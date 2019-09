Melco: Γιορτάζει την παγκόσμια μέρα τουρισμού- Στόχος ενίσχυση του τουρισμού

Η Melco γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έχει ως στόχο να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα της Κύπρου, λειτουργώντας ως ένας από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας.



Κάθε χρόνο, στις 27 Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για τη σημασία του τουρισμού και τη συνεισφορά του στην κοινωνία στη βάση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι στόχοι της Melco, όπως αναφέρεται, ευθυγραμμίζονται πλήρως με το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού, «Τουρισμός και Εργασία: Ένα Καλύτερο Μέλλον για Όλους». Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Melco έχει προσφέρει ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας σε Κύπριους και άλλους Ευρωπαίους πολίτες μέσω των Cyprus Casinos (C2) και του πολυθεματικού καζίνο-θέρετρου City of Dreams Mediterranean (ICR).



«Η Melco πιστεύει ακράδαντα ότι ο τουρισμός όχι μόνο δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργοδότησης, αλλά αποτελεί και την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κύπρο, η Melco λειτουργεί με επιτυχία τρία δορυφορικά καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αγία Νάπα καθώς και το προσωρινό καζίνο C2 Limassol, εργοδοτώντας περισσότερα από 700 άτομα σε διάφορες θέσεις», αναφέρεται.



Μαζί με τους συνεργάτες της για τη λειτουργία των εστιατορίων και την παροχή άλλων υπηρεσιών, απασχολεί περισσότερα από 950 άτομα ενώ με την επερχόμενη έναρξη λειτουργίας του C2 Paphos ο αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Σημειώνεται ότι επιπλέον 2.400 μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν με την έναρξη λειτουργίας του City of Dreams Mediterranean περί τα τέλη του 2021, καθιστώντας τη Melco ως έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του νησιού.



«Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, αφού ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών μας. Στόχος μας με λειτουργία του ICR, είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων από όλο τον κόσμο. Αυτό το πρωτοποριακό έργο αναμένεται να προσελκύσει 300.000 επιπλέον τουρίστες σε ετήσια βάση, γεγονός που θα έχει πολλαπλασιαστική αξία στην τοπική οικονομία», ανέφερε ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής του City of Dreams Mediterranean και Cyprus Casinos (C2), Craig Ballantyne.



Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το καζίνο, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, θα βοηθήσει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου στο νησί, αντιμετωπίζοντας την εποχικότητα και καθιστώντας την Κύπρο ως προορισμό για ολόκληρο τον χρόνο.

«Επιπρόσθετα, εστιάζουμε στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μέσω της ακαδημίας μας, δημιουργώντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη εντός της Melco αλλά και στην παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας», είπε.

Ο κ. Ballantyne δήλωσε επίσης ότι η Melco επέλεξε να κατασκευάσει στην Κύπρο το πρώτο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο της Ευρώπης, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης και της προοπτικής της να καταστεί σημείο αναφοράς για τον τουρισμό και την ψυχαγωγία. Καταλήγοντας, σημείωσε πως τα δορυφορικά καζίνο καθώς και το προσωρινό επιλέγηκαν να βρίσκονται στρατηγικά εντός τουριστικών περιοχών και σε κοντινή απόσταση από εγκαταστάσεις όπως λιμάνια και μαρίνες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ταξιδιωτών.