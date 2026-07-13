Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το πρωί η συζήτηση για το νομοσχέδιο περί Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών για το εν λόγω θέμα. Το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στην τελευταία, με εξαίρεση την επετειακή, συνεδρίασή της, την Τρίτη, 14 Ιουλίου.

Πρόκειται για νόμο που αφορά τη σύσταση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, για σκοπούς ενίσχυσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και των αυτοεργοδοτουμένων, καθώς και κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών της αγοράς, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΚΟΑΕ αποτελεί σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας. Για τη σύστασή του προβλέπεται αρχικό κρατικό κεφάλαιο ύψους €60 εκατομμυρίων, ενώ η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση ορόσημου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενόψει της υποβολής αιτήματος για την ένατη και τελευταία δόση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ολομέλεια θα συνεδριάσει την Τρίτη για να εξετάσει το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς και το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί αποβλήτων νόμων για θέματα φόρου υγειονομικής ταφής. Ενώπιον της Ολομέλειας, πέρα από το κείμενο του νομοσχεδίου, αναμένεται να τεθεί και σειρά τροπολογιών από τις κοινοβουλευτικές ομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ