Στις 24/10 η απόφαση για αίτημα διαχωρισμού της δίκης του Συνεργατισμού

Στις 24 Οκτωβρίου, στις 0900, θα ανακοινωθεί η ενδιάμεση απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λευκωσία αναφορικά με το αίτημα που έχει υποβληθεί από συνήγορους υπεράσπισης για διαχωρισμό της δίκης του Συνεργατισμού.

Να απορρίψει το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης της Καρολίνας Αγγελοπούλου, του Κωνσταντίνου Λύρα και του Γιώργου Μαυρέα για διαχωρισμό της δίκης ζήτησε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου.

Σύμφωνα με την κ. Ευθυβούλου η νομοθεσία προνοεί ότι μπορούν να συνεκδικάζονται υποθέσεις κατηγορουμένων για το ίδιο ποινικό αδίκημα ή και διάφορα ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας πράξης.

Εκτός από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εκ μέρους των οποίων έχει υποβληθεί το αίτημα διαχωρισμού δίκης διώκονται για πρόσθετα αδικήματα με τον ίδιο καταγγέλλων, την ΣΠΕ Στροβόλου και για το ίδιο φάσμα αδικημάτων, ανέφερε εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, προσθέτοντας ότι δεν προσθέτει με αυτή την επιχειρηματολογία της ο,τιδήποτε δεν προκύπτει από το κατηγορητήριο.

Υπέβαλε στο Δικαστήριο ότι η Κατηγορούσα Αρχή υποχρεούται και το Δικαστήριο δικαιούται να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και να αποφασίσει όπως δικαστούν σε ένα ενιαίο κατηγορητήριο, όπως δικαιούνται.

Είναι με έκπληξη μου που δεν είδα τους δικηγόρους υπεράσπισης να αντιδρούν σε μια ξεχωριστή δίκη, ανέφερε η κ. Ευθυβούλου παραπέμποντας στην ταλαιπωρία για τους κατηγορούμενους και το κόστος για την δικαιοσύνη.

Επικαλέστηκε την απόφαση στην ποινική έφεση 348/2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας v Ηλιάδη και άλλων κατά την οποία, όπως είπε, το Ανώτατο μέμφεται τον Γενικό Εισαγγελέα διότι ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι ανακρίσεις για τους κατηγορούμενους αποφάσισε να τους διώξει με τρία διαφορετικά κατηγορητήρια.

«Δεν έχω ακούσει κανένα νομικό αλλά ούτε και πραγματικό επιχείρημα», είπε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των Αγγελοπούλου και Λύρα, Πέτρος Σταύρου, ανέφερε η υπόθεση Ηλιάδη αφορούσε το ίδιο υλικό κάτι που δεν ισχύει σε αυτή την υπόθεση. Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαυρέα, Γιώργος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες 100 τέτοιες υποθέσεις που αφορούν την ΣΠΕ Στροβόλου και διερωτήθηκε αν θα έπρεπε να εκδικαστούν όλες μαζί. Είπε επίσης ότι σε αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει το κοινό υπόβαθρο που υπήρχε στην υπόθεση Ηλιάδης.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Αλέξανδρος Παναγιώτου όρισε την 24η Οκτωβρίου, στις 0900, ως την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί η ενδιάμεση απόφαση του σώματος.

Σε ερώτημα που υποβλήθηκε για σκοπούς προγραμματισμού από τους δικηγόρους ως προς το πότε θα προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου απάντησε ότι λόγω άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου αναμένεται στις αρχές του επόμενου χρόνου να ξεκινήσουν οι ακροάσεις και προειδοποίησε παράλληλα ότι «θα είναι εντατικές οι ακροάσεις».

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με την υπόθεση που ανεστάλη, που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Η υπόθεση δικάζεται από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Αλέξανδρος Παναγιώτου και μέλη η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής Γιώτα Κυριακίδου και Επαρχιακή Δικαστής Φανή Καπετάνιου.

