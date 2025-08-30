Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την παιδεία, όπως ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, σηματοδοτούν μια θετική κατεύθυνση για την προδημοτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Θετικές εξελίξεις στην Προδημοτική Εκπαίδευση

Με «τον θερμό της χαιρετισμό και την ειλικρινή της ικανοποίηση» γίνεται αποδεκτή η κατάργηση των διδάκτρων στα δημόσια νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών και 5 μηνών, όπως αναφαίρονται σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι γονείς της Προδημοτικής Εκπάιδευσης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών και την ενθάρρυνση της φοίτησης στην προσχολική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της. Η κατάργηση των διδάκτρων αφορά ένα ποσό €42 τον μήνα, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το ποσό μειώνεται στα €25. Αυτό το μέτρο συμβάλλει στην ποιοτική, προσβάσιμη και δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, η έγκριση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου στον κατεχόμενο Κορμακίτη προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση. Η απόφαση αυτή υλοποιεί τον στόχο για ποιοτική και προσβάσιμη εκπαίδευση με ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά, ακόμα και σε περιοχές με ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας σχολείων. Η Υπουργός Παιδείας έχει διαβεβαιώσει ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να μάχεται για να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών στα κατεχόμενα στην παιδεία. Η επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2023-2024, και φέτος λειτουργεί επίσημακαι το νηπιαγωγείο, στο οποίο φοιτούν δύο παιδιά.

Η πρόκληση της υποστελέχωσης

Ενώ οι παραπάνω αποφάσεις είναι άκρως θετικές, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η προδημοτική εκπαίδευση: την υποστελέχωση. Η έλλειψη οργανικών θέσεων για διευθύντριες, βοηθούς διευθύντριες και επιθεωρήτριες έχει ως συνέπεια την αύξηση του φόρτου εργασίας για τις νηπιαγωγούς. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στην άμεση διδασκαλία και την αλληλεπίδραση με τα παιδιά με ότι και αυτό μπορεί να σημαίνει για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσα μέτρα. Η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λειτουργίας των νηπιαγωγείων και την παροχή περισσότερης στήριξης και διοικητικής επάρκειας. Η επέκταση της υποχρεωτικής και δωρεάν φοίτησης στην προδημοτική εκπαίδευση, η οποία οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, καθιστά την επίλυση του προβλήματος ακόμα πιο επιτακτική. Η προδημοτική εκπαίδευση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, και η υποστελέχωση ενδεχομένως να υπονομεύει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται και να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον τους. Είναι απαραίτητο η πολιτεία να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για «περαιτέρω μέτρα στήριξης της προσχολικής αγωγής και της δημόσιας παιδείας γενικότερα» (Ανακοίνωση Γονέων).

Στέλιος Οδυσσέως

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίτιμο Μέλος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης