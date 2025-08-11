Η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Με τη δημόσια διαβούλευση να έχει ξεκινήσει και την κυβέρνηση να δηλώνει την πρόθεσή της για ένα «δίκαιο, απλό και σύγχρονο» φορολογικό σύστημα, εγείρεται το εύλογο ερώτημα: Μπορεί η επόμενη μέρα να σηματοδοτήσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική δικαιοσύνη;

Το κυπριακό φορολογικό σύστημα έχει, εδώ και χρόνια, χτιστεί πάνω σε αρχές φιλικές προς την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων. Ο εταιρικός φόρος παραμένει από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12,5%, με πρόθεση αύξησής του στο 15%), ενώ διάφορα φορολογικά κίνητρα έχουν καταστήσει τη χώρα ελκυστικό προορισμό για διεθνείς εταιρείες και ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας.

Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που ανησυχούν μήπως η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και η ενίσχυση της προοδευτικότητας στο φορολογικό σύστημα καταλήξουν να αλλοιώσουν την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού συστήματος.

Ωστόσο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει οποιεσδήποτε αλλαγές που θα πλήξουν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος της χώρας. Τα προτεινόμενα νομοσχέδια, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης, θα εμβολιαστούν με τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στην Βουλή, κάτι που προσφέρει τη δυνατότητα για μια ολιστική και ισχυρή μεταρρύθμιση. Είμαστε βέβαιοι ότι και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιδείξει την απαραίτητη σοβαρότητα, μακριά από λαικισμούς, ώστε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ωφέλιμο προς τον τόπο αποτέλεσμα.

Για να επιτευχθεί όμως μια πραγματική φορολογική δικαιοσύνη, είναι κρίσιμη η πάταξη της παραοικονομίας, η οποία παραμένει μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο. Η διαχρονική παρουσία της παραοικονομίας όχι μόνο αδικεί τους συνεπείς φορολογούμενους, αλλά και υπονομεύει τη συνολική φορολογική συμμόρφωση. Το κράτος οφείλει να λάβει αυστηρά μέτρα και να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι φορολογούμενοι συμμετέχουν ισότιμα στη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να μην εμποδίζουν την ελεύθερη οικονομία ούτε και να θυμίζουν αποτυχημένες μεθόδους του παρελθόντος. Η Κυπριακή οικονομία, εκ φύσεως, έχει την ανάγκη ξένων επενδύσεων, και ως πολιτεία, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το ευνοϊκό αυτό οικονομικό περιβάλλον. Διασφαλίζοντας τη φορολογική δικαιοσύνη χωρίς να επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, μπορούμε να προωθήσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει και την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμόρφωση και την ευημερία.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η φορολογική δικαιοσύνη και η ισότητα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος μηχανισμός φορολογικής δικαιοσύνης, ο οποίος θα επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση διαφορών, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός πρέπει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις φορολογικές υποθέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θεσπιστούν αντικαταχρηστικές φορολογικές πρόνοιες που να επιτρέπουν ταχεία ιεραρχική προσφυγή για την επίλυση φορολογικών διαφορών. Η ταχύτητα στην επίλυση των φορολογικών υποθέσεων ενισχύει τη φορολογική βεβαιότητα και μειώνει τις ανασφάλειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε φορολογική αποφυγή ή αντιπαλότητα με το σύστημα.

Για την επιτυχή προσέλκυση επενδύσεων, η φορολογική βεβαιότητα είναι θεμελιώδης. Οι επενδυτές χρειάζονται ένα σαφές και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα μεταβάλλεται συχνά και θα επιτρέπει στους επιχειρηματίες να προγραμματίζουν και να επενδύουν με σιγουριά. Η πρόσβαση σε έναν ανεξάρτητο φορολογικό θεσμό που θα προσφέρει γρήγορη και δίκαιη επίλυση διαφορών είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση αυτής της βεβαιότητας.

Τέλος, ένα ενισχυμένο Εφοριακό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει την ιδανική λύση για την επίλυση των όποιων διαφορών μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών. Το Εφοριακό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητο όργανο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει δίκαιες και αντικειμενικές αποφάσεις, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το σύστημα. Η ενίσχυση του θεσμού αυτού είναι ουσιαστική για την αποφυγή καθυστερήσεων και αδικιών που θα μπορούσαν να πλήξουν τη φορολογική σταθερότητα και τη δικαιοσύνη. Η χρησιμότητά του έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργεί ως εγγυητής της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας στις φορολογικές διαδικασίες, δίνοντας την ευκαιρία για αντικειμενική κρίση σε υποθέσεις που ενδέχεται να περιέχουν αμφισβητούμενα ζητήματα ή ακόμη και αδικίες. Μέσω ενός αποτελεσματικου, καλά οργανωμένου και όπως προβλέπεται στελεχωμένου Εφοριακού Συμβουλίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε αυτό με στόχο την επίλυση διαφορών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας έτσι τη φορολογική βεβαιότητα και δημιουργώντας ένα σταθερό και αξιόπιστο φορολογικό περιβάλλον για την Κύπρο.

Ανδρέας Καϊλάς

Μέλος

Εφοριακού Συμβουλίου