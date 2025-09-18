Η συζήτηση γύρω από τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι συνέπειες του Brexit εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Πρόσφατα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα είχαν συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Κιρ Στάρμερ, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση να αναζητηθούν λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες στη Βρετανία αλλά και τους Βρετανούς που ζουν στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της κοινής ανάγκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να ετοιμάσει μια Έκθεση που θα χάρασσε τα στάδια υλοποίησης αυτών των στόχων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τίμησε αναθέτοντάς μου τον ρόλο του Εισηγητή της Έκθεσης, γεγονός που μου επέτρεψε να θέσω ξεκάθαρα έναν όρο προς τη Βρετανία. Να υπάρξει μέριμνα για τους Ευρωπαίους φοιτητές με την επαναφορά των διδάκτρων στην προ-Brexit εποχή.

Μετά το Brexit, τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια για τους Ευρωπαίους φοιτητές εκτοξεύθηκαν σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νέοι να βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο. Εκεί που φοιτητές της Κύπρου και των υπόλοιπων κρατών μελών σπούδαζαν σε βρετανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα με 10 χιλιάδες στερλίνες, το ποσό τώρα ανέρχεται σε 35 και 40 χιλιάδες στερλίνες.

Θέση μου ήταν και είναι ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι προνόμιο λίγων. Πρέπει να παραμένει προσβάσιμη, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η συνεργασία σε γνώση, έρευνα και καινοτομία είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ο όρος που έθεσα στην Έκθεση εγκρίθηκε με πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και πλέον πάει προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια ως επίσημη συντεταγμένη θέση των πολιτικών ομάδων της ΕΕ.

Η Έκθεση, βεβαίως, δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Αγγίζει θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, ανταλλαγών και προγραμμάτων κινητικότητας, τα οποία έχουν «παγώσει» λόγω Brexit. Η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη. Να επανεκκινήσουν οι δεσμοί που ενώνουν τις κοινωνίες μας και να σταματήσει η ταλαιπωρία πολιτών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Η Βρετανία επιδιώκει πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της εμπορικής μας σχέσης. Όμως δεν μπορεί να ζητάει μόνο. Οφείλει να δώσει και εκείνη ανταλλάγματα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η Ευρώπη μπαίνει στις διαπραγματεύσεις με σαφή και στέρεα θέση. Η συνεργασία πρέπει να είναι αμφίδρομη και δίκαιη.

Προσωπικά, προσδοκώ ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Δεν είναι απλώς θέμα διαπραγμάτευσης, είναι θέμα αρχής. Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι μας, δεν πρέπει να γίνονται τα θύματα πολιτικών αποφάσεων. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο πλευρό τους και να διασφαλίσει πως η πρόσβαση στη γνώση, στον πολιτισμό και στις ευκαιρίες θα παραμείνει ελεύθερη και προσιτή