση, αντίληψη του προβλήματος και πραγματική αντιμετώπισή του.

Γι’ αυτό και στη συνάντησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών θέσαμε επιτακτικά:

την ανάγκη αύξησης του αφορολόγητου εισοδήματος,

τη σύνδεση και κλιμακωτή αύξηση των εκπτώσεων με τον αριθμό των τέκνων,

την κατάργηση ή δραστική αύξηση του πλαφόν εισοδήματος ώστε να δικαιούνται εκπτώσεις όλα τα νοικοκυριά με παιδιά, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Το μέλλον της Κύπρου χτίζεται στη δύναμη των οικογενειών μας. Ως ΕΛΑΜ στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό κάθε γονιού που αγωνίζεται καθημερινά να μεγαλώσει τα παιδιά του με αξιοπρέπεια, πίστη και αγάπη για την Πατρίδα.

Με δυνατές οικογένειες θα έχουμε μια δυνατή Κύπρο. Και σε αυτόν τον αγώνα, το ΕΛΑΜ θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή.

Σωτήρης Ιωάννου

Βουλευτής ΕΛΑΜ Λάρνακας

Μέλος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών