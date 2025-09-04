Το ΑΚΕΛ και η Κυπριακή Αριστερά στο κατώφλι των 100 χρόνων ζωής του σαλπίζει δυνατά για ένα νέο δυνατό ξεκίνημα, για νέους αγώνες, ανατρέποντας το παλιό και το σάπιο, οικοδομώντας το νέο, το σύγχρονο και το καινούργιο. 100 χρόνια αγώνων και θυσιών. Και όμως εξακολουθεί να είναι η αισιόδοξη πλευρά, η δύναμη ελπίδας για την Κύπρο και το λαό μας. Αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης, της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η πολιτική παράταξη εγγύησης και εμπροσθοφυλακής του αγώνα μας για ειρηνική επανένωση της πατρίδας μας, για δικαίωση του κυπριακού λαού.

Ενισχύουμε το παρόν και ιχνηλατούμε το μέλλον. Εμπνεόμενοι από το ένδοξο παρελθόν μας, 100 χρόνια ιστορικής διαδρομής, το αποτύπωμα του ΑΚΕΛ είναι έντονο και το συναντάς σ’ όλους τους τομείς της ζωής μας. Στους αγώνες, μαζικούς και πολιτικούς, ενάντια στην αποικιοκρατία, στους αγώνες των μεταλλωρύχων, για το οχτάωρο, για την κρατική μέριμνα, για το κράτος πρόνοιας και δικαιοσύνης. Χωρίς το ΑΚΕΛ και την Κυπριακή Αριστερά και δεν είναι υπερβολή να το καταγράφεις, η Κύπρος θα ήτα πολύ φτωχή. Ο αγώνες για την Αντίσταση το 1974 υπερασπιζόμενοι την Δημοκρατία, τις Ανθρώπινες ελευθερίες και τα Ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρξαν κορυφαίοι και καταλυτικοί. Παρομοίως θρυλική ήταν η συμμετοχή στον προδομένο και άνισο αγώνα κατά την διάρκεια της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974. Εκατοντάδες οι νεκροί μας, τα θύματα που έπεσαν στο πεδίο των μαχών, δίνοντας ότι καλύτερο είχαν, το αίμα τους, κατά των προδοτών της Χούντας και της εγκληματικής Οργάνωσης της ΕΟΚΑ Β στις μάχες κατά των Τούρκων εισβολέων.

Η Κυπριακή Αριστερά, ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα ποτέ δεν συμπεριφέρθηκαν με υπολογισμούς, συμφέροντα και σκοπιμότητες. Οι αρχές, τα ιδανικά της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας και της αυταπάρνησης, η ανιδιοτέλεια χαρακτήριζαν πάντοτε τη δράση τους.

Και σήμερα, το ΑΚΕΛ, η Κυπριακή Αριστερά φαντάζουν ως η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει το λαό. Με το βλέμμα στο μέλλον αποτελεί την εγγύηση για καλύτερες μέρες.

Με τον φρέσκο αέρα των συνεδριακών αποφάσεων, με τις θέσεις και προτάσεις μας όπως διαμορφώνονται από την ίδια την ζωή και τις ανάγκες των ανθρώπων, με ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων και εμπειριών στις αποσκευές μας, ναι το ΑΚΕΛ διαθέτει το όραμα για να πάρει την Κύπρο μπροστά! Για να ξεκολλήσουμε από το βούρκο της διαφθοράς και της διαπλοκής, για να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο τίμιο κράτος.

Σήμερα το ΑΚΕΛ χωρίς συζήτηση ίσως είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που εκπέμπει υγεία! Είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς περιττές επιτηδεύσεις, αλλά πατώντας γερά, αντλώντας δύναμη από τους διαχρονικούς μας αγώνες, για να εμπνεύσουμε ξανά τον λαό μας. Να γίνουμε πρωταγωνιστές θετικών εξελίξεων για την πατρίδα και το λαό μας. Να υπερασπιστούμε τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους αδύνατους, τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Το Κυπριακό από το ναυάγιο του Γκραν Μοντανά το 2017 και εντεύθεν διολισθαίνει προς την διχοτόμηση. Η λύση δύο κρατών από περιρρέουσα γίνεται όλο και περισσότερο πραγματικότητα, ιδιαίτερα από την Τουρκία και τον διχοτομιστή ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κ. Τατάρ. Αμφισβητείται η νεκρή ζώνη και τα κατεχόμενα εποικίζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στο εσωτερικό όλα και περισσότερο βαθαίνουν οι κρίσεις, οικονομικές και κοινωνικές. Φτάσαμε στο σημείο που κανένας τομέας της ζωής μας δεν δημιουργεί ελπίδα. Ο λαός μας ταλανίζεται και ταλαιπωρείται από κρίσιμα προβλήματα. Η Ακρίβεια κτυπά κόκκινο. Ενεργειακή φτώχεια. Δυστυχώς η Κυβέρνηση επιδιώκει λύσεις με παυσίπονα. Τα φτωχά λαϊκά στρώματα βρίσκονται σε απόγνωση. Το 1/3 των συμπατριωτών μας περίπου δεν έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί τα απολύτως απαραίτητα υλικά αγαθά, το γάλα, το ψωμί, τα βασικά προϊόντα για επιβίωση του. Η στέγη από δικαίωμα γίνεται προνόμιο. Τα ενοίκια στα ύψη. Τα νέα ζευγάρια πονούν και υποφέρουν.

Ήρθε η ώρα του λαού να μιλήσει. Τώρα γνωρίζει, έχει βιώματα και εμπειρίες. Φτάνει πια! Δεν αντέχεται άλλο η κοροϊδία.

Το ΑΚΕΛ, ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα, η Κοινωνική Συμμαχία, δηλώνουν την αποφασιστικότητα τους να αλλάξουν τα πράγματα. Να γίνει πρωταγωνιστής ο λαός. Το ταξίδι ξεκίνησε! Να γίνουμε όλοι συνεπιβάτες.

Για να δώσουμε ξανά την ελπίδα στον λαό μας, για να φέρουμε πίσω την χαμένη αίγλη, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια.

Στις μεγάλες προκλήσεις απαντούμε μαχητικά παρών! Το δίκαιο θα κερδίσει. Ο λαός θα νικήσει! Θα τα καταφέρουμε!

Γιώργος Τ. Γεωργίου

Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ