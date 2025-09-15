Η Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών μελών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, Shanghai Cooperation Organisation, η μεγαλύτερη από της ιδρύσεως του Οργανισμού το 2001, που συνήλθε στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας μεταξύ 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, 2025, θεωρείται από Δυτικούς πολιτικούς αναλυτές ότι σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, το τέλος του μονοπολικού (unipolar) συστήματος του πλανήτη. Το πολυπολικό (multipolar), σύστημα αποτελεί πλέον γεγονός ανά το παγκόσμιο όπως και η αναδυόμενη "νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων".

Μιλώντας στους συνέδρους, ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υπογράμμισε ότι τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού καθοδηγούμενα από το "πνεύμα της Σαγκάης" εμβαθύνουν την μεταξύ τους συνεργασία και προωθούν ένα νέο μοντέλο διεθνών σχέσεων συμμετέχοντας ενεργά στις παγκόσμιες και περιφερειακές υποθέσεις.

Στη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από τους 20 Αρχηγούς Κρατών, περιλαμβανομένων του προέδρου της Ρωσίας, Βλαδιμίρ Πούτιν, και του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο προοίμιό της, επισημαίνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στις χρηματαγορές εξ αιτίας της έξαρσης των γεωπολιτικών συγκρούσεων που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια και σταθερότητα στην υφήλιο και την περιοχή της SCO. Σε μια χρονική συγκυρία όπου στη Δύση επικρατεί χαοτική ασυνεννοησία, έλλειψη κοινής γραμμής επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής , αναποφασιστικότητα, με μια Ευρώπη εν παρακμή και αδύνατη να διαχειριστεί τα πολύπλοκα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και όχι μόνο, αλλά προχωρεί σε εξοπλισμούς, οι μεγάλες χώρες της Ευρασίας, Κίνα, Ινδία, Ρωσία και οι αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής, συσπειρώνονται και απαιτούν σεβασμό στο δικαίωμα των λαών τους να επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο και το μέσο για πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις και απειλές για άσκηση βίας εναντίον τους. Στέλνοντας, έτσι, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση ότι η δυτική ηγεμονία στον πλανήτη τερματίζεται.

Ότι δεν είναι ανεκτή η υπαγόρευση από τη Δύση τι πρέπει να πράττουν οι χώρες τους και τι όχι στις διεθνείς τους σχέσεις. Ότι δεν επιθυμούν έναν "αυτοκράτορα" στον κόσμο. Στη Διακήρυξη τους τα Κράτη Μέλη επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που συνάδει με τις πρόνοιες του Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και τη δέσμευσή τους στην εφαρμογή του "πνεύματος της Σαγκάης"- The Shanghai Spirit"- περί αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αμοιβαίου οφέλους, ισότητας, διαλόγου αντί σύγκρουσης, σεβασμού της ποικιλομορφίας των πολιτισμών, εμβάθυνσης της συνεργασίας στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στις χώρες μέλη του SCO.

Η συμμετοχή που επικέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον ήταν αυτή του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Ν. Μόντι, λόγω της περυσινής απουσίας του. Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, έχει να επιδείξει τεράστια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Η παρουσία του Πρωθυπουργού ερμηνεύεται ως ένα βήμα προς διευθέτηση των ιστορικών διασυνοριακών διαφορών της χώρας του με την Κίνα μέσω του διαλόγου και στο πνεύμα της Σαγκάης. Η επιβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υψηλών δασμών στις εισαγωγές κα εξαγωγές αγαθών αλλά και κυρώσεων φαίνεται ότι οδηγεί τις επηρεαζόμενες χώρες σε συσπείρωση και συνεργασία.

Τέλος, η εκτίμηση δυτικών αναλυτών είναι ότι η σύνοδος στην Τιαντζίν ανέδειξε την Κίνα ως ένα παγκόσμιο στρατηγικό ηγετικό πόλο.

Υ. Γ. : Από τη Σύνοδο δεν έλειψε και ο Τούρκος πρόεδρος παρόλο που η χώρα του δεν είναι μέλος του Οργανισμού, εφαρμόζοντας πιστά την πολιτική του να "πατά σε δυο βάρκες" και να προχωρά.

*Πρώην πρέσβης στην Κίνα.