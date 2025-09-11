Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D), εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας, ως ένας από τους συντάκτες του ψηφίσματος, στην συζήτηση για την «Κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου» στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης ανέφερε αρχικώς τα εξής:

«Το παρόν ψήφισμα αφορά πέντε Ευρωπαίους πολίτες, Κύπριους υπηκόους, οι οποίοι, καθώς επισκέπτονταν τις περιουσίες τους στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, συνελήφθησαν παράνομα και υπέστησαν απάνθρωπη μεταχείριση από το κατοχικό καθεστώς που έχει εγκαθιδρυθεί και ελέγχεται από την Τουρκία».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την συμβολή τους στη σύνταξη αυτού του ισχυρού ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου και ιδιαίτερα για την στήριξή τους σε δύο συγκεκριμένες προτάσεις του, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο και τις οποίες παρέθεσε:

«Πρώτον, στην καταδίκη των εσκεμμένων τακτικών εκφοβισμού που ασκεί το κατοχικό καθεστώς, όπως είναι η παράνομη κράτηση (Ευρωπαίων πολιτών), η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της διαδικασίας των ποινικών αγωγών από την Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των σφετεριστών κατεχόμενων Ελληνοκυπριακών περιουσιών. Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την εφαρμογή του κράτους δικαίου της ΕΕ. Δεύτερον, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρ. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων κατά της Τουρκίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.»

Καταληκτικά, ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε στην ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρ. Επιτροπής για την Κατάσταση στην Ένωση το ίδιο πρωί:

«Σήμερα το πρωί, η Πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, χωρίς όμως να αναφέρει οτιδήποτε για την Τουρκία και την κατοχή Ευρωπαϊκού εδάφους στην Κύπρο. Η αξιοπιστία της Άμυνας και της Ασφάλειας της ΕΕ δοκιμάζεται στην Κύπρο, και η Πρόεδρος της Επιτροπής απέτυχε στα μάτια πολλών Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και εμού.»

Μετά τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών, μίλησε εκ μέρους της Επιτροπής, ο Επίτροπος για την Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Κανόνες Δικαίου και Προστασία Καταναλωτών, κ. McGrath. Ο κ. Κ. Μαυρίδης πήρε εκ νέου τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον Επίτροπο για την στήριξη του για απελευθέρωση των πέντε Ευρωπαίων πολιτών, επεσήμανε την δυσαρέσκειά του γιατί η αρμόδια Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής κ. Κάλλας, από την ανάληψη της θητείας της απουσιάζει από θεματολογία που αφορά τις παρανομίες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου. «Για τον λόγο της απουσίας της, αφήνω να τον απαντήσει ο κάθε ευρωπαίος πολίτης», ανέφερε δηκτικά ο κ. Μαυρίδης.