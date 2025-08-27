Μέσα σε αυτό το μεγάλο κακό που βρήκε τον τόπο μου, έχω δει και έχω μάθει πως το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι. Όχι όλοι, αλλά αυτοί που επιλέγουν τον εκμηδενισμό σπιλώνοντας όλους όσους ενέργησαν για αποτροπή αυτής της πρωτόγνωρης καταστροφικής πυρκαγιάς που έχει αποδεκατίσει τα κρασοχώρια της Λεμεσού.

Θα μιλήσω όμως αποκλειστικά για την δική μου υπηρεσία, αυτή που υπηρετώ και είμαι υπόχρεος να τιμήσω αλλά και να προασπιστώ έναντι κακών και αλλότριών κατηγοριών.

Όπως και ο τίτλος αυτής μου της σκέψης, έτσι θα είναι και η ανάλυση που θα προσπαθήσω να κάνω, όχι για να πίσω αυτούς που θα το διαβάσουν, άλλα για να προβληματιστούν και όταν αντικρίζουν ένα πυροσβέστη να σκέφτονται τι εστί αυτό το επάγγελμα.

Θα σας πώ για την εκπαίδευση ενός πυροσβέστη που ξεκινά από την πρώτη μέρα που ξεκινά την καριέρα του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Που να πρωτοαναφερθώ και από πού να ξεκινήσω, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά καλό γνώστη για τις αρμοδιότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και τις υποχρεώσεις το κάθε μέλους της Πυροσβεστικής.

Ο πυροσβέστης έχει ορκιστεί να προστατεύει την κάθε ζωή , το περιβάλλον καθώς και την περιουσία των συνανθρώπων μας χωρίς διακρίσεις.

Η εκπαίδευση και οι ειδικότητες που αποκτά ο πυροσβέστης είναι ,

1. Αναπνευστικές συσκευές, είναι το εργαλείο που χρειάζεται ο πυροσβέστης για να μπορεί να εισέλθει σε πυρκαγιές κλειστού χώρου και να αναπνέει κανονικά. Χρειάζεται να είσαι σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση χωρίς προβλήματα υγείας.

2. Οδηγοί βαρέων οχημάτων, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται αφού η οδήγηση μέσα στον δρόμο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγουν τα άλλα οχήματα για να φτάσουν γρήγορα σε ένα συμβάν από μόνο του θέτει σε κίνδυνο αυτόν και τους γύρο του, αλλά ο πιο επικίνδυνος παράγοντας αυτής της αλλοπρόσαλλής οδήγησης είναι ότι αυτά τα μεγάλα φορτηγά τα οδηγούμε μέρα και νύχτα, εκτός δρόμων, μετατρέποντας τα σε τανκς για να προσεγγίσουμε σε απόκρημνες πλαγιές την πυρκαγιά , σε δρόμους στενούς που τα ιδιωτικά μας οχήματα δεν θα τολμούσαμε να πάρουμε και που σε κάποιες περιπτώσεις σε βασανίζει η σκέψη αν υπάρχει τρόπος διαφυγής αν σε προλάβει το μέτωπο της φωτιάς.

3. Εκπαίδευσή για καταπολέμηση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους, κλειστοί χώροι είναι μια οικία, ένα εργοστάσιο, μια αποθήκη, μια πολυκατοικία, ένας ουρανοξύστης , ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε που δεν βρίσκεται σε ανοικτό χώρο και που μπορεί να εκτονώσει την πίεση που αναπτύσσει η πυρκαγιά. Σε αυτού του είδους τις πυρκαγιές παρατηρούνται μεγάλες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τα όρια αντοχής και των πιο ανεκτικών πυροσβεστών. Φορώντας στολές χοντρές, ειδικά κατασκευασμένες, μπότες πυρίμαχες, κράνος και αναπνευστική συσκευή, προσθέτοντας του βάρος πέραν των 20 κιλών δυσχεραίνοντας τις κινήσεις που εκτελεί.

4. Διασώσεις, ένα τεράστιο κεφάλαιο αφού το φάσμα των διασώσεων είναι τεράστιο. Περιληπτικά, διασώσεις από ανελκυστήρες, διασώσεις από φαράγγια, από ψηλά κτίρια, από βουνά και πτώσεις σε γκρεμνούς, από πλοία, πλατφόρμες εξόρυξης, από οχήματα, τροχαία ατυχήματα, εγκλωβισμούς σε φρεάτια, εντός και εκτός οικιών και οτιδήποτε χρειαστεί παρέμβαση η πυροσβεστική υπηρεσία.

5. Εκπαίδευση τηλεσκοπικού βραχίονα, μια εξειδικευμένη εκπαίδευση που χρειάζεται γερά νεύρα και ψιλής ακρίβειας χειρισμούς αφού στα 60μέτρα η ελάχιστη αστοχία μπορεί να αποβεί μοιραία. Μια εκπαίδευση που ακόμη και οι καλύτεροι έχουν αυξημένη αδρεναλίνη κατά την ώρα εκτέλεσης μιας άσκησης, φανταστείτε πόσο άγχος και αίσθηση ευθύνης έχει το συγκεκριμένο μέλος εκείνη την στιγμή που θα βρίσκεται σε ένα μεγάλο ύψος πάνω σε ένα μηχάνημα.

6. Χημικά και Ραδιενεργά επεισόδια, οι επιχειρήσεις που δημιουργούν το περισσότερο άγχος στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν αμέτρητα χημικά στοιχεία που κάθε μέρα αυτά αυξάνονται, υπάρχουν τόσες πολλές χημικές ενώσεις που ούτε οι καλύτεροι χημικοί στον κόσμο δεν τις γνωρίζουν, τα παράγωγα όλων αυτών είτε είναι σε υγρή μορφή, είτε είναι σε αέρια μορφή μπορεί να είναι τοξικά, διαβρωτικά ή ραδιενεργά προκαλώντας από μόνα τους επιπτώσεις σε όποιον εκτεθεί κοντά τους. Σκεφτείτε πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος όταν αυτά εκτεθούν σε πυρκαγιά και η πιθανότητα να δημιουργηθεί μια έκρηξη αυξάνεται ραγδαία. Η μόλυνση που προκαλούν είτε άμεση είτε έμμεση δημιουργά μια μεγάλη ανασφάλεια στους πρώτους ανταποκριτές που οι άμεσες τους ενέργειες μπορεί να σώσουν ένα πολίτη αλλά μπορεί στο μέλλον να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο.

7. Πρώτος βοηθός, ο πυροσβέστης εκπαιδεύεται να είναι πρώτος βοηθός για μια πρώτη εκτίμηση και διαχείριση ενός επεισοδίου ενός συνανθρώπου μας μέχρι να έρθει επαγγελματίες υγείας στο μέρος.

Θα μπορούσα να μιλήσω αναλυτικά για όλο το φάσμα αρμοδιοτήτων και που επίχειρά η πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά θα χρειαζόμουνα μέρες για να τα αποτυπώσω σε ένα χαρτί. Όλα τα ποιο πάνω είναι να κυριότερα και πιο συχνά επεισόδιά που ανταποκρίνεται η υπηρεσία μου και με το κάθε επεισόδιο να χρειάζεται μια πλειάδα εργαλείων και γνώσεων για να το φέρουμε εις πέρας.

Υπάρχουν και τα οχήματα, όχημα με αντλία κατάσβεσης για κλειστούς χώρους, όχημα με αντλία και βυτίο για αγροδασικές πυρκαγιές, όχημα για τις αναπνευστικές συσκευές, όχημα αφρού για τις πετρελαιοδεξαμενές, όχημα χημικών, όχημα άμεσης επέμβασης με μικρή ποσότητα νερού στο βυτίο του, μικρή υδραυλική πλατφόρμα, μεγάλη υδραυλική πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα και όλα αυτά ένας πυροσβέστης πρέπει να ξέρει να τα χειρίζεται εντός και εκτός δρόμου, με διάφορες βοηθητικές ταχύτητες, με το διαφορετικό μέγεθος του κάθε οχήματος, εντός του αστικού ιστού έχοντας να αντιμετωπίσει και τον ανεκπαίδευτο, ασυνείδητο Κύπριο οδηγό.

Η διαφορετικότητα των υλικών, τα σπίτια μας φτιάχνονται πλέων με υλικά που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Πρώτα είχαμε σπίτια με μπετόν και ξύλο, τώρα υπάρχουν και με πετροβάμβακα, με σιδεροκατασκευές, με πάνελς, με πλακάτ, με γυαλοκατασκευή, με μονωτικά υλικά που αυξάνουν την θερμότητα και την επέκταση των πυρκαγιών. Όσο για τα οχήματα, από τα συμβατικά οχήματα της βενζίνης και του πετρελαίου, τώρα υπάρχουν με υγραέριο, υβριδικά, υβριδικά pluck-in , ηλεκτρικά, με υδρογόνο. Οχήματα που σε ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ γίνονται παρανάλωμα του πυρός χωρίς την δυνατότητα να θέσεις σε έλεγχο κάποιες από αυτές τις πυρκαγιές λόγο των υλικών που εμπλέκονται.

Όλα όσα ανάφερα, πρέπει ο Κύπριος Πυροσβέστης να τα γνωρίζει όσο το δυνατότερο πιο καλά , να μπορεί να αντιληφθεί άμεσα τι επεισόδιο είναι, τι υλικά εμπλέκονται, πόσο χρόνο έχει στην διάθεση του και μέσα σε δευτερόλεπτα να καθορίσει πιο πλάνο πρέπει να ακολουθήσει για την δική του ασφάλεια, των συναδέλφων του, των πολιτών και του περιβάλλοντος σε ένα συνεχές ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ περιβάλλον.

Αυτά τα πράγματα εγώ τα γνωρίζω, τα λέω όπου βρεθώ για τους πυροσβέστες, όμως τώρα που τα γράφω στον υπολογιστή μου μένω άναυδος . Έχουμε όλο αυτό το εύρος γνώσεων; Ποιοι είμαστε τέλος πάντων; Είμαστε όλοι άνθρωποι με μνήμη τόση μεγάλη που μπορούν να αποστηθίσουν όλα όσα γράφονται στους νόμους της υπηρεσίας μας, όλα όσα γράφονται στα βιβλία της σχολής μας, όλα όσα μέσα στις πολλές εμπειρίες παλιών πυροσβεστών μαθαίνουμε τι πρέπει να αποφύγουμε ή που πρέπει με επιθετική τακτική να καθηλώσουμε μια πυρκαγιά ή βάση των δικών μας εμπειριών να έχουμε μια γενικευμένη άποψη πως πρέπει να αντιδρούμε; Ένα πράγμα μου έχει κάνει εντύπωση στα 16 χρόνια που υπηρετώ αυτό το έντιμο σώμα. ΚΑΝΕΝΑ επεισόδιο δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Νόμος άγραφος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πυροσβέστης, το πολυεργαλείο της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του κράτους εν καιρό ειρήνης. Όταν στερείς σε μια τέτοια υπηρεσία τα εφόδια για να μπορεί να κάνει αυτά τα λίγα που ανάφερα τότε το πρόβλημα δεν είναι στους Πυροσβέστες, ούτε στην Ηγεσία που ζητά αυτά τα πράγματα για την εξέλιξη της Υπηρεσίας. Το πρόβλημα είναι αλλού και για να μην αφήσω κάποιον πίσω, δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση που υστερεί. Όλος ο πολιτικός κόσμος αυτού του κράτους έχει ευθύνη. Από τοπική αυτοδιοίκηση, βουλή, διάφορες υπηρεσίες του κράτους που φόρτωσαν ένα σωρό ευθύνες σε αυτήν την υπηρεσία και άλλοι πολλοί.

Ο Σύνδεσμος Πυροσβεστών Κύπρου έχει κάνει εισηγήσεις σε όλα τα κόμματα, πιστεύουμε στην θέληση τους για αλλαγές. Έχουμε καταθέσει προτάσεις σε υπουργεία και περιμένουμε μήνες τις απαντήσεις τους. Ο χρόνος περνά και είναι εναντίων μας. Η κωλυσιεργία φέρνει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Πρέπει τώρα οι δραστικές αποφάσεις να παρθούν συλλογικά για το καλό των ανθρώπων, των πυροσβεστών, του τόπου μας.

Πυροσβέστες, τι πολυεργαλείο και εσείς.