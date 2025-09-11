Η επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ την 10η Σεπτεμβρίου 2025 στοχεύοντας μέλη της Χαμάς που βρίσκονται στη Ντόχα κλιμακώνει την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αντί, η κατάσταση να αποκλιμακώνεται, οδηγώντας τα δεδομένα που ενυπάρχουν σε νέες γεωπολιτικές ατραπούς.

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ, ήταν άμεση και καταδικαστική ως προς την επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου Κράτους. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση, εκτραχυνόμενη ούσα, δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις με αρνητικό πρόσημο.

Η επίθεση του Ισραήλ σε συνάρτηση με τα τεκταινόμενα στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να δείχνει ή και δείχνει με πιο έντονο τρόπο ότι το Ισραήλ έχει απομακρυνθεί από τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον του πολέμου στη Γάζα. Οι παραπαίουσες ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα έχουν, πλέον, ουσιαστικά σταματήσει και αυτό σημαίνει άσχημα νέα για τους Ισραηλινούς ομήρους, των οποίων η ζωή πρέπει να βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερο θανάσιμο κίνδυνο, αλλά, ταυτόχρονα, και άσχημα νέα για τον λαό της Γάζας, του οποίου η καθημερινή αγωνία συνεχίζεται αμείωτη. Να υπενθυμίσουμε ότι το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί βάσεις της Χαμάς τουλάχιστον από το 2012, διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς. Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά στη διάρκεια των τελευταίων μηνών που πλήττεται το Κατάρ – η πρώτη φορά ήταν τον Ιούνιο στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ – Ιράν, όταν το Ιράν έπληξε αεροπορική βάση των ΗΠΑ που εδρεύει στο Κατάρ.

Ένα άλλο δεδομένο που προκύπτει από την παρούσα κατάσταση, είναι ότι το Ισραήλ αποδεικνύει ότι μπορεί να πλήξει στόχους και κράτη σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχοντας, κατά το μάλλον ή ήττον, το πράσινο φως από την Αμερικανική κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει μάλιστα τιμωρία. Υπενθυμίζουμε εδώ τα πλήγματα Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν και την Υεμένη. Οι ίδιες οι ΗΠΑ μπορεί, επιπρόσθετα, να βρίσκονται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση παρά το Ισραήλ, αφού το ενδεχόμενο αντίδρασης, η οποία έχει δηλωθεί από πλευράς Κατάρ ότι επιφυλάσσεται, πιθανότητα θα στοχεύσει δικά της συμφέροντα στην περιοχή, αντί για τα λιγότερο προσβάσιμα ισραηλινά.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη στρατηγική σημασία του Κατάρ, τονίζεται ότι αυτό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην περιοχή γενικά και ειδικότερα όσον αφορά στην διαμεσολάβηση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, ιδιαίτερα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Η Ντόχα αποτελεί εδώ και χρόνια καταφύγιο για την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, κάτι που πολλές φορές έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Δύση και στον αραβικό κόσμο. Παράλληλα, φιλοξενεί την τεράστια αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ, στοιχείο που καθιστά την ασφάλειά της κομβική για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η αντίδραση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, από τη διεθνή κοινότητα υπήρξε καταιγιστική. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μίλησε για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε το πλήγμα ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη με το Κατάρ. Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη ανεξαρτήτως κινήτρου, ενώ ο Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε για κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή, εν μέσω, μάλιστα φωνών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, για απαγόρευση εισόδου του Ισραηλινού Προέδρου που θα βρίσκεται στη χώρα αυτές τις μέρες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η στάση της Τουρκίας, με τον Ερντογάν να προσφέρει απόλυτη στήριξη στο Κατάρ, μιλώντας για ειδεχθή επίθεση που επιδιώκει να βαθύνει τις συγκρούσεις.

Η κατάσταση, ως μια πρώτη εκτίμηση, παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον μπροστά σε έναν νέο γύρο αστάθειας, με τον κίνδυνο η κρίση να ξεφύγει από τον άξονα Ισραήλ - Γάζας και να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Για την ώρα, η Ντόχα προσπαθεί να διαχειριστεί τόσο την οργή της κοινωνίας της όσο και την αγωνία για τις διεθνείς επενδύσεις της, ενώ το ερώτημα παραμένει κατά πόσον μπορεί το Κατάρ να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή ή έχει μετατραπεί πλέον σε πεδίο μάχης;

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού