Πριν από λίγες ημέρες ευτύχησα να παρακολουθήσω ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το οποίο γύρισε στην Κύπρο τηλεοπτικό κανάλι από την Ιαπωνία.

Θέμα, η τουρκική εισβολή! Στο ντοκιμαντέρ, ο Ανδρέας Μορφίτης, γνωστός συγγραφέας, αρθρογράφος και αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, πρόσφυγας από την Αμμόχωστο, με δάκρυα στα μάτια εξιστορεί στον Γιαπωνέζο παρουσιαστή τα τραγικά γεγονότα που ο ίδιος έζησε το 1974. Ακολουθεί link του ντοκιμαντέρ, το οποίο συστήνω να παρακολουθήσετε...

Δεν σας κρύβω πως συγκινήθηκα. Όχι μόνο για τη συγκλονιστική κατάθεση ψυχής του Ανδρέα Μορφίτη, αλλά για το γεγονός πως ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ένας ξένος τηλεοπτικός σταθμός έστειλε συνεργείο στην Κύπρο και παρουσίασε την ΑΛΗΘΕΙΑ· και όχι τα «παραμύθια», τη Γκεμπελική προπαγάνδα και το γάνωμα του μυαλού που μεθοδικά, προγραμματισμένα και με δολερό τρόπο η Τουρκία, με το πες-πες, κατάφερε και έκανε πλύση εγκεφάλου στη διεθνή κοινή γνώμη.

Εμείς...

Εδώ και πενήντα τόσα χρόνια, με το που έρχεται ο Ιούλιος, μουτρωμένοι, σκυθρωποί και συνόφρυες, τρέχουμε στις διάφορες εκδηλώσεις μνήμης για να καταδικάσουμε τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της εισβολής...

Με συνοφρυωμένο βλέμμα ακούμε προέδρους, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες και φιλόδοξους wonnabe ηγήτορες, να εκφωνούν πληγιασμένες ομιλίες· σούρνοντας τον εξάψαλμο στους αρνησίδοξους δηλωσίες του πραξικοπήματος και στους βάρβαρους Ογούζους κατακτητές...

Κι αφού τελειώσουν οι δακρύβρεχτες ομιλίες των ηγετών μας, αρχίζουν τα ταμ-ταμ! «Αχ Τζερύνεια Μάνα μου»... «Αμμόχωστος»... «Πενταδάκτυλέ μου»... «Χρυσοπράσινο φύλλο» είναι μερικά από τα τραγούδια τα οποία ολοκληρώνουν το πένθιμο χάπενινγκ της ψυχικής αυτομαστίγωσης, που αβόγκητα οι Ρωμιοί της Κύπρου νταγιαντίζουμε κάθε χρόνο.

Φορτισμένοι από τις ομιλίες, τα πένθιμα τραγούδια και το καταθλιπτικό κλίμα των ημερών, οι «συνήθεις ύποπτοι»... οι φωτεινοί παντογνώστες, φωστήρες και πανεπιστήμονες του καναπέ, μπαίνουμε στο Facebook και...

Επικρίνουμε, κατακρίνουμε, δικάζουμε

και καταδικάζουμε. Ειρωνευόμαστε, συκοφαντούμε,

γελοιοποιούμε και περιαδράχνουμε θέσεις και απόψεις…

κακολογούμε, λασπολογούμε, καυτηριάζουμε,

εξαπολύουμε μύδρους...

Χρόνια τώρα κλαίμε τη μοίρα μας μοιρολογώντας σαν Μανιάτισσες μοιρολογίστρες. Αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο σε μια στείρα παλιλλογία, πιπιλίζοντας το ίδιο ρεφρέν.

Την ίδια ώρα που στο δικό μας πικάπ κόλλησε η βελόνα... και day in and day out συνεχίζουμε να κακολογούμε και να βρίζουμε ο ένας τον άλλο... οι Τούρκοι, σαφώς πιο κουφάλες και καπάτσοι από εμάς, αλωνίζουν τον πλανήτη. Και μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, fake news και βάλε, κατάφεραν να πείσουν την οικουμένη...

- Πως η επέμβαση της Τουρκίας το 1974 δεν ήταν εισβολή, αλλά... «ειρηνική αποστολή».

- Και πως σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη. Η Τουρκική Βόρεια Κύπρος και η Ελληνική Νότια Κύπρος.

Επιπρόσθετα, με φαιά προπαγάνδα προσπαθούν επίμονα να πείσουν τη ΔΙΕΘΝΗ κοινή γνώμη... πως οι «καημένοι» Τουρκοκύπριοι είναι θύματα μέγιστης αδικίας γιατί...

(α) αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς λόγω του εμπάργκο κατά της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

(β) Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας θεωρεί το αεροδρόμιο της Τύμπου (Ερτζιάν) παράνομο...

(γ) Η μη πολιτογράφηση μεικτών γάμων ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους και Τούρκους πολίτες (κουβαλητούς ξενομερίτες της μαντήλας) είναι απάνθρωπη. Πως καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανεξάρτητα αν η παρουσία των παράνομων αυτών αποικιστών στο ανελεύθερο κομμάτι της πατρίδας μας είναι έγκλημα πολέμου...

(δ) Διαμαρτύρονται γιατί η τουρκική γλώσσα δεν έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

(ε) Τα τουρκοκυπριακά γραμματόσημα κρίνονται παράνομα από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Και...

Άκουσον... άκουσον!

(ζ) Σχίζουν τα ιμάτιά τους γιατί κλήθηκαν από την Αστυνομία για κατάθεση ξένοι κτηματομεσίτες για εκμετάλλευση και πωλήσεις ε/κ περιουσιών! Πως αυτή η ενέργεια της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» εγκυμονεί κινδύνους... Και πως η «Νότια Κύπρος επιτίθεται στην οικονομία της ΤΔΒΚ»!

Είναι για να τραβά κανείς τα μαλλιά του... Σε όσους από εμάς απέμεινε καμιά τρίχα βέβαια!

Θα μπορούσα να συνεχίσω να καταγράφω τα παράπονα των «καημένων» συμπατριωτών μου, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως... η Κύπρος όφειλε, αμέσως μετά την εισβολή, να δημιουργήσει «Γραφείο Διαφώτισης». Με στόχο η ΔΙΕΘΝΗΣ κοινή γνώμη να μάθει την ΑΛΗΘΕΙΑ.

· Τα εγκλήματα πολέμου.

· Τις εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου (αποδοχή Ντενκτάς).

· Τους βιασμούς.

· Τον διά της βίας διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων της Κύπρου (απαρτχάιντ).

· Την αλλοίωση της δημογραφικής μας ταυτότητας, κουβαλώντας στην Κύπρο περισσότερους από 350.000 ανατολίτες Τούρκους εποίκους (έγκλημα πολέμου).

· Τη συστηματική και εκ προθέσεως καταστροφή από την Τουρκία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

· Τη λεηλασία, βεβήλωση και μετατροπή σε τεμένη των εκκλησιών μας.

Να συνεχίσω;

Παρόλη τη «συγκρατημένη αισιοδοξία» του Προέδρου μας, πως στις επικείμενες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη η Τουρκία θα φορέσει τη μάσκα του «καλού παιδιού» και πως θα προβεί σε κάποια «θετική» ενέργεια προσδοκώντας να εξασφαλίσει μερικά δισεκατομμύρια ακόμα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, προσωπική μου άποψη και άποψη των πλείστων συμπατριωτών μου είναι πως και αυτή η προσπάθεια θα καταλήξει σε αδιέξοδο...

Για τον λόγο αυτό, φρόνιμο θα ήταν η κυβέρνησή μας να πάρει στα σοβαρά τη συνεχιζόμενη προπαγάνδα των Τούρκων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ξένοι «επενδυτές», χρόνια τώρα, αξιοποιούν τη δική μας αδράνεια, χτίζοντας και πουλώντας πολυτελείς επαύλεις και διαμερίσματα σε «τιμές ευκαιρίας» σε Ευρωπαίους, Ρώσους, Ισραηλίτες και βάλε!

Το έγκλημα αυτό διαπράχθηκε γιατί το δικό μας ανύπαρκτο «Γραφείο Διαφώτισης», πενήντα ολόκληρα χρόνια σφύριζε αδιάφορα. Παρακολουθούσε το πλιατσικολόγημα, την καταλήστευση και αρπαξιά των περιουσιών των προσφύγων μας χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα... Τι θα μπορούσε και οφείλει να κάνει;

Αυτό ακριβώς που με δικά του έξοδα έκανε το ιαπωνικό κανάλι...

Ν’ αξιοποιήσει το ανεξάντλητο ταλέντο των Κυπρίων καλλιτεχνών, να εντάξει στο θέμα «διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης» την «Πολιτιστική Διπλωματία» και με δόρυ τον πολιτισμό, να αναχαιτίσει την γκαιμπελική προπαγάνδα της Τουρκίας, ενημερώνοντας τους ξένους για το ΑΔΙΚΟ που υφίσταται ο τόπος μας εδώ και 51 χρόνια...

*Award winning Writer, Composer,

Producer, Director, Journalist, TV Host,

Co-Founder and President of "Charisma"

Member of UNESCO Greece