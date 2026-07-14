Από τις 13 Ιουλίου 2026 ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του ως νέος Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου ο Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Περσιάνη, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δρ Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στην οικονομική πολιτική και τη δημοσιονομική διακυβέρνηση. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (1985).

Κατά την επαγγελματική του πορεία υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου διετέλεσε Διευθυντής των Διευθύνσεων Οικονομικών Ερευνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Κυβερνητικός Επίτροπος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσώπησε την Κύπρο στην Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων (EFC) και στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωζώνης (EWG). Επιπλέον, κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 προήδρευσε της συντονιστικής επιτροπής για θέματα του ECOFIN.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρο, Μιχάλη Περσιάνη, για την προσφορά και το έργο του στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπό τη νέα ηγεσία το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να είναι προσηλωμένο στην αποστολή του για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας, λειτουργώντας ως ανεξάρτητος πυλώνας αξιολόγησης της οικονομικής πορείας της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ