Των:

MEP Jens Gieseke is the EPP Group spokesman on Transport

MEP Λουκά Φουρλά

MEP Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Με 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 255 εργοστάσια και 15 εκατομμύρια οχήματα που παράγονται ετησίως, καλύπτοντας έως και το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων αποτελεί την καρδιά της ευρωπαϊκής βιομηχανικής δύναμης. Εμπνευσμένες από λαμπρούς, οραματιστές μηχανικούς, οι εμβληματικές ευρωπαϊκές μάρκες εξάγουν μοναδική τεχνογνωσία παγκοσμίως, αποτέλεσμα ετών καινοτομίας και αφοσίωσης. Δυστυχώς, αυτή η καρδιά δοκιμάζεται, υπονομευμένη από διάφορους οικονομικούς παράγοντες και πολιτικά λάθη με καταστροφικές συνέπειες. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, καθημερινά ανακοινώνονται κλεισίματα εργοστασίων και πιθανές απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Όταν εμβληματικές εταιρείες κλονίζονται, ολόκληρη η Ευρώπη ταράζεται. Η κατάσταση είναι κρίσιμη· δεν αφορά μόνο την απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά την ίδια την κυριαρχία της ηπείρου μας. Εμείς στο ΕΛΚ αρνούμαστε να παραμείνουμε αμέτοχοι και πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον της κινητικότητας πρέπει να διαμορφωθεί στην Ευρώπη, όχι στην Κίνα.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτούνται οι απαραίτητες προσπάθειες. Η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να αντιδρά, αυξάνοντας δραστικά τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Η πρώτη κρίσιμη πρόκληση είναι να δοθεί χώρος στις εταιρείες να αναπνεύσουν. Σήμερα, αντί να καινοτομούν, οι επιχειρηματίες καταναλώνουν ενέργεια για να διαχειριστούν κανονισμούς και να βρουν επιδοτήσεις για τη συμμόρφωσή τους. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Μπορούμε να θέτουμε στόχους, αλλά πρέπει να αφήσουμε τη βιομηχανία, τους μηχανικούς και τους ερευνητές να αποφασίσουν πώς θα τους επιτύχουν. Φυσικά, η αποσπασματικότητα των εθνικών νομοθεσιών δεν βοηθά. Είναι ωστόσο απαραίτητο να εναρμονιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες και να βγούμε από αυτή την παράλογη κατάσταση, όπου περιορίζουμε τους δικούς μας οικονομικούς παίκτες, παρόλο που είναι ικανοί να παράγουν αυτά που είναι απαραίτητα για την ευημερία του αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη Επιτροπή πρέπει να σημειώσει πραγματική πρόοδο στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, τόσο για τα αγαθά όσο και για το κεφάλαιο.

Επιπλέον, με την παραγωγή να βρίσκεται σε κίνδυνο και τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων να αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ζήτησης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να αποφύγουμε τις κυρώσεις για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές το 2025 και, εάν είναι αναπόφευκτες, πρέπει να επανεπενδυθούν για τη στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα αυτοκινήτων. Για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητά μας, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που να στηρίζει πραγματικά τη βιομηχανία αυτοκινήτων και τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί.

Πρέπει επίσης να είμαστε αντικειμενικοί για ό,τι δεν λειτουργεί σωστά. Η μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο "Fit for 55", είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά ο στόχος για τον τερματισμό των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2035 φαίνεται, περισσότερο από ποτέ, εντελώς μη ρεαλιστικός. Η ομάδα των Renew και τα αριστερά κόμματα έσφαλαν νομοθετώντας εναντίον της βιομηχανίας μας. Στην προεκλογική εκστρατεία, το ΕΛΚ υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να παρουσιάσει αναθεώρηση της νομοθεσίας. Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να είναι ταμπού. Ο επικείμενος αποκλεισμός των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035 πρέπει να ανατραπεί για να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική ουδετερότητα. Η ιστορία της καινοτομίας μας δείχνει ότι η τεχνολογική ουδετερότητα υπήρξε πάντα μια επιτυχημένη ιστορία για την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Επιτρέποντας έναν συνδυασμό τεχνολογιών, παρέχουμε την ευελιξία για την επίτευξη των στόχων του κλίματος χωρίς να περιορίζουμε την καινοτομία ή να βλάπτουμε τη βιομηχανία.

Τέλος, η Πράσινη Συμφωνία αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, όχι στην Κίνα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2024, οι κινεζικές μάρκες αντιπροσώπευαν πάνω από το 10% των πωλήσεων νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, μια εντυπωσιακή αύξηση από σχεδόν μηδέν το 2019. Η Κίνα ελέγχει βασικές πρώτες ύλες για μπαταρίες, ενώ η παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη υστερεί. Δεν μειώσαμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό αέριο για να εξαρτόμαστε από κινεζικές μπαταρίες. Όπως αναφέρεται στο εκλογικό μανιφέστο του ΕΛΚ, πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική πόρων πριν να είναι πολύ αργά. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο "πόλεμο φωτοβολταϊκών" από την Κίνα. Χρειαζόμαστε επίσης ταχύτερη ανάπτυξη της υποδομής ηλεκτρικών οχημάτων. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες έγκρισης και να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα. Αυτό θα βοηθήσει να χτιστούν γρήγορα περισσότερα σημεία φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών για κατοικίες και βαρέα οχήματα.

Εάν η προηγούμενη εντολή αφορούσε την Πράσινη Συμφωνία, η επόμενη θα αφορά την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό η ομάδα του ΕΛΚ έχει ξεκινήσει μια σύνοδο κορυφής με τους διευθύνοντες συμβούλους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει ανακοινώσει ότι θα συγκαλέσει επίσης έναν Στρατηγικό Διάλογο για το Μέλλον της Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Ως βασικός τομέας της οικονομίας μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εκκρεμή ζητήματα με την απαραίτητη αμεσότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού πυρήνα της Ευρώπης.