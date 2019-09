Πηλείδου: Η Κύπρος ένα από τα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο

Με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2019» που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 06 - 09 Οκτωβρίου 2019, δόθηκε Διάσκεψη Τύπου την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10:00 μμ., στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Το Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά συνέδρια ανά το παγκόσμιο. Φέτος το συνέδριο αναμένει πέραν των 800 συμμετεχόντων από 40 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών διακεκριμένων προσωπικοτήτων της διεθνούς ναυτιλίας.

Η παρουσίαση του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος» έγινε από την Υφυπουργό Ναυτιλίας, κα. Νατάσα Πηλείδου, στην παρουσία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας κ.Κώστα Ιακώβου και εκπροσώπων της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, οι οποίοι είναι συν-διοργανωτές του Συνεδρίου.

Όπως ανέφερε η κα Πηλείδου, η Κύπρος αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο, με ολοκληρωμένη υποδομή σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει έναν καθόλα σύγχρονο και ποιοτικό στόλο, ο οποίος κατατάσσεται εντέκατος στον κόσμο και τρίτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ότι: «Τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται αύξηση του κυπριακού στόλου και συνεχής ανάπτυξη του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος».

Έγινε επίσης αναφορά στη συνεισφορά της ναυτιλίας στην Κυπριακή οικονομία και ότι στόχος όλων των εμπλεκόμενων είναι η συνεχής ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση της Κυπριακής ναυτιλίας.

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση του Συνεδρίου και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, το συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989, και γιορτάζει φέτος 30 χρόνια, απέκτησε τεράστια δυναμική, γεγονός που το κατατάσσει πλέον ως ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά συνέδρια στον κόσμο, προσελκύοντας στην Κύπρο εκατοντάδες ναυτιλιακούς παράγοντες και προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλιακής σκηνής.

Το φετινό Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος έχει ως γενικό θέμα: “SEA CHANGE”. Η Εναρκτήρια Δεξίωση του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 , στο ξενοδοχείο Parklane Resort and Spa στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης θα ανακοινωθεί και θα απονεμηθεί το Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 2019.

Tο εργασιακό μέρος του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στο Χαρουπόμυλο Λανίτη – έναντι του Μεσαιωνικού Κάστρου - το τριήμερο 7 - 9 Οκτωβρίου 2019. Την έναρξη των εργασιών του συνέδριου θα κηρύξει η Α.Ε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, στις 09:05 π.μ. Διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κ. Kitack Lim, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα και σημαντικά θέματα που απασχολούν την παγκόσμια ναυτιλία. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές θα είναι επίσης ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, η Πρόεδρος της BIMCO και κορυφαίοι πλοιοκτήτες από όλο το κόσμο.

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση του προγράμματος του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια του οποίου θα διεξαχθούν 7 πολύ σημαντικές θεματικές συζητήσεις και 2 ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν 3 θεματικές συζητήσεις, οι οποίες θα ασχοληθούν με το τρέχον και μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας, το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πλοιοκτησία καθώς και με την αειφόρο ανάπτυξη της ναυτιλίας. Την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, θα διεξαχθεί συζήτηση γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, θα γίνει παρουσίαση με θέμα από τη ναυτιλία στη γαλάζια ανάπτυξη και θα συζητηθούν οι αλλαγές στη ναυτιλία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα πραγματοποιηθεί διαδραστικό εργαστήριο για νεαρά στελέχη της ναυτιλίας.

Το Συνέδριο ολοκληρώνεται τη Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου με συζητήσεις γύρω από το θέμα του ναυτικού επαγγέλματος σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα γίνει επίσης παρουσίαση και θα διατυπωθούν προβλέψεις για την οικονομία και την πορεία των ναυλαγορών και θα συζητηθούν οι νέοι τρόποι χρηματοδότησης της ναυτιλίας.

Κλείνοντας τη δημοσιογραφική διάσκεψη, οι Διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους τους χορηγούς για τη στήριξη και προσφορά τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησαν τον πλατινένιο χορηγό του Συνεδρίου, Eurobank Cyprus,

τους χρυσούς χορηγούς: Τράπεζα Κύπρου και American Hellenic Hull Insurance,

τους ασημένιους χορηγούς: Bureau Veritas Cyprus, Ελληνική Τράπεζα, PwC Cyprus, DNV GL, Fameline Holding Group, Eastern Mediterranean Maritime Ltd, Island Oil Holdings Ltd και τους Χάλκινους χορηγούς τους συνεδρίου: KPMG Ltd, ABS Europe, FML Ship Management, EY Cyprus (Ernst & Young), Baker Tilly, Deloitte, SCF Management Services, Lloyd’s Register, FRS Shipmanagement, Limassol Marina.