Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες της ζώνης του ευρώ στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ίδια την Τράπεζα και σε 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο, με στόχο τη δοκιμή των λειτουργιών του ψηφιακού ευρώ.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι επέλεξε 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Η άσκηση χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τη δοκιμή της τεχνικής λειτουργικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών του ψηφιακού ευρώ, καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη των συνεχιζόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, για περίοδο 12 μηνών.

Περισσότερες από 50 αιτήσεις

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Μάρτιο του 2026, το Ευρωσύστημα έλαβε περισσότερες από 50 αιτήσεις από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, γεγονός που αντανακλά το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή της αγοράς.

Οι αιτούντες αξιολογήθηκαν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι επιλεγέντες συμμετέχοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τράπεζες και μη τραπεζικοί πάροχοι υπηρεσιών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων και μεγεθών και προσφέρουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι η σύνθεση αυτή διασφαλίζει ένα ποικιλόμορφο και αντιπροσωπευτικό περιβάλλον δοκιμών και μάθησης για το ψηφιακό ευρώ.

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, ο οποίος προεδρεύει της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ, σε δηλώσεις του που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση τόνισε ότι το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το πιλοτικό πρόγραμμα δείχνει την ετοιμότητα του ιδιωτικού τομέα να εμπλακεί ενεργά και να προχωρήσει γρήγορα με το έργο του ψηφιακού ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών.

Ο κ. Τσιπολόνε πρόσθεσε ότι η ΕΚΤ αναμένει βαθύτερη συνεργασία με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αποδοτικού και συμπεριληπτικού ψηφιακού ευρώ.

Δοκιμαστική έκδοση beta

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Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πιλοτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει δοκιμαστική έκδοση beta του ψηφιακού ευρώ. Η έκδοση αυτή θα είναι λειτουργικά και τεχνικά κοντά στο ψηφιακό ευρώ, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νομοθεσίας, αλλά δεν θα έχει καθεστώς νόμιμου χρήματος.

Ορισμένοι από τους επιλεγέντες παρόχους, οι οποίοι αναφέρονται ως πάροχοι διανομής υπηρεσιών πληρωμών, θα παρέχουν στο προσωπικό του Ευρωσυστήματος πρόσβαση σε δοκιμαστικές υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ, όπως δημιουργία δοκιμαστικού λογαριασμού και πραγματοποίηση πληρωμών.

Άλλοι πάροχοι, οι οποίοι αναφέρονται ως πάροχοι αποδοχής υπηρεσιών πληρωμών, θα εξυπηρετούν επιλεγμένους εμπόρους και θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν δοκιμαστικές πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ. Ορισμένοι πάροχοι θα έχουν διπλό ρόλο, τόσο αποδοχής όσο και διανομής.

Πώς θα γίνουν οι δοκιμές

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Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην ΕΚΤ και σε εθνικές κεντρικές τράπεζες στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι επιλεγέντες πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να παρέχουν πιλοτικές υπηρεσίες σε χώρες διαφορετικές από εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένοι.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν προσωπικό της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών εθνικών κεντρικών τραπεζών, καθώς και έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου και έμποροι που προσφέρουν καθημερινές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις τους, όπως καφετέριες και εστιατόρια.

Το προσωπικό των συμμετεχουσών κεντρικών τραπεζών θα μπορεί να πραγματοποιεί δοκιμαστικές πληρωμές με ψηφιακό ευρώ από πρόσωπο σε πρόσωπο, διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης, καθώς και από πρόσωπο προς επιχείρηση, σε φυσικό σημείο πώλησης και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένων πληρωμών μέσω κινητού.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πιλοτικό πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση του σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ και της εμπειρίας των χρηστών. Ως επόμενο βήμα, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα συνεργαστούν με τις αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες και την ΕΚΤ για τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ