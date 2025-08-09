Στον πάτο της Ευρώπης – εκεί βάλαμε τα παιδιά μας

Η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη στήριξη της οικογένειας και των παιδιών. Αυτό δεν οφείλεται στην οικονομική της κατάσταση — αντίθετα, στον οικονομικό τομέα η χώρα παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις και δυναμική ανάπτυξη. Ας μην παραμυθιαζόμαστε με το κόστος των τραγικών πυρκαγιών, που ανέρχεται σε 50-60 εκατομμύρια ευρώ· πρόκειται για ένα έκτακτο αλλά σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Eurostat δεν λέει ψέματα: δαπανούμε πολύ λιγότερα χρήματα για την οικογένεια και τα παιδιά σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί δεν θέλουμε. Εδώ, η αδιαφορία έχει γίνει τρόπος ζωής, ενώ η ντροπή για αυτήν έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Η σκληρή αλήθεια σε αριθμούς που δεν επιτρέπουν δικαιολογίες

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2022 δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τη στήριξη οικογενειών και παιδιών:

Δαπάνη ανά άτομο για οικογενειακά και παιδικά επιδόματα:

Κύπρος: 277 ευρώ

Μέσος όρος Ε.Ε.: 830 ευρώ

Διαφορά: 553 ευρώ λιγότερα ανά άτομο σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ποσοστό του κοινωνικού προϋπολογισμού που κατευθύνεται σε οικογενειακά επιδόματα:

Κύπρος: 4,6%

Μέσος όρος Ε.Ε.: 8,6%

Διαφορά: σχεδόν 50% λιγότερη επένδυση από την Ευρώπη.

Σύγκριση με άλλες χώρες

Λουξεμβούργο: 3.789 ευρώ ανά άτομο (13 φορές περισσότερα από την Κύπρο)

Δανία: 1.878 ευρώ (6,7 φορές περισσότερα)

Γερμανία: 1.616 ευρώ (σχεδόν 6 φορές περισσότερα)

Ελλάδα: 264 ευρώ (μόλις 13 ευρώ λιγότερα από την Κύπρο)

Βουλγαρία: 211 ευρώ (η μοναδική χώρα με σαφώς χαμηλότερη δαπάνη)

Όταν σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη επενδύει πολλαπλάσια στην ευημερία των παιδιών της, η Κύπρος διατηρεί τον τίτλο του ουραγού. Κάθε χρόνο παραδίδουμε στην Ε.Ε. μια στατιστική που φωνάζει: «Εδώ τα παιδιά δεν είναι προτεραιότητα».

Δομές που ντρέπεσαι να δείξεις

Αρκεί μια βόλτα στη Λάρνακα, στο κτίριο που φιλοξενεί ασυνόδευτα παιδιά κοντά στην Τροχαία. Κοιτάξτε το κτίριο απ’ έξω — αν αντέξετε — και αναρωτηθείτε αν πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια ή ντροπή.

Σκεφτείτε τις διαδικασίες φύλαξης βρεφών και μικρών παιδιών, όταν το δικαστήριο αποφασίζει την απομάκρυνσή τους από την οικογένεια, είτε Σάββατο βράδυ είτε αργία. Υπάρχει ασφαλής χώρος και οργανωμένο πρωτόκολλο για ανθρώπινη φροντίδα; Ή όλα βασίζονται σε πρόχειρες πρωτοβουλίες υπαλλήλων;



Γονείς χωρίς δίχτυ ασφαλείας

Ρωτήστε αν μια μονογονεϊκή μητέρα που χρειάζεται να δουλέψει νυχτερινή βάρδια έχει ασφαλή μέρος να αφήσει το παιδί της. Αναρωτηθείτε αν μια πολύτεκνη οικογένεια μπορεί να λάβει κρατική βοήθεια, όπως όχημα που να χωράει όλα τα μέλη της. Η απάντηση είναι πάντα αρνητική.

Επισκεφτείτε τα δημόσια μαιευτήρια και σκεφτείτε αν η λέξη «αξιοπρέπεια» έχει ακόμη θέση εκεί. Ρωτήστε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αν κινούνται προληπτικά για να εντοπίσουν παιδιά σε ανάγκη ή απλώς περιμένουν να φτάσει το πρόβλημα στο γραφείο τους.

Πόσες οικογένειες, εξαιτίας της φτώχειας, καταφεύγουν σε επικίνδυνες λύσεις, όπως η υπερφόρτωση ηλεκτρικών πριζών, ρισκάροντας τη ζωή τους; Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μηδενικής στήριξης.



Θεσμοί απόντες, ευθύνη διαχρονική

Πρόεδροι, υπουργοί, βουλευτές, επιτροπές και επίτροποι — όλοι πέρασαν, όλοι είδαν, κανείς δεν έλυσε το πρόβλημα. Δεν πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα της στιγμής, αλλά για εθνική αποτυχία δεκαετιών.

Η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία δημοσιεύει αυτά τα στοιχεία στην Ευρώπη χωρίς ίχνος ντροπής — μια επίσημη παραδοχή της συλλογικής μας αδιαφορίας.



Η επιλογή είναι δική μας

Αυτή δεν είναι η Κύπρος που θέλουμε. Δεν είναι η Κύπρος που σέβεται τους γονείς για το μέλλον που χτίζουν, ούτε η Κύπρος που προστατεύει τους πιο αδύναμους. Είναι η Κύπρος που επιτρέπει στα παιδιά της να ζουν στον πάτο των προτεραιοτήτων της — και αυτό, δυστυχώς, είναι μια διαχρονική επιλογή μας.